Barnstorfer Bühnen-Biest: Ayham Fayad tritt bei The Voice of Germany auf

Von: Jannick Ripking

Teilen

Der Barnstorfer Ayham Fayad tritt heute Abend bei der Sendung The Voice of Germany auf. Er ist ab 20.15 Uhr auf Pro Sieben zu sehen. © ProSieben / SAT.1 / André Kowalski

Ayham Fayad ist 20 Jahre alt, lebt seit 2018 in Barnstorf und liebt die Musik. Sein Gesangstalent hat ihn bis in die Blind Auditions von The Voice of Germany gebracht. Dort tritt er am Donnerstag, 8. September, auf.

Barnstorf – „Wenn ich singe, bin ich ein Biest“, sagt Ayham Fayad. „Das geht so lange, wie die Lichter auf mich gerichtet sind.“ Dieses Biest lässt der Barnstorfer das nächste Mal heute Abend im Fernsehen raus. Er tritt ab 20.15 Uhr bei der Castingshow „The Voice of Germany“ bei Pro Sieben auf.

Dabei wollte der 20-Jährige in diesem Jahr noch gar nicht zu „The Voice“. „Ich habe Abitur gemacht. Darauf wollte ich mich eigentlich konzentrieren“, erzählt er. Seine Mutter habe ihn letztlich aber überredet, es zumindest zu versuchen: „Sie sagte mir: ,Du hast doch nichts zu verlieren.‘ Also habe ich mich doch beworben.“ So ging es für ihn nach Berlin zum sogenannten Vorcasting.

The Voice of Germany: Barnstorfer Ayham Fayad erhält Einladung zu den Blind Auditions

„Danach habe ich zwei Monate lang gar nichts gehört, keine Informationen bekommen“, sagt Ayham. Er machte sich wieder ans Lernen fürs Abitur. „Direkt nach meiner ersten Prüfung – Chemie – wurde ich dann aber zu den Blind Auditions eingeladen“, sagt der junge Mann mit einem Funkeln in den Augen. Die Blind Auditions sind die erste Phase der Fernsehsendung, zu der rund 150 Kandidaten eingeladen werden. Ayham ist einer von ihnen.

Aufgewachsen ist er in Palästina, geboren in Syrien. „2017 bin ich nach Deutschland gekommen“, sagt Ayham. Zuerst lebte er für ein Jahr in Diepholz, danach ist er nach Barnstorf gezogen. Er spricht fließend Deutsch. „Ich musste doch mein Abitur bestehen. Dafür muss ich das können“, sagt er lachend.

Die Frage, wann er mit dem Singen angefangen hat, kann Ayham nicht beantworten. „Das weiß ich echt nicht. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das erste Mal gesungen habe“, sagt er, bevor er ergänzt: „Meine Mama hat gesagt, dass meine ersten Worte gesungen waren, aus einem Lied.“ Ayham schmunzelt: „Ich weiß aber wirklich nicht, ob das einfach nur ein Mythos ist.“

The Voice: Ehemaliger Musiklehrer fördert das Talent von Ayham Fayad

Gesangsunterricht hatte er nie. Für Ayham war Singen lange Zeit nur ein Hobby, „aber ich wusste immer, dass ich gut singen kann“. Er glaubt, dass er sein Talent von seiner Mutter geerbt hat: „Sie ist sehr musikalisch. Fast alles, was ich kann, hat sie mir beigebracht.“

Doch erst durch seinen ehemaligen Musiklehrer Klaus Stolle ist in ihm die Idee gereift, Musiker von Beruf zu werden. „Er glaubt an mich, und das gibt mir eine besonderen Push“, sagt Ayham. Stolle sei eine Art Mentor und Manager für den 20-Jährigen. „Ohne ihn hätte ich es wohl nicht zu ,The Voice‘ geschafft.“ Mit Stolle steht Ayham in regelmäßigem Austausch. Ich rufe ihn oft an. Ich brauche einfach seine Ratschläge“, sagt er.

Ehemaliger Musiklehrer Klaus Stolle über Ayham Fayad Ayham Fayad beschreibt seinen ehemaligen Musiklehrer Klaus Stolle als seinen Mentor. Sie arbeiten nach wie vor musikalisch zusammen. Gemeinsam haben sie bereits vier Lieder produziert und veröffentlicht.

„Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten“, sagt Klaus Stolle. „Er ist sehr fit im Kopf. Er kommt mit einer Idee ins Studio und weiß genau, was er machen will. Es ist sehr, sehr spannend und gut, was er abliefert.“ Menschlich hat Klaus Stolle eine hohe Meinung von Ayham Fayad: „Er ist ein sehr hilfsbereiter, freundlicher und lieber Mensch.“

Von Ayham Fayads Talent ist Stolle mehr als überzeugt: „Es ist total krass, wie dieser Junge singt.“ Stolle müsse nach dem Einsingen der Lieder kaum etwas in der Produktion verändern. „Das ist so sauber gesungen, ich muss da eigentlich nichts korrigieren“, erzählt er.

