Henning Hagedorns Weg aus dem Milch-Preisverfall: Rollrasen

Voll automatisch wird der Rasen von Wiebke und Henning Hagedorn aus dem Boden geschnitten und in Soden gerollt.

Um niedrigen Milchpreisen entgegenzuwirken, musste sich Landwirt Henning Hagedorn aus Cornau etwas einfallen lassen. „Ich habe mir überlegt, was ich auf meinem Acker anbauen könnte, das nicht viel Pflege benötigt, dafür aber viel Wertschöpfung erzeugt. So bin ich auf den Anbau und Verkauf von Rollrasen gekommen“, berichtet er.

Corna - Allgemein gestalte sich die momentane Lage der Landwirtschaft schwierig, erklärt der Landwirt. Die Milchpreise unterlägen starken Schwankungen und der Preis, den die Bauern für einen Liter Milch erhielten, habe sich seit 1985 nicht großartig verändert. „Es wird immer schwieriger, mit Milch Geld zu verdienen. Deshalb habe ich auch umdisponiert und bin auf den Anbau des Rollrasens gekommen“, erklärt Hagedorn.

Rollrasen bei Gartenlandschaftsbetrieben gefragt

Rund drei Hektar beträgt die bewachsene Fläche an der Straße Im Flecken, direkt an dem Kuhstall des Landwirts. Weitere drei Hektar seien ausgesät und 2,5 Hektar bereite er für den Herbst vor, so der Landwirt. Neben Privatleuten gehören auch Gartenlandschaftsbetriebe zu den Abnehmern der „grünen Teppiche“.

Mit einem Sodenschneider wird der Rasen aus dem Boden geschnitten und anschließend automatisch in Rollen geformt. Diese sind jeweils einen Quadratmeter groß und wiegen um die 20 Kilogramm. „Obwohl die Maschine nicht die neueste ist, war es nicht leicht, an sie heranzukommen“, erklärt Hagedorn.

Henning Hagedorn mäht den Rollrasen dreimal in der Woche

Er bewässerte den Rasen mit 20 Liter Wasser pro Quadratmeter und Woche. Diese Wassermenge empfiehlt der Landwirt auch für die Privatpflege. „Lieber zweimal die Woche mit viel Wasser bewässern, als jeden Tag ein bisschen.“ Hagedorn mäht seinen angebauten Rasen dreimal in der Woche, damit dieser weniger nach oben, sondern mehr in die Breite wachse. Vorteile seines Sport- und Spielrasens seien die hohe Strapazierfähigkeit und das einfache Ausbringen im Garten. Nach etwa zwei Wochen habe man eine zusammenhängende Rasenfläche. Dies sei auch ein Vorteil zum Aussäen von Rasen, erklärt Hagedorn.