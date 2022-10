Missbrauchsprozess ‒ Mädchen sagt aus: Vom Stiefvater berührt

Von: Wiebke Bruns

Am Landgericht Verden ist ein 45 Jahre alter Mann des sexuellen Missbrauchs einer Zwölfjährigen angeklagt. Zu einem Richter sagte sie, der Mann habe sie angefasst.

Verden/Landkreis Diepholz – Ein zum Tatzeitpunkt zwölfjähriges Mädchen soll im Diepholzer Südkreis vom damaligen Lebensgefährten der Mutter sexuell missbraucht worden sein. Der damals im Zuständigkeitsbereich der Stolzenauer Polizei wohnhafte 45 Jahre alte Angeklagte steht deshalb in Verden vor Gericht. Er schweigt zu den Vorwürfen. Die Kindesmutter konnte in dem Prozess bislang nicht befragt werden. Sie war trotz Ladung zum zweiten Verhandlungstag nicht erschienen.

Befragung der Mutter nicht möglich: Sie erscheint nicht zur Verhandlung

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft umfasst zwei Fälle. Einen sexuellen Missbrauch durch das Übersenden pornographischer Bilder und eine weitere Tat, die auf Grund der vorgeworfenen Tathandlung an dem Kind als schwerer sexueller Missbrauch eingestuft wird.

Anzeige erstattet haben soll die Kindesmutter. Eine Polizeikommissarin berichtete von einer daraufhin am 12. Januar 2020 durchgeführten Hausdurchsuchung. Sichergestellt wurden laut der Zeugin zwei Smartphones. Nicht gefunden habe man darauf die Fotos, die der heute im Kreis Gifhorn wohnhafte Mann von sich gemacht und dem Kind geschickt haben soll. Während der Durchsuchung habe er sich „spontan geäußert“ und die Vorwürfe bestritten. Das sei bestimmt seine „Ex“ gewesen. Diese habe in seiner Wohnung Wände beschmiert, soll er gesagt haben.

„Nach der Durchsuchung wollte ich nicht nur die Tochter, sondern auch die Mutter anhören“, so die Polizeikommissarin. Doch trotz mehrmaliger Anrufe und Terminvereinbarung sei es zunächst nicht dazu gekommen. Die Befragung des Kindes habe sich dann als sehr schwierig erwiesen. Über den Angeklagten habe die Schülerin lediglich gesagt, dass er sie angefasst habe.

45-Jähriger soll Fotos der nackten Stieftochter gemacht haben

Später kam es zu einer audio-visuellen Vernehmung bei einem Richter des Amtsgerichts in Verden. Um dem Kind eine weitere Aussage vor Gericht zu ersparen, werden solche Aussagen im Video festgehalten und im Strafprozess abgespielt. „Er wollte immer Fotos von mir haben. Was man als Stiefvater haben will“, sagte das Kind zum Richter. Dann habe er Bilder von ihr gemacht als sie nackt war und wie sie zusammen im Bett lagen. Ob er sie dann auch angefasst hat, wollte der Richter wissen. „Das war immer so“, antwortete das Kind. „Auch wenn Mama mit im Bett war?“, hakte der Richter nach. „Nein, aber wenn sie kurz raus war, auf Toilette oder so, dann wieder“, antwortete das Mädchen.

Die Polizistin hatte Zweifel nach der ersten schwierigen Befragung des Kindes. Nach der Aussage beim Richter kam es zur Anklageerhebung. Der Prozess wird fortgesetzt.