Deswegen gibt er Ayham auch Folgendes für „The Voice of Germany“ mit auf den Weg: „Ich sage immer zu ihm: ,Sei mutig und vertraue einfach auf deine Stimme.‘“ Stolle habe auch mit Ayham daran gearbeitet, die Emotionalität seiner Lieder besser rüberzubringen. „Er muss sich darauf konzentrieren, für wen er das Lied singt“, erklärt Stolle.

Dass die angestrebte Musikkarriere allerdings kein Selbstläufer wird, habe er dem jungen Barnstorfer auch mit auf den Weg gegeben: „Es gehört viel Glück und Durchhaltevermögen in dieser Branche dazu, um von der Arbeit als Künstler leben zu können. Das hat er mittlerweile verstanden.“

Im Moment seien Ayhams Lieder noch sehr experimentell. „Was er jetzt gerade macht, ist nicht gerade Mainstream. Er probiert sich noch aus, möchte sich noch nicht festlegen“, erzählt Stolle. „So ein Radio-Hit ist zurzeit nicht so sein Ding.“ Ayham Fayad und Klaus Stolle betreiben den Youtube-Kanal Ayham. Dort sind auch die bereits produzierten Lieder veröffentlicht. Auch bei Spotify sind die Songs des jungen Sängers unter dem Künstlernamen Ayham zu finden.

Bisher hatte Ayham noch nie so einen großen Auftritt wie bei „The Voice“. Doch auch vor einem kleineren Publikum ist der Barnstorfer immer nervös. „Hinter der Bühne vor dem Auftritt geht es mir nie gut“, sagt er. „Ich sage mir dann: ,Das war das letzte Mal, dass du das machst.‘“ Doch sobald er ins Scheinwerferlicht tritt, ändert sich etwas in ihm, meint er. „Das Gefühl, das ich auf der Bühne habe, ist so mächtig, dass ich das für den Rest meines Lebens spüren will“, erzählt er. Daraus zieht er seine Motivation, an der Musikkarriere zu arbeiten.

„Wenn ich ,The Voice‘ nicht gewinnen sollte, dann ist das nicht das Ende“, sagt Ayham selbstbewusst. An dieser Castingshow teilzunehmen, sei nie ein Traum des Barnstorfers gewesen: „Träume sind immer so vage, aber ich habe einen Plan.“ Die Fernsehsendung ist für den jungen Musiker nur eine Stufe seines Plans. „Natürlich wäre es geil zu gewinnen, aber auch ohne Sieg geht es für mich weiter“, sagt er.

Irgendwann will ich die Person sein, die ich als Kind als Inspiration gebraucht hätte, aber nie hatte.

Denn Ayham Fayad will andere Menschen in Zukunft durch seine Musik inspirieren: „Irgendwann will ich die Person sein, die ich als Kind als Inspiration gebraucht hätte, aber nie hatte.“ Er schreibt bereits jetzt eigene Songs, aber nicht nur deswegen. „Ich will Neues schaffen“, erklärt Ayham. Daher legt er sich noch auf keine Musikrichtung fest: „Popmusik habe ich mit 14 Jahren für mich entdeckt. Aber ich mag auch Jazz und Rock. Ich will einfach alles ausprobieren.“

Zurück zu „The Voice“: Damit Ayham Fayad nach den Blind Auditions eine Runde weiter kommt, muss sich mindestens einer der vier Coaches – Mark Forster, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Peter Maffay – mit seinem Stuhl zu ihm umdrehen. „Ganz oben auf der Liste in meinem Kopf steht Mark Forster“, verrät der Barnstorfer. „Als ich nach Deutschland kam, war er einer der präsentesten Musiker, die ich kennengelernt habe.“ Doch auch von den anderen Coaches ist der junge Sänger beeindruckt. „Peter Maffay zum Beispiel hat so Vieles in der Musik für dieses Land bewegt. Das ist wirklich unglaublich.“

Sollte sich mehr als ein Coach umdrehen, hat Ayham die Qual der Wahl. Dann muss er sich entscheiden, in welches Team er für die nächste Runde geht. Endgültig festlegen will er sich nicht. „Wenn ich weiterkommen sollte, ist meine Liste mit Mark Forster an der Spitze wahrscheinlich sowieso Quatsch, weil ich mich auf der Bühne sicherlich spontan entscheiden werde“, glaubt Ayham.

Nicht verpassen Wer erfahren will, ob der Barnstorfer Ayham Fayad in die nächste Runde der zwölften Staffel von „The Voice of Germany“ einzieht, der sollte heute Abend ab 20.15 Uhr Pro Sieben einschalten.