Tania Dießelberg und Kai Roshop legen erfolgreiche Prüfung ab

Barnstorf - Von Eva-maria Konkel. Der deutsche Philologe Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt: „Ein Beruf ist das Rückgrat des Lebens“. Auch wenn vielleicht viele Jugendliche dieses Zitat nicht kennen, so handeln sie doch danach. Auch Tania Dießelberg aus Drentwede und Kai Roshop aus Barnstorf möchten in ihrem Beruf möglichst viel erreichen. Sie haben in jungen Jahren bereits die Meisterprüfung als Kraftfahrzeugtechniker abgelegt.

Die Nachwuchskräfte verbindet nicht nur der Handwerksberuf. Sie sind befreundet, stammen aus derselben Region und haben die Christian-Hülsmeyer-Schule besucht. Doch nach dem Realschulabschluss trennten sich zunächst die Wege. Während Kai Roshop mit der Ausbildung begann, entschloss sich Tania Dießelberg dazu, die Fachoberschule Technik im Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup in Diepholz zu absolvieren.

Für die heute 22-Jährige stand der Berufswunsch schon früh fest. Ihr mittlerweile verstorbener Vater war ebenfalls in der Kraftfahrzeugbranche tätig und hatte eine Vorliebe für Motorräder. „An denen gab es immer etwas zu schrauben, und ich durfte schon von klein auf mithelfen“, erinnert sich Tania Dießelberg. Ihr praktisches Jahr absolvierte sie im Fahrzeughaus Abeling in Heiligenloh. „Bei Ute Abeling habe ich sehr viel gelernt. Das hat mich in meiner Berufswahl weiter unterstützt.“

Nach dem Fachabitur heuerte die Drentwederin beim Autohaus Klöker in Vechta an, wo sie nach einer verkürzten Ausbildung von nur drei Jahren ihren Gesellenbrief zur Kraftfahrzeugmechatronikerin in Empfang nahm. Schon Ende 2017 ging die berufliche Laufbahn mit einem Vollzeit-Meisterkursus in Osnabrück weiter. Vor wenigen Tagen konnte sie bei der Meisterfeier in der Stadthalle Osnabrück die ersehnte Urkunde der Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim in Empfang nehmen.

Bei der Veranstaltung hatte auch Kai Roshop einen Grund zum Jubeln. Der 23-jährige Barnstorfer hatte sich ebenfalls schon sehr früh für das Kraftfahrzeughandwerk entschieden. Im Alter von 16 Jahren trat er seine Ausbildung bei der Firma Anders in Vechta an. Die Entfernung war damals nicht so einfach zu bewerkstelligen, aber wo ein Wille, da ist bekanntlich auch ein Weg. Zuerst mit Roller und Mitfahrgelegenheiten, dann mit 17 Jahren als Selbstfahrer mit Begleitung nahm Kai Roshop die Unannehmlichkeiten gerne in Kauf. Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung folgten zwei Jahre als Geselle und dann der Besuch der Meisterschule. Dort traf er seine ehemalige Schulkameradin Tania wieder. Es entstand eine Fahrgemeinschaft, die sich zu einer Freundschaft entwickelte.

Bei beiden waren es übrigens Familienmitglieder, die die Leidenschaft für einen technischen Beruf weckten. Kai Roshop wurde von seinem Großvater Ludwig Roshop geprägt. Auf den mittlerweile verstorbenen Hotelier passt ein Zitat von Mark Twain, wie auf keinen Zweiten: „Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat.“ Der Senior war ein Visionär und ein Autoliebhaber, der seinen Enkel schon früh an seiner Seite hatte und ihn machen ließ. „Zuerst durfte ich Glühbirnen auswechseln und dann hat Opa mir nach und nach immer neue Aufgaben übertragen. Das fand ich natürlich toll“, erinnert sich der frisch gebackene Meister.

Im Gegensatz zu Kai Roshop hatte Tania Dießelberg mit einer Hürde zu kämpfen. Sie musste sich in einer Männerdomäne durchsetzen. „Natürlich muss man sich als Frau ein dickes Fell wachsen lassen, dumme Sprüche sind in der Branche an der Tagesordnung“, sagt die zierliche Frau mit einem Lächeln. Manchmal sei schon zu spüren, dass sie ihren männlichen Kollegen kräftemäßig unterlegen sei, aber auch da habe sie im Laufe der Zeit ihre Tricks und Kniffe entwickelt, um diesen Nachteil auszugleichen. Dass sie im Meisterkursus die einzige Frau gewesen sei, habe sie nicht gestört. Sie kann technisch interessierte Mädchen und Frauen nur ermuntern, auch den Weg zu gehen: „Ihr müsst Euch nur trauen, denn Ihr könnt es bestimmt!“

Ihre Berufswahl habe sie noch keine Minute bereut, sagt Tania Dießelberg. Mit dem Meisterbrief in der Tasche, zieht es sie jetzt an die Fachhochschule Osnabrück, wo ein Studium für Fahrzeugtechnik auf dem Programm steht. Ihr Wunsch sei es, später in die Richtung eines Prüfingenieurs zu gehen. Und wie steht es um die berufliche Zukunft von Kai Roshop? Er steht jetzt wieder in Diensten seines früheren Lehrbetriebes. „Ich möchte erst einmal ein paar Jahre als Meister arbeiten und Berufserfahrung sammeln. Ich bin ja noch jung“, sagt der 23-jährige Barnstorfer.