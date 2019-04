Mobile Klimaküche für Kinder

Barnstorfer Welthaus-Projekt „Slow Mobil Diepholz“ gestartet

+ Anschließend gemeinsam essen. Das „Slow Mobil Diepholz“ versucht, jungen Menschen Klimagerechtigkeit beim Kochen nahezubringen. Foto: Schlegel

Barnstorf/Diepholz – Das Projekt „Slow Mobil Diepholz – Die mobile Klimaküche“ hat seine Arbeit aufgenommen und erste Termine erfolgreich umgesetzt. „Diesmal waren wir bei unseren Nachbarn, den ,Kleinen Strolchen', so Reinhold Bömer vom Welthaus in Barnstorf in einer Pressemitteilung.