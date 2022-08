Party-Wochenende in Barnstorf: Mia Julia und Marc Terenzi kommen am 26. und 27. August

Von: Jannick Ripking

Mia Julia tritt am Freitag beim Splash-Even in Barnstorf auf. © Julia Brückner

Der Splash Waschpart feiert vom 26. bis 28. August in Barnstorf seine Eröffnungsfeier mit Stars aus der Musik-Szene. Unter anderem Mia Julia, Jay Khan und Marc Terenzi sind dabei.

Barnstorf – „Irgendwie anders, irgendwie geil“, lautet der Slogan des Splash Waschparks in Barnstorf – und genau so soll die Eröffnungsfeier des Unternehmens an der Robert-Bosch-Straße werden. Drei Jahre nach seiner Gründung wartet der Waschpark mit einem Party-Wochenende in Barnstorf vom 26. bis 28. August auf und kündigt Stars aus der Musik-Szene als Special-Acts an. Ein Autotuner-Treffen rundet das Paket am letzten Tag ab.

Die Geschäftsführer Maximilian und Janneck Bruns haben hohe Erwartungen. „Wir sind zufrieden, wenn am Freitag und Samstag jeweils 1 500 Besucher kommen“, sagt Janneck Bruns. Für das Tuner-Event rechnen die beiden Brüder zusätzlich mit 500 Gästen aus der Szene.

Um dieses Besucher-Ziel zu erreichen, sind die Bruns-Brüder an prominente Sänger herangetreten, um sie für die Party am letzten August-Wochenende zu gewinnen. Unterstützung erhielten sie dabei von ihrem Vater und Miteigentümer Stephan Bruns. „Er hat einen guten Kontakt zu Markus Krampe“, erzählt Janneck Bruns. Bei Krampes Künstleragentur stehen etliche Promi-Sänger unter Vertrag – unter anderem Pietro Lombardi, Mickie Krause und Mia Julia.

Jay Khan und Marc Terenzi (r.) kommen auch. © Marc Terenzi / Jay Khan

Und Letztere hat angebissen: Die Ballermann-Ikone wird am Freitag, 26. August, bei der Splash-Party als Special-Act auftreten. „Sie tritt am Donnerstag noch im ,Bierkönig’ auf Mallorca auf und fliegt danach für ihren Auftritt in Barnstorf extra nach Deutschland“, berichtet Janneck Bruns.

Um den passenden Rahmen für für das Wochenende zu bieten, baut Splash auf einem Areal von rund 8 000 Quadratmetern im Gewerbegebiet Immenzaun vor dem Raiffeisenmarkt ein 1 100 Quadratmeter großes Festzelt auf. Rundherum werden über das Wochenende Essbuden, Getränkewagen, Hüpfburgen und ein Karussell stehen, kündigt Janneck Bruns an. Parkmöglichkeiten seien ausreichend vorhanden. „Wir werden die Parkplätze ausschildern“, versichert er.

Mia Julia wird indes nicht der einzige Special-Act in Barnstorf sein. Am Samstagabend, 27. August, feiert Splash die „Schlager versus 90er“-Party im Festzelt. Dafür haben die Bruns-Brüder die Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann sowie die Ex-Boyband-Stars Marc Terenzi (Natural) und Jay Khan (US5) gewinnen können. Terenzi und Khan gründeten erst im vergangenen Jahr eine gemeinsame Boygroup.

Über Splash: Waschpark, Expansion und Event-Agentur Der Splash Waschpark ist ein 2019 gegründetes Unternehmen der Firmengruppe Bruns. Aktuell beschäftigt der Waschpark 15 Mitarbeiter am Barnstorfer Standort. Geschäftsführende Gesellschafter sind Maximilian und Janneck Bruns.

Neben Selbstbedienungswaschboxen betreibt der Waschpark in Barnstorf auch eine automatisierte Waschanlage für Fahrzeuge. Ergänzt wird das Angebot durch einen Shop mit Snacks, Getränken, Autopflegeprodukten und Lotto- sowie DHL-Annahmestelle. Darüber hinaus vermietet Splash an der Robert-Bosch-Straße Fahrzeuge und Anhänger.

Splash ist auf Expansionskurs: Der Bauantrag für einen zweiten Standort in Diepholz ist bereits eingereicht (wir berichteten). Neben einem Waschpark mit sieben Boxen und Waschanlage für Autos und Transporter inklusive Fahrzeugaufbereitung plane das Unternehmen für Diepholz auch die Errichtung eines Gründerzentrums mit mehr als 1 000 Quadratmetern Nutzfläche wird für Gewerbetreibende und Existenzgründer, teilt Splash mit.

Doch damit nicht genug: Zurzeit erstelle der Waschpark Bauantragsunterlagen für einen dritten Standort in Stemshorn. Analog zu Barnstorf und Diepholz solle dort ein Waschpark mit Shop entstehen – ergänzt durch eine Tankstelle.

Vor Kurzem gründete die Firmengruppe Bruns auch die Agentur Splash Event, um Veranstaltungen wie Schützenfeste sowie Privat- und Firmenfeiern auszurichten. Die Eröffnungsfeier des Waschparks läuft auch über Splash Event.



Sowohl am Freitag als auch am Samstag sorgt DJ Michael Fortmann vom Musikteam für Stimmung, wenn gerade kein Special-Act auftritt. „Wir wollen eine Zeltfete mit Marktcharakter bieten“, erklärt Janneck Bruns. Deswegen gebe es auch keine feste Zeit für das Ende: Solange die Besucher feiern wollen, dürfen sie auch feiern. Wir werden sie sicher nicht rausschmeißen.“

Bevor die Fete am Samstagabend losgeht, sei ab 11 Uhr ein Familien- und Einschulungstag geplant – mit zahlreichen Attraktionen auf dem Gelände, die insbesondere Kinder ansprechen sollen, erklärt Bruns.

Am Sonntag, 28. August, stehe laut Bruns ganz im Zeichen des Kerngeschäfts von Splash: Autos. „Cars and Burgers“ heißt das Event, das der Waschpark für Tuner an diesem Tag anbietet.

„Wir erwarten weit mehr als 100 Fahrzeuge der Extraklasse zum Bestaunen“, erklärt Janneck Bruns und lädt alle Autoliebhaber oder die, die es werden wollen ein, in Barnstorf zusammenzukommen.