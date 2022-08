Huntezauber zieht Massen nach Barnstorf: „Flames of Water“ als Krönung

+ © Jannick Ripking Flames of Water machte Musik beim Huntezauber durch eine Wasser- und Lichtshow sichtbar. © Jannick Ripking

Der Huntezauber hat am Wochenende Massen nach Barnstorf gezogen. Das Programm war umfang- und abwechslungsreich. „Flames of Water“ stellte den krönenenden Höhepunkt dar.

Barnstorf – Es war gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Wer den Huntezauber in Barnstorf besucht hat, brauchte eine Weile, um alles zu erfassen. Denn das Festival im Flecken hatte eine Menge zu bieten. Die Gruppe „Flames of Water“ machte dabei – als krönender Höhepunkt – Musik durch Licht und Wasser sichtbar. Doch auch davor und danach bot der Huntezauber allerhand: Kinderprogramm, Slackline, Hutwettbewerb, Entenrennen und Live-Musik von Dorfrock aus Aschen. Mehrere Tausend Personen waren über den Tag verteilt am Samstag im Hunteholz.

„Der Nachmittag war nur für die Kinder“, sagte Fleckenbürgermeister Fredy Albrecht. Na gut, so ganz stimmte diese Aussage nicht. Essbuden und Getränkewagen hatten die ganze Zeit geöffnet. Aber im Kern hatte er Recht. Das Tagesprogramm hatten Frauke Brüning und Jörg Kohröde von der Verwaltung für den Flecken Barnstorf als Veranstalter so ausgearbeitet, dass insbesondere die jüngsten Besucher auf ihre Kosten kamen.

+ Akrobatik weit über der Hunte: Die Highliners aus Bremen zeigten ihr Können. © Ripking, Jannick

Heiner Rusche mit seinen kindgerechten Liedern und Zauberer Holger Blumentritt zogen die Kinder auf und an der Bühne in ihren Bann. Auf der Hunte durften sich die Besucher beim Fischerstechen probieren. Und wem das nicht reichte, der konnte sich auf der immer vollen Hüpfburg austoben. Langweilig wurde es nie.

Stündlich gingen die Blicke an der Hunte nach oben. Ein Raunen war zu hören. Der Grund waren die Highliners aus Bremen, die in schwindelerregender Höhe auf einer Slackline über den Fluss balancierten. Schritt für Schritt setzten sie gekonnt einen Fuß vor den anderen – ohne abzustürzen. Dafür ernteten sie von den Besuchern Applaus. Hin und wieder packten die Artisten auch einige akrobatische Einlagen in rund 15 Metern Höhe aus.

+ Heiner Rusche sorgte am Nachmittag für Stimmung bei den Kindern. © Ripking, Jannick

Ein paar Meter weiter wagten viele Kinder ihre ersten Versuche auf der Slackline, auch über die Hunte, aber deutlich niedriger und mit einem Hilfsseil, das über ihren Köpfen gespannt war. Bürgermeister Fredy Albrecht war beeindruckt: „Ich habe so etwas auch einmal in der Nähe von Stuttgart ausprobiert. Ich bin drei Meter weit gekommen.“ Da haben sich beim Huntezauber einige deutlich besser geschlagen und sind ohne zu fallen über die Hunte balanciert.

Am Abend läuteten der Hutwettbewerb, bei dem rund 25 Personen mitmachten, und das Entenrennen der Barnstorfer Fördergemeinschaft das Programm für ein älteres Publikum ein. Dorfrock trat auf. Die Schlangen an den Bierbuden wurden länger, als die Dämmerung einsetzte. Durch illuminierte Bäume kam echtes Festival-Gefühl auf. Doch der bildgewaltige Höhepunkt des Huntezaubers fehlte noch: „Flames of Water“.

+ Auf die Plätze, fertig, los: 1 000 Gummi-Enten gingen auf der Hunte ins Rennen. © Ripking, Jannick

Als es dunkel genug war, wurde in Barnstorf Musik sichtbar. Mithilfe von Wasser und Licht sorgte „Flames of Water“ für begeisterte Zuschauer, die fleißig Fotos und Videos von der Show auf der Huntebrücke machten. Die Bässe und Töne der gespielten Lieder leuchteten rot, grün, gelb und blau – immer im Takt der Musik. Ein echtes Farbspektakel. Im Anschluss lief die Party in Barnstorf noch bis in die frühen Morgenstunden.

Fredy Albrecht zog ein positives Fazit: „Nach einer halben Stunde war das schon richtig voll hier – damit hatte ich nicht gerechnet.“ Und das sollte sich den gesamten Tag nicht mehr ändern. Auf dem Gelände tummelten sich die Menschen: am Fluss, an den Getränkewagen, den Essensbuden, an den Stehtischen und Bierzeltgarnituren, überall war etwas los.

Ein Grund für den Erfolg sei auch das Auslassen von Aktivitäten im Freibad während des Huntezaubers gewesen, meint Albrecht. „Darauf haben wir ganz bewusst verzichtet“, sagte er. „Wir wollten es hier im Hunteholz zentralisieren.“ Der Plan ist aufgegangen. „So voll war es hier noch nie. Das haben mir auch die Ratskollegen bestätigt, mit denen ich gesprochen habe“, meinte der Fleckenbürgermeister.

