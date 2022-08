Mia Julia, Marc Terenzi und Co.: Drei Feier-Tage in Barnstorf

Von: Sven Reckmann

Mia Julia performed vor der feiernden Menge in Barnstorf © Hefkaluk, Martin

Drei Feier-Tage in Barnstorf: Der Splash-Waschpark an der Robert-Bosch-Straße verwandelte sich am Wochenende in eine Party-Zone. Mia Julia, Anna-Maria Zimmermann sowie die Ex-Boyband-Stars Marc Terenzi und Ja Khan traten auf und sorgten für zwei heiße Party-Nächte im Waschpark. Am Freitag-, beziehungsweise Samstagabend kamen nach Angaben der Veranstalter mehr als 1000 Besucher ins Festzelt.

Abgerundet wurde das Paket dann am gestrigen Sonntag mit einem Autotuner-Treffen. Um den passenden Rahmen zu bieten, hatte Splash auf einem Areal von rund 8 000 Quadratmetern im Gewerbegebiet Immenzaun vor dem Raiffeisenmarkt ein 1 100 Quadratmeter großes Festzelt aufgebaut. Essbuden, Getränkewagen, Hüpfburgen und ein Karussell ergänzten das Angebot.

Vier Fans im Party-Outfit © Privat

Das „Splash-Event“ soll indes zu einer jährlich wiederkehrenden Veranstaltung werden. Das hatte Stefan Bruns, Miteigentümer des Splash-Waschparks, den Gästen bei der Eröffnungsfeier des Unternehmens verraten.

