„Mitglieder gehen mit gutem Beispiel voran“

Drebber – Der Vorstand des DRK-Ortsvereins Drebber war sehr zufrieden. Insgesamt 111 Männer und Frauen kamen zur jüngsten Blutspende in die Grundschule. Darunter befanden sich acht Erstspender und auch wieder einige Mitglieder aus den eigenen Reihen. Denn die Rotkreuzler kümmern sich nicht nur um das Wohl ihrer Gäste, sondern lassen sich teilweise auch selbst anzapfen.

Für Wilma Finke war es eine Selbstverständlichkeit, dass sie neben ihrem Dienst am Bufett auch am Aderlass teilnahm. „Das tut sehr gut. Blut wird immer gebraucht“, erklärte die 61-jährige Drebberaberin, die schon mehr als 60 Einträge in ihrem Spenderausweis hat. Nach der Spende ruhte sie sich einen Moment aus, bevor sie sich wieder an die Arbeit machte und die Gäste mit Speisen und Getränken versorgte.

„Ich passe den richtigen Moment ab, wenn wenig Leute da sind“, berichtete Uta Lenert, die ebenfalls zum Helferteam gehört. Ihr Arbeitsplatz befindet sich in der Küche, wo Brote geschmiert, Beilagen zubereitet und Salate hergerichtet werden. Hier gibt es viel zu tun, sodass Lenert im zurückliegenden Jahr einige Male mit dem Blutspenden ausgesetzt hat.

Lenert hat erst durch das ehrenamtliche Engagement im Ortsverein zur Blutspende gefunden. Als junge Frau habe sie Blut spenden wollen, sei damals aber angewiesen worden, weil die Werte nicht in Ordnung gewesen seien, berichtet die 67-Jährige. Folglich sei sie davon ausgegangen, dass sie überhaupt nicht spenden dürfe, um dann Jahre später im Gespräch mit dem Blutspendedienst eines Besseren belehrt zu werden. Inzwischen stehen 25 Spenden auf ihrem Konto.

Bei Janina Breiter lief es genau anders herum. Sie kam zunächst als Gast regelmäßig zur Blutspende und entschloss sich dann, im Helferteam des Ortsvereins mitzuwirken. „Das ist ja nur drei- oder viermal im Jahr“, so die 68-Jährige. Sie wirkt ebenso zufrieden wie die übrigen Mitglieder, die sich in zweifacher Hinsicht für die Gemeinschaft einsetzen. „Sonst würden wir es nicht machen“, fügte Finke hinzu.

Die Führungsriege des Ortsvereins freut sich über das Engagement: „Die Mitglieder gehen mit gutem Beispiel voran“, erklärt Vorstandsmitglied Beate Friederichs. Sie weist darauf hin, dass der Aderlass keineswegs verpflichtend sei. „Das ist rein freiwillig, wie bei den anderen Spendern auch.“ Die Mitglieder würden die Arbeit so verteilen, dass alle spenden könnten. Zusätzliche Helfer seien aber gern gesehen – und natürlich auch Spender. Der nächste Termin ist am 4. Dezember. sp