„SprachBad“ für Migranten in Barnstorf: Mehr als nur Auswendiglernen

Teilen

Kein stumpfes Auswendiglernen: Das „SprachBad“-Projekt in Barnstorf zielt auf Mitmachen ab. © Madlen Timmermann

Die Migrations- und Integrationskoordination Barnstorf bietet Migranten die Möglichkeit, ihren Alltag auf Deutsch besser zu bewältigen.

Barnstorf – „Es sind viele neue und interessante Erfahrungen, ich fühle mich wie zu Hause“, berichtet Larysa Osypchuk. Sie spricht über das innovative Sprachprojekt „SprachBad“ in Barnstorf. Sie ist eine von 36 Teilnehmern – 24 Erwachsene und zwölf Kinder. Das „SprachBad“ soll vor allem Ukrainern – aber auch anderen Migranten in der Samtgemeinde Barnstorf – die Alltagssprache auf eine ganz bestimmte Weise vermitteln.

„Es ist kein Sprachkurs im normalen Sinne, sondern eher ein Motivationstraining, um in der deutschen Sprache mobil zu werden“, erklärt Petra Mallwitz-Sainio von der Migrations- und Integrationskoordination (MIK) in Barnstorf. Die Teilnehmer sollen durch das „SprachBad“ mehr Selbstbewusstsein beim Erlernen einer neuen Sprache erlangen. Außerdem dient der Kurs dazu, Netzwerke und Kontakte von Flüchtlingen und Menschen mit ähnlicher Geschichte zu schaffen. „Es bringt die Menschen zusammen“, betont die Projekt-Koordinatorin.

„SprachBad“: Auch die regionale Kultur Teil des Projektes

Doch nicht nur das Sprachliche soll den Menschen nähergebracht werden, sondern auch die regionale Kultur. So steht am Nachmittag des ersten Projekttages ein Ausflug zum Meyer-Köster-Haus an. Dort erfahren die Teilnehmer vorab durch eine Präsentation viel zur Geschichte des Hofes und dürfen danach selbst das Gelände erkunden. Sie betätigen zum Beispiel einen Ziehbrunnen selbst und schauen sich die Gebäude von innen an. Die Einführung und der Rundgang auf dem Hof wird in drei Sprachen – Deutsch, Ukrainisch und Englisch – gegeben.

Am nächsten Tag geht es mit der Waldpädagogin Ursula Dell von der Organisation „Ab, raus mit Dir“ in den Wald. Dort stellen die Teilnehmer und Lehrenden in Kleingruppen einen Markttag nach, bei dem es verschiedene Stände aus Naturmaterial gibt. Jeder bekommt eine Liste. Darauf steht, was eingekauft werden muss. Ziel ist es, den eigenen Korb voll zu bekommen. Außerdem soll nur Deutsch gesprochen werden, so können die Teilnehmer sich in Einkaufssituationen üben.

Das „SprachBad“-Projekt läuft über insgesamt drei Tage. Der letzte Termin steht am 5. November im Mehrgenerationenhaus (MGH) an. Nachzügler wird es allerdings wohl nicht geben, denn: Das Interesse am „SprachBad“ ist groß. Alle Plätze sind belegt. Darüber hinaus gibt es sogar eine Warteliste.

Ausflüge sind Teil von „SprachBad“. Durch sie üben sich die Teilnehmer auch in Alltagssituationen. © Timmermann, Madlen

Während die Erwachsenen in ihre Sprachkurse gehen, verbringen die Kinder die Zeit mit Betreuern auf dem Spielplatz. So können auch alleinerziehende Elternteile am Projekt teilnehmen. In den Kursen bringen die Sprachschullehrer Thomas Ulbrich und Regina Bömer den Teilnehmenden Buchstaben, Zahlen, Preise, Adressen und Körperteile näher. Eben alles, was nützlich ist, um sich im Alltag, beim Arzt oder in einfachen Gesprächen zu verständigen.

Jeder Teilnehmer bekommt ein Heft, um Notizen zu machen. Viel wichtiger ist aber, dass alle aktiv mitmachen. Denn es wird nicht nur stumpf auswendig gelernt. So müssen die Teilnehmer bei Verben laufen und springen, Bewegungen mitmachen und bei den Körperteilen die dazugehörigen Stellen wie Mund und Nase berühren. Dadurch verinnerlichen die Anwesenden das Gelernte besser, berichtet Mallwitz-Sainio. Die Grammatik werde zwar nicht ganz außen vor gelassen, aber ist, so die Koordinatorin, nicht das Hauptziel vom „SprachBad“.

Teilnahme am „SprachBad“ ist dank finanzieller Unterstützung kostenlos

Die Mahlzeiten, die Sprachlehrer und die Ausflüge finanziert der Lions Club Diepholz. