Das Konzept kommt aus Barnstorf

Von: Jan Könemann

Projektassistentin Tina Sellig von der VNB Barnstorf entwickelte mit Geschäftsstellenleiterin Marion Rolle das pädagogische Konzept für die Ausstellung. Der Bauarbeiten zur Umsetzung sind im vollen Gange. © Jan Könemann

Der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB) mit Geschäftsstelle in Barnstorf baut aktuell mit einigen Kooperationspartnern eine mobile Lernausstellung zum Thema „Moderne Sklaverei“. Das pädagogische Konzept hierzu wurde im Flecken entwickelt.

Barnstorf/Stemwede – Von außen wirkt der graue Lkw-Auflieger nicht gerade besonders – jedenfalls noch nicht. Das wird sich aber bald ändern. In dem 13 Meter langen und circa 2,5 Meter breiten Anhänger entsteht aktuell eine mobile Lernausstellung zum Thema „Moderne Sklaverei“. Gebaut wird sie in Stemwede, das pädagogische Konzept hierzu kommt jedoch aus Barnstorf. Genauer gesagt vom Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB). Der VNB ist eine anerkannte Landeseinrichtung der Erwachsenenbildung mit einer Geschäftsstelle in Barnstorf und baut im Auftrag des katholischen Hilfswerks „missio Aachen“.

Baubeginn war bereits Anfang Juni, die Fertigstellung ist für Oktober geplant. Es ist nicht das erste Projekt dieser Art der VNB Barnstorf. „Seit 30 Jahren entwickeln und bauen wir mobile Ausstellungen, damit Bildung vor Ort ankommt“, erklärt Tina Sellig, Projektassistentin des VNB. Eine gewisse Erfahrung sei also schon vorhanden. Gemeinsam mit Geschäftsstellenleiterin Marion Rolle hat sie das pädagogische Konzept, also die konkrete Ausgestaltung der Ausstellung, entwickelt. Ein erster Testlauf der mobilen Lernausstellung solle laut Sellig im Oktober in einigen Schulen im Landkreis Diepholz stattfinden. Die offizielle Eröffnung durch „missio“ sei dann für November vorgesehen.

Lernausstellung auch für Schulklassen

Das Thema „Moderne Sklaverei“ ist in vielen Ländern mit unterschiedlichen Aspekten ein Thema – auch in Deutschland. „Die Hauptzielgruppe der Ausstellung sind Schulen und öffentliche Veranstaltungen wie Kirchentage oder Messen“, sagt Tina Sellig. Schulen als Zielgruppe einer gemeinnützigen Einrichtung für Erwachsenenbildung? Für Sellig passt das zusammen: „Wir hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler dann mit ihren Eltern zu Hause über das Erlebte reden. Bei Schulen läuft das alles meist ein bisschen organisierter ab.“ Ungefähr 90 Minuten werden Schulklassen (ab 9. Klasse) für die gesamte Ausstellung inklusive Nachbereitung brauchen.

Schon früher habe die VNB Barnstorf mit dem katholischen Hilfswerk „missio“ zusammengearbeitet. „Damals haben wir eine Halle in Barnstorf angemietet und selber gebaut“, erinnert sich Sellig. Die Anforderungen heute seien aber umfangreicher, weswegen sich der VNB zum Bau bei der Firma LSM in Stemwede entschieden hat. Die Anfrage zu der jetzigen Ausstellung kam bereits 2019. „Wir wollten eigentlich zur Fußball-WM 2020 in Katar fertig sein. Das hätte perfekt zum Thema gepasst“, erinnert sich Sellig. Doch dann kam die Corona-Pandemie und das gemeinsame Projekt musste verschoben werden. „Wir haben dann im vergangenen September wieder angefangen und das Konzept unter Hochdruck angepasst“, erzählt die Projektassistentin.

Für die Samtgemeinde Barnstorf würden wir auch eine Ausstellung machen.

Und wie wird die Ausstellung im Inneren des Aufliegers aussehen, wenn die Bauarbeiten fertig sind? Die Lernausstellung zum Thema „Moderne Sklaverei“ erstreckt sich über fünf Räume. „Es wird eine Mischung aus digitalem Input und Sachen zum Anfassen“, beschreibt Tina Sellig die Konzeption. In einem Raum werden Besucher zum Beispiel bestimmte Gegenstände mit einem Tablet scannen können und dazu dann fachlichen Input erhalten. „Der Fokus liegt hier auf Fair-Trade-Themen. Wir haben zum Beispiel Schokolade und Kleidung mit dabei“, zählt die Projektassistentin auf. Auch weitere Themen wie Konsum, Pflege und Kinderarbeit werden in der Ausstellung aufgegriffen. Am Ende können die Besucher Feedback geben und Postkarten mitnehmen. Auch das Äußere des Aufliegers werde noch verändert. An dem Bau ist neben anderen Firmen auch die Barnstorfer Lackiererei Albuquerque beteiligt.

Ausstellung soll zum Nachdenken anregen

Der Fokus der Ausstellung liegt auf dem Bildungsaspekt. „Es geht nicht darum, die moralische Keule zu schwingen“, erklärt Tina Sellig. Vielmehr solle informiert und für die einzelnen Gesichtspunkte der Thematik „Moderne Sklaverei“ sensibilisiert werden. Sellig nennt noch ein weiteres Ziel: „Natürlich hoffen wir auch, dass die Besucher der Ausstellung, gerade auch die Schüler, ihr eigenes Verhalten überdenken.“