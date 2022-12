Barnstorfer Samtgemeindehaushalt: Mit der „Bloody Mary“ ins Jahr 2023

+ © Jannick Ripking Die Sundering-Sporthalle braucht einen Ersatzneubau. Dafür plant der Samtgemeinderat eine Summe in Höhe von mehr als 550 000 Euro in den Haushalt 2023 ein. © Jannick Ripking

Kämmerer Friedhelm Gieseke bezeichnet den Haushalt 2023 der Samtgemeinde Barnstorf als eine „Bloody Mary“. Die Fraktionen stehen trotz der schwierigen Lage mit erneuter Kreditaufnahme hinter dem neuen Haushalt.

Barnstorf – „Die Zahlen sind tiefrot“, sagte Barnstorfs Kämmerer Friedhelm Gieseke, nachdem er den Haushalt der Samtgemeinde für das Jahr 2023 dem Rat präsentiert hatte. „Eines wird dieser Haushalt definitiv nicht“, meinte er: „Everybodys Darling. Das hier ist eher eine Bloody Mary.“ Gieseke fragte die Ratsmitglieder: „Wer kann sich mit unserer Bloody Mary anfreunden?“

Die Antwort: Jeder. Die Politik verabschiedete den Haushalt der Samtgemeinde Barnstorf während der öffentlichen Sitzung am Montagabend einstimmig, wenngleich alle Fraktionen so ihre Bauchschmerzen angesichts der roten Zahlen hatten und ihre Sorgen für die Zukunft äußerten (siehe Infobox). Denn da kommt einiges auf die Kommune zu.

Doch die wichtigste Erkenntnis vorweg: „Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen“, sagte der Kämmerer. Er schließt mit einem knappen Plus in Höhe von 47 200 Euro ab – bei Ausgaben und Einnahmen in Höhe von jeweils etwa 15 Millionen Euro. Die Krux an der Sache: Ohne eine deutliche Steigerung der Samtgemeindeumlage (Gieseke: „Das ist unsere wichtigste Einnahmequelle“) wäre der Haushalt nicht ausgeglichen. Diese ist um eine Million Euro angehoben worden. „Das sind 14,71 Prozent mehr als im Vorjahr“, rechnete Friedhelm Gieseke vor. Dadurch erhält die Samtgemeinde von ihren Mitgliedsgemeinden im kommenden Jahr insgesamt 7,8 Millionen Euro.

Doch die Erhöhung der Samtgemeindeumlage war zwingend notwendig, da die Ausgabenseite im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich angestiegen ist. Besonders ins Gewicht fallen dort die Kindertagesstätten. „Dort haben wir – auch durch neue Kindergärten – wesentlich höhere Aufwendungen“, berichtete Gieseke. Diese schlagen mit einem satten Plus von mehr als einer halben Million Euro zu Buche. Insgesamt wird die Samtgemeinde fast drei Millionen Euro in die Kitas investieren. 2022 waren es noch 2,3 Millionen Euro.

Außerdem sind die Personalkosten gestiegen. „Sie steigen auf fast 4,5 Millionen Euro an“, so der Kämmerer. Das habe vorrangig zwei Gründe: Im kommenden Jahr starten die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst, was ziemlich sicher Gehaltssteigerungen mit sich bringen wird. Zum anderen stockt die Barnstorfer Verwaltung ihr Personal auf. Dadurch steigen diese Ausgaben im Vergleich zum Vorjahr um fast 300 000 Euro.

