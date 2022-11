Einbruchserie in Barnstorf: Drei Taten in nur einer Nacht

Von: Jannick Ripking

Teilen

Dieses Seitenfenster des Cafés Alter Speicher wurde aufgebrochen. Der Innenraum war nach dem Einbruch verwüstet. © Ripking, Jannick

Eine kleine Einbruchserie in Barnstorf beschäftigt aktuell die Polizei. Der oder die Täter drangen in nur einer Nacht in drei Geschäftsgebäude ein, stahlen Geld und Waren. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Barnstorf – Drei Einbrüche in einer Nacht – und der Täter oder die Täter sind nicht bekannt. Die Polizei ermittelt. Das ist derzeit die Realität in Barnstorf. Die Leidtragenden sind die Inhaber des Cafés Alter Speicher sowie des Barnstorfer Sport- und Modehauses.

Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dabei geht die Polizei stark davon aus, dass die Einbrüche in einem Zusammenhang stehen. „Wir sind uns zu mehr als 90 Prozent sicher“, erklärt Polizeisprecher Thomas Gissing auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung. Drei voneinander unabhängige Taten seien „sehr unwahrscheinlich“. Zumal die Geschäfte, in die eingebrochen wurde, in einem Umkreis von nur wenigen hundert Metern liegen.

Außerdem ähnelten sich die Tathergänge jeweils stark. Sowohl beim Barnstorfer Sporthaus als auch beim Modehaus wurden die Schiebetüren am Eingang aufgedrückt. Beim Café Alter Speicher musste ein Seitenfenster dran glauben, das aufgebrochen wurde.

Das Barnstorfer Modehaus wurde ebenfalls Teil der Einbruchserie. © Jannick Ripking

Seit dem Einbruch fehlen dem Barnstorfer Sport- und Modehaus neben Wechselgeld und zwei Tageskassen noch einige Kleidungsstücke. Diverse Waren lagen auch in den Gängen vom Sport- und vom Modehaus herum. Was genau fehlt, sei aber unklar, sagt Inhaber Thorsten Spiller. Um das zu ermitteln, sei eine Inventur, die derzeit nicht zu leisten sei, notwendig. Auf den Diebstahl kam dann auch noch Dreistigkeit oben drauf. „Auf dem Tresen vom Sporthaus lagen überall Sicherungen herum“, sagt Spiller. „Der, der unsere Waren mitgenommen hat, hat sich also sogar noch die Zeit genommen, sie bei uns zu entsichern.“

Das Café Alter Speicher hatte etwas mehr Glück. „Unser Wechselgeld hat der Einbrecher nicht gefunden“, berichtet eine Mitarbeiterin. Auch von den Backwaren fehlte nichts. „Er hatte wohl keine Lust auf Brot“, kommentiert eine andere Mitarbeiterin. Dennoch: Das Fenster war kaputt und der Innenraum verwüstet: „Auch unsere Kasse lag umgeworfen im Laden herum.“

Aus dem Barnstorfer Sporthaus wurden Waren und Geld gestohlen. © Ripking, Jannick

Die Polizei tappt hinsichtlich der Zahl der Einbrecher allerdings noch im Dunkeln. Es könne sich um einen Einzeltäter handeln, aber auch um eine kleinere Gruppe. Auch die genaue Uhrzeit der Einbrüche sei nicht bekannt. „Wir wissen nur, dass es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag passiert ist, mehr noch nicht“, so Gissing. Deswegen ruft die Polizei die Bevölkerung auf, Hinweise zu liefern. Dabei gelte folgende Faustregel: „Lieber einmal zu viel melden.“ Gissing erklärt: „Jemand, der sich unsicher ist, ob er wegen eines Hinweises anrufen soll, der soll auf jeden Fall anrufen. Vielleicht ist es ja genau der eine Hinweis, der uns weiterhilft.“

Erste Hinweise auf den oder die Täter liefern sowohl die Mitarbeiterinnen vom Alten Speicher als auch Thorsten Spiller. „Es muss ein kleiner, schlanker Mensch gewesen sein“, sagt der Inhaber des Barnstorfer Sport- und Modehauses. Auch eine Mitarbeiterin des Cafés berichtet ähnliches. „Hinter dem Fenster ist nicht viel Platz. Vielleicht waren es Jugendliche“, sagt sie.

Hinweise

Tel. 05442 / 804770