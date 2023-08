Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven: „Das Ding muss weg“

Von: Michael H. Dümer

Sieht auf den ersten Blick eigentlich ganz beschaulich aus: Das kleine Gebäude am Ufer der Hunte in Hoopen ist allerdings in einem äußerst schlechten Zustand. © Michael H. Dümer

Die einstige Messstation des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) an der Hunte bei Hoopen wird kurzfristig abgesperrt und gesichert. Langfristig soll das alte, marode Gebäude aus Sicherheitsgründen abgerissen werden.

Drebber – „Das Ding muss weg“, sagt Bürgermeister Friedrich Iven, als er das kleine Gebäude direkt an der Hunte in der Nähe des Staus bei Hoopen näher in Augenschein nimmt. Vielleicht halb so groß wie eine Garage, sieht das helle Häuschen mit dem mit roten Ziegeln eingedeckten Dach vom Weiten eigentlich doch ganz beschaulich aus.

Doch der Schein trügt. Einige Glasbausteine sind kaputt, die Eingangstür fehlt. Das allerdings sieht man gar nicht gleich, denn Meter hoch steht das Unkraut vor dem eigentlichen Zugang. Unbekannte haben den Weg hinein aber dennoch gefunden, was aus den Unräten im Innern rückzuschließen ist. Aber wem gehört das kleine Häuschen unweit des Hunte-staus? Und welche Geschichte hat es eigentlich?

Wem gehört das Gebäude?

Es handele sich um eine ehemalige Messstation des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN). Die Anlage sei nicht mehr im Betrieb und gehöre mittlerweile wohl der Gemeinde Drebber, heißt es auf Nachfrage beim Unterhaltungsverband Hunte in Rehden.

Eine Aussage, die im Barnstorfer Rathaus für Erstaunen sorgt. Man wisse nichts davon. Vielleicht sei ja der Bürgermeister von Drebber im Thema. Der, Friedrich Iven, macht sich sofort auf den Weg nach Hoopen. Dass der Gemeinde Drebber das kleine Gebäude gehören solle, könne er sich aber kaum vorstellen. Flugs hängt sich der umtriebige Ortsbürgermeister ans Telefon, zunächst aber ohne konkreten Erfolg. Den, so sein Ratschlag, könnte eine Nachfrage beim NLWKN in Sulingen bringen. In jedem Fall sollte das Häuschen schon aus Sicherheitsgründen schnellstmöglich abgerissen werden.

Anlage stammt aus den 1960er Jahren

Die NLWKN-Pressestelle in Norden recherchiert und findet schließlich heraus, dass das unansehnliche Etwas rund 60 Jahre alt ein müsse: „Es handelt sich bei dem beschriebenen Objekt um ein altes Bauwerk der Wasserwirtschaft und befindet sich tatsächlich im Eigentum des Landes, konkret des NLWKN“, teilt Pressesprecher Carsten Lippe auf Nachfrage mit.

Die Anlage stamme aus den 1960er Jahren. Dort habe es früher einmal eine Seilkrananlage gegeben. „Die Seilkrananlage kam im Rahmen von Pegelmessungen zum Einsatz: Mit ihrer Hilfe konnten Abflussmessungen durchgeführt werden“, erklärt Lippe weiter.

Kurzfristig gesperrt, mittelfristig abgerissen

Eine Nachnutzung sei einmal angedacht, die Idee dann aber doch wieder verworfen worden. Das etwas abseits gelegene Objekt solle im Hinblick auf seinen maroden Zustand nun kurzfristig abgesperrt und gesichert werden. „Mittelfristig ist ein Abriss vorgesehen, da das kleine Bauwerk heute ohne Funktion ist und nicht mehr benötigt wird“, so der Sprecher des NLWKN gegenüber unserer Zeitung weiter.