Das sagen die Fraktionen zum beschlossenen Haushalt Fredy Albrecht (SPD): „Für uns gibt es ein Problem: Wir planen wieder eine Kreditaufnahme. Das ist auf Dauer ein gefährlicher Zustand. Die Samtgemeindeumlage wird erhöht und muss von den Mitgliedsgemeinden getragen werden. Da wird so manche Gemeinde ein dickes Brett bohren müssen. Leben wir über unseren Verhältnissen? Nein. Das Defizit rührt nicht von Verschwendung her. Es muss immer mehr Geld ausgenommen werden. Das Defizit entsteht, weil die Samtgemeinde Aufgaben übernehmen muss, die bezahlt werden müssen. Diese Investitionen sind zwingend notwendig und stammen nicht aus der Kategorie ,Das gönnen wir uns mal‘. Die nächsten Jahre werden kein Spaziergang.“ Ludolf Roshop (CDU): „Wir müssen mit dem Haushalt leben. Das Hauptproblem ist, dass wir die Samtgemeindeumlage um eine Million Euro erhöhen müssen. Das hat uns am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Die Posten, die jetzt groß anfallen, werden auch im nächsten Jahr da sein. Diese eine Million Euro setzt sich aus drei Punkten zusammen: Zum Ersten sind das Personalaufwendungen. Der zweite Posten ist Strom, Gas, Wasser. Und der größte Posten sind die Kindertagesstätten. Das wird immer mehr, aber wir wollen ja auch Kinder in unserer Samtgemeinde haben. Die Entwicklung mit den Krediten ist natürlich nicht positiv. Wir haben auch schon über die Steuern gesprochen, aber Steuererhöhungen halte ich für verfrüht.“ Henning Hagedorn (WSB): „Unserer Ansicht nach ist das Hauptproblem, dass einfach zu wenige Einnahmen da sind. Wir müssen sehen, dass wir durch die Gewerbesteuer Einnahmen generieren. Über diese Steuer können wir uns finanzieren. Deswegen müssen wir die Mitgliedsgemeinden stärken, indem wir Gewerbegebiete ausweisen. Wir müssen zusehen, dass wir uns entwickeln. Da haben wir schon einige Jahre verschlafen, wir müssen da hinterher und die Entwicklung vorantreiben.“ Klaus-Joachim Schmelz (Grüne): „Ich setze einen anderen Schwerpunkt. Wir stehen dazu, dass die großen Kosten angegangen werden. Aber für das Klimaschutzkonzept und das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels haben wir wenig getan. Vor elf Jahren war leider die Mehrheit des Rates gegen die Einstellung eines Klimaschutzbeauftragten. Es sähe heute anders aus, hätten wir diesen genommen. Wir haben letztes Jahr ein Leitbild für den Klimaschutz erstellt, aber das Controlling fehlt. Deswegen müssen wir für den Klimaschutz mittel- und langfristig mehr tun.“ Domingo Peiniger (FDP): „Grundsätzlich sind die Bedingungen schwierig. Wir sind im Prinzip Gefangene der äußeren Situation. Wir bräuchten eine Art Masterplan, wie wir die Einnahmenseite verbessern können. Denn wir können es nicht über Jahre weiter fortführen, dass wir weitere Schulden aufnehmen müssen. Vieles ist aufgeschoben worden. Das fällt uns jetzt auf die Füße. Das sehen wir jetzt an der Sporthalle am Sundering. Wie können wir es in Zukunft besser handhaben, damit wir in Zukunft nicht wieder einen Klotz vorgesetzt bekommen, den wir bewältigen müssen?“

Die gestiegenen Energiekosten, die auch aus dem Krieg in der Ukraine resultieren, machen sich im neuen Haushalt ebenfalls bemerkbar. Rund 169 000 Euro kommen im Vergleich zum Vorjahr dazu. Friedhelm Gieseke glaubt, dass sich diese Kosten in naher Zukunft erst einmal nicht mehr verringern: „Das wird trotz der Energiepreisbremse auf einem ziemlich hohen Niveau bleiben.“

Um die Investitionstätigkeiten im kommenden Jahr stemmen zu können, muss die Samtgemeinde erneut einen Kredit aufnehmen. Denn der Finanzhaushalt weist nach Anrechnung aller Posten einen Fehlbetrag von etwas mehr als einer Million Euro auf. Ein Kredit in Höhe von 1,1 Millionen Euro fängt dieses Minus auf. Der Schuldenberg der Kommune wächst damit voraussichtlich zum Ende des Jahres 2023 auf fast 5,5 Millionen Euro an.

Doch hinter den Schulden stecken auch Projekte, die die Samtgemeinde Barnstorf angehen wird. Insgesamt 3,5 Millionen Euro nimmt sie in die Hand, um unter anderem ein Gebäude für den neuen Trebere-Kindergarten in der Gemeinde Drebber zu bauen, einen Ersatzneubau der Sundering-Sporthalle zu finanzieren und der Ortsfeuerwehr Eydelstedt ein neues Fahrzeug zu beschaffen.