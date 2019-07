Milla spendet ihre langen Haare

Der Zopf ist ab: Milla Kenneweg hat sich von Friseurin Ivonne Schüler die langen Haare abschneiden lassen. Die Spende soll in der Perückenmanufaktur Rieswick in Nordrhein-Westfalen verarbeitet werden. Foto: Friseursalon Moments

Mäkel - Von Eva-maria Konkel Und Thomas Speckmann. Das zeitaufwendige Föhnen und Kämmen ist vorbei, die Pflege geht jetzt deutlich einfacher und schneller: Milla Kenneweg hat sich von ihrer Haarpracht getrennt. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Fällen, sind ihre langen Haare nicht etwa mit dem Besen zusammengekehrt und im Abfall entsorgt worden, sondern werden sich dank einer Spende auf dem Kopf eines fremden Menschen wiederfinden.

Das elfjährige Mädchen aus Mäkel hat vor einiger Zeit im „SWR Kindernetz“, einer Kinderseite des Südwestrundfunks, einen Beitrag über ein gleichaltriges Mädchen gesehen, das seine langen Haaren an ein 14-jähriges Kind mit kreisrundem Haarausfall spendete. „Ich wollte meine Haare sowieso abschneiden lassen, und als ich den Fernsehbeitrag gesehen habe, fand ich die Idee, die Haare zu spenden, gut“, schildert Milla.

Zusammen mit ihrer Mutter hat die aufgeweckte Schülerin dann im Internet auf verschiedenen Seiten nach einer passenden Organisation gesucht. Schließlich gibt es eine ganze Reihe von Hilfsorganisationen, die Haarspenden annehmen. „Meiner Tochter war es wichtig, dass ihre Haare auch wirklich als Spende angenommen werden und der Spendenempfänger nichts bezahlen muss, zumal es leider immer wieder Anbieter gibt, die nicht seriös sind“, unterstreicht Heike Kenneweg.

Die Anbieter gehen ganz unterschiedlich mit den Spenden um. Manche konzentrieren sich darauf, die Perücken direkt Menschen zukommen zu lassen, die sich selbst keine leisten können. Andere wiederum starten Auktionen, bei denen die Perücken deutlich über Wert verkauft werden, und lassen Betroffenen dann das Geld zukommen. Zudem gibt es Anbieter, die grundsätzlich Haare kaufen. So kann man den Erlös flexibel einer Hilfsorganisation seiner Wahl zukommen lassen.

Nach längerer Recherche hat Milla sich für die Perückenmanufaktur Rieswick aus Velen-Ramsdorf entschieden, die auf ihrer Seite „haare-spenden.de“ für freiwillige Aktionen wirbt und ab einer Länge von 30 Zentimeter einen Betrag an eine Hilfsorganisation spendet. Der Wunsch der Elfjährigen ist es, dass in ihrem Fall die Stiftung „It´s for kids“ unterstützt wird. „Dort kommt das Geld dann misshandelten, missbrauchten und benachteiligten Kindern zugute“, fügt ihre Mutter hinzu.

Bei der Initiative der Perückenmanufaktur Rieswick gehen eigenen Angaben zufolge jährlich etwa 10 000 Haarspenden ein, davon etwa 90 Prozent aus Europa. „Wir können heute jeden mit Zweithaar versorgen, der durch eine Krankheit seine eigenen Haare verloren hat, und berechnen unseren Kunden für das gespendete Haar keinen Cent. Das können wir allerdings nur so lange, wie wir ausreichend Haarspenden zugeschickt bekommen“, erklärt Gründer Max Rieswick.

Die Kunden könnten sich im Haarlager des Unternehmens ihre neuen Haare aussuchen, es stehe eine große Auswahl an Perücken zur Verfügung. Empfänger seien Mädchen oder Frauen, die aufgrund einer medizinischen Situation ihr eigenes Haar verloren hätten, so Rieswick weiter: „Kinder bis 18 Jahren bekommen eine Perücke aufgrund unserer Initiative zuzahlungsfrei, allein dieses Jahr haben schon 20 Mädchen eine Perücke zuzahlungsfrei erhalten. Aber ohne die Spendenbereitschaft könnten wir diese Aktion nicht aufrecht erhalten.“

„Wir verarbeiten eine Menge Spenderhaar. Insbesondere für erkrankte Menschen ist Haar, was dem eigenen ähnlich ist, sehr wichtig“, weiß der Unternehmer aus Nordrhein-Westfalen, der sich auf die Produktion von Echthaar-Perücken für medizinische Zwecke spezialisiert hat. Davon profitieren auch Krebskranke. Für die Patienten sei das Aussehen während der Krankheit enorm wichtig, so Rieswick.

Es gibt viele Kinder, die aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Haare verloren haben. Deshalb möchte Milla mit ihrer Spende auch andere Mädchen dazu ermutigen, über eine solche Aktion nachzudenken. Sie selbst sei in den Friseursalon Moments in Barnstorf gegangen. „Inhaberin Ivonne Schüler ist uns sehr entgegengekommen und hat uns zudem noch ganz großartig beraten“, freut sich die Elfjährige.

Das Mindestmaß für Haarspenden liegt bei 25 Zentimeter, Geldspenden fließen allerdings erst ab einer Haarlänge von 30 Zentimetern. Weitere wichtige Voraussetzung: Das Haar muss natürlich gesund und nicht chemisch behandelt sein. Der Rest ist ganz einfach, erläutert die stolze Spenderin aus Mäkel: „Der geflochtene Zopf kommt in eine Plastiktüte, dann in einen Umschlag und ab in die Post.“