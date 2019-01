Ein mitreißendes Konzert

Drebber - Von Eva-maria Konkel. Traditionen können etwas Wunderbares sein. Ein gutes Beispiel ist der Musikverein „Altes Amt Lemförde“. Im Jahr 1891 als Lehrermusikverein gegründet, hat die Pflege der Musik bis zum heutigen Tag Bestand. Mit welcher Freude das vereinseigene Orchester bei der Sache ist, haben am Sonntagabend etwa 150 Besucher in der Marienkirche in Drebber erfahren können.

Das Ensemble war zum wiederholten Mal zu Gast in Drebber. Die Musiker erfreuten mit ihrem über Monate hinweg einstudierten Repertoire das Publikum. Von Stefan Klöpzig aus der Mitte des Orchesters heraus mit viel Humor moderiert, präsentierte das Orchester ein mitreißendes Programm.

Der Auftakt war sehr klassisch. Aber nicht wie angekündigt mit der 10. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, die es ja gar nicht gibt, was dann auch von dem Moderator mit der Frage „Hat denn hier überhaupt einer eine Ahnung von Musik?“ korrigiert wurde, sondern mit einem Stück aus der Sinfonie Nr. 1 von Johannes Brahms. Sogleich nahmen die 30 Musiker Fahrt auf.

„Wir wollen Ihnen bei unserem Winterkonzert so richtig einheizen“, hatte Dirigent Stefan Flore in seiner Einleitung angekündigt. Dieses Versprechen wurde eingehalten. Mit einer Mischung aus gefühlvoller Musik und schwungvollen Tönen bekam das Potpourri aus der „West Side Story“ eine eigene Dynamik. Übertroffen wurde der Auszug aus dem amerikanischen Musical von einem Stück mit dem Titel „Oye como va“ (Hey, wie geht’s?), der wohl den wenigsten Zuhörern ein Begriff gewesen sein dürfte, von Gitarrist Carlos Santana aber in die Welt getragen und vom heimischen Publikum dann auch sofort erkannt wurde.

Mit „Spinning Wheel“, einem wunderbaren Stück aus der modernen Musik, kündigte Klöpzig einen besonderen Leckerbissen an. „Unser Schlagzeuger langweilt sich immer so, jetzt bekommt er mal etwas zu tun. Er darf singen, und zwar auf Englisch, das ist dem Platt ja sehr ähnlich“, frotzelte der Moderator. Und was nach der Ansage kam, war wirklich beeindruckend: Karl-Wilhelm Meyerrose, der auch in der Band „Die „Her(t)zschrittmacher“ spielt, demonstrierte sein Talent. Er ist nicht nur ein hervorragender Schlagzeuger, sondern kann auch noch gut singen. Und damit Dr. Matthias Henseleit am Piano auch noch etwas zu tun bekam, wie der Moderator meinte, stand der Song „A whiter shade of pale“ auf dem Programm.

Dem musikalischen Leiter Stefan Flore, der sich ehrenamtlich in diesem Orchester engagiert, konnte nur ein großes Kompliment ausgesprochen werden. Er hatte das Orchester im Jahr 1994 mit nur acht Musikern übernommen, wie er am Rande des Konzertes berichtete. Durch Mund-zu-Mund-Propaganda seien nach und nach etliche Hobbymusiker dazugekommen, sodass er schon seit etlichen Jahren mit einem tollen Orchester arbeiten könne.

Das wurde an diesem Abend auch auf wunderbare Weise deutlich. Mit einem weiteren Potpourri, diesmal aus dem Musical „Aladin“, versetzte das Orchester sein Publikum in die Welt von Tausendundeine Nacht. „Und sie können hier noch richtig sparen“, witzelte Klöpzig in Anspielung auf die Eintrittspreise, die in Hamburg zu zahlen seien. Das darauf ein Stück aus den „Piraten der Karibik“ gespielt wurde, war bestimmt kein Zufall.

Die stehenden Ovationen zum Ende des Konzertes waren mehr als verdient. Selbstverständlich wurden die Künstler nicht ohne Zugabe in Drebber entlassen. Dabei sollten sie ihr Publikum nicht enttäuschen. Mit einem Reigen aus verschiedenen Stücken der 1980er Jahre, dem „Eighties Flashback“ machten sie Lust auf das Wiedersehen im Jahr 2020.

Bevor es aber so weit ist, hatte Pastor Rainer Hoffmann schon mal eine Vorankündigung für das nächste musikalische Highlight in Drebber parat: Am 5. April tritt das „Grieg Quartett“, bestehend aus Musikern des berühmten Gewandhausorchesters aus Leipzig, in der Marienkirche auf. Diesen Termin sollten sich alle Liebhaber der guten Musik in den Kalender schreiben.