Moormarathon mit Läufern aus der ganzen Welt

Starke Vertretung aus Eydelstedt

+ © Morthorst Die Ehrengäste und die Jüngsten bei der Siegerehrung nach den Bambini-Läufen. © Morthorst

Barnstorf/Goldenstedt - Von Mona Morthorst. Bei strahlendem Sonnenschein, einer leichten Brise und angenehmen 17 Grad fiel am Sonntagvormittag die Klappe für den 16. Moormarathon. Wie schon kurz berichtet ging es bereits um neun Uhr für 39 Marathonläufer und 111 Halbmarathonis los. Schnellster in der Königsdisziplin war Thomas Neufert vom SV Werder Bremen. Er schaffte die 42 Kilometer in drei Stunden und vier Minuten. Zwanzig Minuten später folgte bereits die Siegerin bei den Damen: Birgit Schönherr-Hölscher aus Witten holte sich den zweiten Platz in der Gesamtwertung und den Ersten bei den Frauen.