Mehr als eine Meisterschaft

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. So viel steht fest: Die 15. Ü40-Hallen-Niedersachsenmeisterschaften sind für den Barnstorfer SV nicht nur in sportlicher Hinsicht ein Riesenerfolg, sondern haben sich für den Gastgeber und Titelgewinner auch in finanzieller Hinsicht ausgezahlt. Davon zeugt eine Spendensumme von fast 5 500 Euro, die an die Jugendabteilung des Sportvereins und weitere Institutionen aus Barnstorf und Umgebung ausgeschüttet wird.

Die Übergabe der Erlöse ging am Dienstagabend am Rande des Kreispokal-Derbys zwischen dem Barnstorfer SV und dem SV „Jura“ Eydelstedt über die Bühne. Während sich die beiden Fußballteams zum Halbzeit-Tee in die Kabine zurückzogen, scharte der Vorstand des gastgebenden Vereins die Spendenempfänger um sich. Außerdem waren mit Friedrich Gehrke und Bernd Latowsky zwei Vertreter des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) anwesend.

„Ihr habt einen Meilenstein gesetzt!“, erklärte Gehrke, der als Beauftragter für die Ü32- bis Ü60-Meisterschaften auf Landesebene unterwegs ist. Er gratulierte den Gastgebern noch einmal zum Titelgewinn am 9. März und machte keinen Hehl daraus, dass sein Herz immer noch für seinen früheren Heimatverein schlägt, auch wenn er inzwischen seit vielen Jahren in Achim wohnt. Er lobte das Engagement der Barnstorfer und zeigte sich überzeugt: „Für einen kleinen Verein ist es nicht schlecht, wenn man eine solche Aufgabe mal gestemmt hat.“

Keine Frage: Die Ausrichtung des Fußballturniers hat das Wir-Gefühl in dem fast 400 Mitglieder zählenden Verein gestärkt und vor allem das Organisationsteam um Thorsten Hiepel zusammengeschweißt. Sie hatten vom Vorstand freie Hand bekommen und das ganztägige Turnier, das in den Sporthallen in Barnstorf und Goldenstedt ausgetragen wurde, vorbildlich über die Bühne gebracht. Dabei konnten die Macher auch auf Helfer bauen, die nicht dem Verein angehören. Das wurde nun honoriert.

Für ihren Einsatz bei der Bewirtung erhielt die Damenmannschaft der Handball-Spielgemeinschaft (HSG) Barnstorf/Diepholz eine Spende von 400 Euro. Der „Förderverein der Grundschulkinder in Barnstorf“ wurde für die Herrichtung des Frühstücks mit 500 Euro entschädigt. An die Jugendabteilung des Barnstorfer SV flossen 1 380 Euro. Also ein willkommener Geldsegen für den frisch gewählten Jugendwart Rolf Hildebrand, der die Nachwuchsarbeit weiter forcieren möchte. Das Kinder- und Jugendhospiz Bethel wurde mit 500 Euro bedacht. Als Überbringer dieser Spende fungiert Ex-Bundesligaprofi Ansgar Brinkmann, der zu den prominenten Gästen bei den Meisterschaften in Barnstorf zählte.

Der Löwenanteil von 2 691 Euro fließt an die Mon-Stiftung, die sich für bedürftige Familien im Landkreis Vechta einsetzt. Martin Meyer, Erster stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Goldenstedt, teilte im Namen der Stiftung mit, dass das Geld drei Geschwisterkindern aus Goldenstedt zugutekomme, deren Eltern frühzeitig verstorben seien.

Solche Verwendungszwecke führten den Beteiligten vor Augen, welche Bedeutung die Meisterschaften neben dem sportlichen Wettkampf und der Pflege der Geselligkeit haben. Die Veranstaltung wurde 2005 ins Leben gerufen, um den Opfern des Tsunamis zu helfen. Bei der furchtbaren Katastrophe in Südasien waren mehr als 230 000 Menschen ums Leben gekommen. In den Folgejahren habe das Fußballturnier eine Spendensumme von mittlerweile fast 73 000 Euro eingebracht, bilanzierte Friedrich Gehrke.

Der Kassenwart des Barnstorfer SV, Holger Rabbe, hob lobend hervor, dass Schiedsrichter und Verbandsvertreter bei der Veranstaltung in Barnstorf auf ihre Spesen verzichtet hätten. Außerdem zahlten sich die Spendensammlung und der Getränkeverkauf während der Abschlussparty aus. In die stattliche Summe floss zudem die Hälfte des Startgeldes ein, das die 34 Mannschaften aus ganz Niedersachsen entrichtet hatten.

Für Rabbe stand am Dienstagabend fest: „Die Meisterschaft ist der größte Erfolg in unserer Vereinsgeschichte“. Und ein weiterer Erfolg könnte schon in naher Zukunft folgen, wie der weitere Verlauf des Fußballabends zeigen sollte. Zurück aus der Kabine, drehte die Barnstorfer Mannschaft, in der auch die beiden Ü40-Routiniers Torben Kolkhorst und Marc Pallentien mitwirkten, die Partie. Sie schlugen Ligakonkurrent Eydelstedt mit 2:1-Toren. Damit ist der Sprung ins Halbfinale perfekt – und der große Traum vom Kreispokal-Sieg lebt weiter!