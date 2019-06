Mehrheit in der Grundschule Eydelstedt hat Freischwimmer

Eydelstedt - Von Thomas Speckmann. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beobachtet seit Jahren, dass die Schwimmfähigkeit in der Bevölkerung abnimmt. Eine repräsentative Forsa-Umfrage macht deutlich, dass fast 60 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer sind. Weitaus besser ist diese Quote in der Grundschule Eydelstedt. Dort setzt sich das Kollegium schon seit Jahren dafür ein, dass die Kinder frühzeitig im Wasser zurechtkommen.

Der Schwimmunterricht ist ein wichtiger Bestandteil des Schulkonzeptes. Alle Schüler der ersten bis vierten Klassen fahren zwischen den Weihnachts- und Osterferien acht- bis zehnmal in das Hallenbad Delfin nach Diepholz. Mit im Boot sitzen auch die „Pfiffigen Füchse“ der Kindertagesstätte Dörpel, also die Jungen und Mädchen, die im Sommer eingeschult werden. Diese Kooperation ist Teil der inoffiziellen Weiterführung des Brückenjahr-Projektes.

„Die Eltern erkennen schon früh, dass uns das Schwimmenlernen der Kleinen am Herzen liegt“, erklärt Schulleiterin Marleen Schäfer. Im Laufe der Kindergarten- und Grundschulzeit erhielten die Jungen und Mädchen über einen Zeitraum von fünf Jahren kontinuierlich Schwimmunterricht. Die langjährige Arbeit und Erfahrung spiegele sich schließlich in den Leistungen wider.

Die Eydelstedter Ergebnisse liegen deutlich über dem Durchschnitt der bundesweiten Erhebungen. Nach Angaben der Schulleitung haben in diesem Jahr allein 43 von 66 Schülern ein weiteres Schwimmabzeichen erworben. 46 Kinder, also fast 70 Prozent, besitzen das Jugendschwimmabzeichen in Bronze, also den Freischwimmer. „Wir haben aktuell nur noch acht Nichtschwimmer an unserer Schule“, sagt Schäfer.

Von solchen Zahlen können zahlreiche Schulen im Land vermutlich nur träumen, wenn es nach der jüngsten Forsa-Umfrage geht. „Die Schwimmfähigkeit der Kinder im Grundschulalter ist weiterhin ungenügend. Im Durchschnitt besitzen nur 40 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen ein Jugendschwimmabzeichen“, erklärt DLRG-Vizepräsident Achim Haag in einer Mitteilung.

Die Umfrage zeige sehr deutlich, dass nach Angaben des befragten Elternteils zwar 77 Prozent der Grundschüler das „Seepferdchen“ absolviert hätten. Doch dabei handele es sich lediglich um eine Bescheinigung dafür, dass sich das Kind auf einer Strecke von 25 Metern über Wasser halten könne, so Haag weiter: „Als sicherer Schwimmer kann nur gelten, wer die Disziplinen des Jugendschwimmabzeichens in Bronze sicher beherrscht.“

In den Grundschulen sei die Schwimmausbildung offenbar aus der Mode gekommen, meint Haak. „Geht die Entwicklung so weiter, gibt es die dort bald gar nicht mehr“, empört sich der Vizepräsident und verweist auf einen interessanten Vergleich in der Studie. Sind es bei den Senioren über 60 Jahren noch 56 Prozent, die in der Grundschulzeit das Schwimmen erlernt haben, beträgt die Zahl bei den Befragten im Alter von 14 bis 29 Jahren nur noch 36 Prozent.

Nur 27 Prozent der Eltern haben in der Umfrage angegeben, dass ihre Kinder das Schwimmen in der Schule gelernt haben. Hier tut sich nach Auffassung Haags ein großes Problem auf, das auch mit dem Rückgang des Schwimmunterrichtes zusammenhänge. Er fordert die Grundschulen auf, ihrem gesetzlich vorgeschriebenen Auftrag, nämlich Schwimmunterricht zu erteilen, nachzukommen: „Wenn diese Entwicklung so weitergeht, ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann Deutschland zu einem Land der Nichtschwimmer wird.“

Im Gegensatz zur Grundschule Eydelstedt verfügen aber nicht alle Schulen über qualifiziertes Personal. Seit der Neuregelung der Bestimmungen für den Schulsport 2018 gebe es den Erlass, dass Lehrer das notwendige DLRG-Abzeichen alle drei Jahre auffrischen müssten, um überhaupt mit einer Gruppe schwimmen gehen zu dürfen, erläutert Sportlehrerin Birgit Göbel. „Dies führt bei einigen Schulen zum Ausfall des Schwimmunterrichts. Die Folge ist, dass weniger Kinder im Laufe ihrer Schulzeit das Schwimmen lernen oder verbessern.“ Vielleicht sollte hier umgedacht und die anwesenden Schwimmmeister in die Pflicht genommen werden, so Göbel.

In Eydelstedt erfolgt zunächst eine Abfrage des aktuellen Schwimmabzeichens der Schüler. Dann werden die Kinder in Gruppen eingeteilt, mit dem Ziel, dass nächste Abzeichen im Training zu erlangen. Die Organisation des Unterrichts sei im Laufe der Jahre ausgefeilt und evaluiert worden, berichtet die Sportlehrerin. Die Schule habe während des Unterrichts das komplette Hallenbad für sich. Somit biete sich auch reichlich Platz für die besonders beliebte Spielzeit am Ende des Trainings.

Zum Abschluss des mehrwöchigen Angebotes fragen die Pädagogen die Baderegeln ab. Dies geschieht in der Schule. Dort gibt es dann jedes Frühjahr viele glückliche und stolze Gesichter, wenn die Kinder ihre Abzeichen in Empfang nehmen. „Schon einige Drittklässler sind so motiviert, dass sie das Schwimmabzeichen in Gold schaffen und im nächsten Jahr als Helfer und Experten fungieren“, sagt die Schulleiterin.

Die Grundschule Eydelstedt will ihren Weg weitergehen und damit einen Beitrag für die Sicherheit der Kinder im Wasser leisten. Das ist ganz im Sinne der Lebensretter. „Die Eltern von Nichtschwimmern müssen sich an jedem Teich oder Graben Sorgen machen, dass etwas Schlimmes passiert, wenn ein Kind ins Wasser fällt“, erklärt Carina-Chantal Krämer, PR-Referentin des DLRG-Landesverbandes Niedersachsen, auf Anfrage. Sie appelliert an die Eltern, sich so früh wie möglich um die Schwimmausbildung zu kümmern.