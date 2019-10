Flecken Barnstorf will Grunderwerb durch Kreditaufnahme finanzieren

Barnstorf - Der Flecken Barnstorf bemüht sich seit geraumer Zeit um neue Gewerbeflächen, um die Ansiedlung von Unternehmen zu ermöglichen. Nun stehen die Verhandlungen mit einem Grundstückseigentümer vor einem erfolgreichen Abschluss. In den nächsten Wochen soll der Kaufvertrag unterzeichnet werden. Dies teilt Gemeindedirektor Jürgen Lübbers auf Anfrage dieser Zeitung mit.

Zur Lage und Größe des Gebietes will der Verwaltungschef zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen. Was die Kosten betrifft, liegen konkrete Zahlen auf dem Tisch: Insgesamt 1,8 Millionen Euro will die Kommune für den Grunderwerb zahlen. Eine beträchtliche Summe, die über eine Kreditaufnahme aufgebracht werden soll. Darauf hat sich der Fleckensrat unter dem Vorsitz von Bürgermeisterin Elke Oelmann (Grüne) am Donnerstagabend verständigt.

Im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung stand die Verabschiedung des Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019. Darin spielt der geplante Grunderwerb eine ganz entscheidende Rolle. Durch diese Ausgabe schießt das Investitionsvolumen in die Höhe. Inklusive weitere Maßnahmen steigt der Etat um mehr als zwei Millionen Euro. Hinzu kommt eine weitere gravierende Änderung, die weniger erfreulich ist: Die Steuereinnahmen bleiben hinter den Erwartungen zurück.

„Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer ist rückläufig. Der Planansatz für das Jahr 2019 wird deutlich unterschritten“, berichtete Kämmerer Friedhelm Gieseke. In der ursprünglichen Planung war die Kommune von Einnahmen in Höhe von 4,6 Millionen Euro ausgegangen. Dieser Ansatz muss nun auf 4,0 Millionen Euro korrigiert werden. Zwar verringert sich dadurch auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage, doch unterm Strich fehlen die Mittel im Haushalt.

„Es zeigt sich, dass die Wirtschaftslage nicht mehr so stabil ist wie in den vergangenen Jahren“, sagte CDU-Fraktionschef Ludolf Roshop. In diesem Zusammenhang kam die Frage auf, wie es um die Zukunft von Wintershall, einem der bislang wichtigsten Steuerzahler der Gemeinde, bestellt ist. SPD-Fraktionsvorsitzender Michael Bruhns äußerte die Befürchtung, dass die Einnahmen nach der Fusion mit Dea und der damit einhergehenden Neustrukturierung im Haushaltstopf fehlen würden.

Aber auch bei den Einkommensteueranteilen würden die zu erwartenden Erträge im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich unterhalb des Planansatzes liegen, fügte Gieseke hinzu. Den verminderten Steuereinnahmen stünden zwar zusätzliche Erträge aus Grundsteuer, Umsatzsteueranteilen, Vergnügungssteuer und Zinsen für Steuernachzahlungen gegenüber. Die Mehrerträge reichten jedoch nicht aus, um die Einnahmeausfälle vollständig zu kompensieren.

Unterm Strich schmälern die Veränderungen den Zahlungsmittelbestand um fast 2,3 Millionen Euro. Nach Angaben des Kämmerers würde zum Ende dieses Haushaltsjahres und auch der Folgejahre ein geringer positiver Bestand verbleiben, doch die prognostizierte Entwicklung sei „unvollständig und unrealistisch“. Es müsse davon ausgegangen werden, dass weitere Investitionen die Haushaltsreste vollständig aufzehren und dann zu Fehlbeträgen führen.

Gieseke tat sich nach eigenem Bekunden schwer mit dem Schritt, aber er empfahl den Gemeindevertretern, den Grunderwerb über Fremdkapital zu finanzieren, damit die Kommune weiterhin Spielraum für Investitionen habe. Der Schuldenstand zum Jahresende soll sich auf rund 930.000 Euro belaufen. Mit der vorgesehenen Kreditaufnahme kommen 1,8 Millionen Euro oben drauf. Der Rat schloss sich dem Vorschlag des Kämmerers einstimmig an. Dabei äußerten die Fraktionsvertreter die Hoffnung, dass sich die angestrebte Vermarktung des Gewerbegebietes positiv auf die Entwicklung der Kommune auswirkt.

Ratsherr Rolf Einhoff unterstützte die Entwicklung im gewerblichen Bereich, vermisste aber eine Parallele zu herkömmlichen Bauplätzen: „Was nützt uns ein großes Gewerbegebiet, wenn Leute herkommen wollen, aber nicht bauen können?“, befand der Sozialdemokrat. Er forderte weitere Investitionen in die Ausweisung von Bauland. Der Flecken Barnstorf sei hier im kreisweiten Vergleich hinten dran.

„Man muss es im Auge behalten, aber nicht so negativ sehen. Wir haben schon ganz viel getan“, meinte Bürgermeisterin Oelmann. Sie verwies auf die jüngsten Baugebiete an der Walsener Straße und im Kienmoor. Außerdem gebe es noch Spielraum bei den Altbaubeständen. Lübbers fügte hinzu, dass es bereits Grundstücksverhandlungen gebe, man hier aber keinen Druck machen wolle. Er zeigte sich überzeugt, „dass wir im nächsten Jahr eine Lösung präsentieren können.“