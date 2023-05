Familienmesse der Samtgemeinde: Restart nach vierjähriger Pause in Drentwede

Von: Jannick Ripking

Laden zur Familienmesse nach Drentwede ein: Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm und Fachbereichsleiterin Frauke Brüning. © Jannick Ripking

„Wir zusammen – Familien stärken“ lautet der Titel der Familienmesse der Samtgemeinde Barnstorf, die am 18. Juni nach vierjähriger Pause zurückkehrt. Dieses Mal läuft die Messe von 11 bis 17 Uhr in Drentwede.

Drentwede – Alle Mitgliedsgemeinden waren schon zweimal an der Reihe – nur Drentwede nicht. Das ändert sich am Sonntag, 18. Juni, wenn die Familienmesse der Samtgemeinde Barnstorf in ihre achte Auflage geht. Dazu lädt das Lokale Bündnis für Familie Barnstorf in Kooperation mit der Verwaltung von 11 bis 17 Uhr auf das Gelände der Gemeinschaftshalle Drentwede ein. „Wir schließen also jetzt den zweiten Zyklus ab“, kommentiert Frauke Brüning, Fachbereichsleiterin Soziales und Ordnung.

In der Regel findet die Familienmesse alle zwei Jahre im Wechsel in den vier Mitgliedsgemeinden statt. Aber die Corona-Krise hatte diesen Rhythmus vor zwei Jahren zunichtegemacht: Zuletzt gab es eine Familienmesse 2019 in Drebber. Nun erfolgt der Restart Drentwede. Die Messe trägt dieses Mal den Titel „Wir zusammen – Familien stärken“. Und das nicht ohne Grund, wie Frauke Brüning erklärt: „In der Coronazeit war vieles vereinzelt. Wir wollen mit dem Motto ein Signal senden: Wir machen wieder etwas zusammen.“

Mit „Wir“ meint die Fachbereichsleiterin „alle Vereine und Institutionen der Samtgemeinde, die bei der Messe mitmachen wollen“. Der Gedanke hinter der Veranstaltung ist schnell erklärt: „Dort können sich die Teilnehmer präsentieren, Infos über Angebote weitergeben und natürlich auch Mitgliederwerbung betreiben.“ Bisher haben sich knapp 50 Gruppen angemeldet. Von der Feuerwehr, über Kitas und (Sport-)Vereine bis zu der Bibliothek, dem Seniorenbeirat und der Tagespflege Loger Treff sei für jedes Alter etwas dabei. „Die Familienmesse kann und soll man als eine generationenübergreifende Veranstaltung verstehen“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. „Auch das Alter gehört ja zum Familienbegriff dazu“, fügt Brüning an.

Das Besondere an der Messe? „Sie ist vielfältig“, meint Brüning. „Es gibt einige Infos aber auch viele Mitmachaktionen.“ Beispiele sind unter anderem eine Kletterwand beim Bethel-Stand, ein 3D-Puzzle beim Stand des Vereins Igel und ein Barfußpfad der Barnstorfer Kita „Hand in Hand“. Brüning lobt dabei die Absprachen, die die teilnehmenden Kitas im Vorfeld trafen, um möglichst unterschiedliche Aktionen anzubieten: „Das war schön zu erleben und zeigt, dass in den Einrichtungen Gemeinschaft gelebt wird.“

Damit insbesondere Kinder aber nicht einfach nur von Stand zu Stand tingeln, „sondern die Angebote ganz bewusst wahrnehmen, bieten wir ein Gewinnspiel an“, berichtet die Fachbereichsleiterin. Dafür erhalten sie einen Laufzettel. „Für jede Aktion, bei der die Kinder mitmachen, erhalten sie am jeweiligen Stand einen Stempel“, sagt sie. Wer mindestens 15 Stempel sammelt, nimmt automatisch an einer Verlosung teil. Der erste Preis ist eine Familienkarte für das Freizeitbad Hunteholz, der zweite Preis ist ein Gutschein der Kanustation und der dritte Preis ist ein Gutschein für Fußballgolf in Schmolte. „Aber jedes Kind bekommt auch einen Teilnahmepreis.“

Außerdem bieten die Organisatoren ein Rahmenprogramm mit Auftritten verschiedener Künstler an. Für die Familienmesse haben das Lokale Bündnis für Familie und die Verwaltung Bauchredner Matthias Hüninghake aus Drebber, die Trommelgruppe aus Eydelstedt und die Slackliner, die bereits beim Huntezauber auftraten (wir berichteten) gewinnen können. Zu Letzteren sagt Brüning: „Denen hat es bei uns in Barnstorf so gut gefallen, dass sie jetzt gerne wiederkommen.“

Für Vereine und Institutionen, die sich bislang noch nicht angemeldet, aber Interesse haben, gibt es noch Platz auf dem Gelände rund um die Gemeinschaftshalle. Sie sollen sich einfach bei den Verantwortlichen der Verwaltung. Das sind Frauke Brüning (Tel. 05442/809214), Ulrike Schorling (Tel. 05442/8092131) oder Marie Schwarze (Tel. 05442/8092091) melden. Schwarze ist übrigens derzeit Auszubildende im gehobenen Dienst bei der Samtgemeinde. Ihr vertraute die Verwaltung die Projektleitung der Familienmesse an. Brüning: „Das hat sie super gemacht.“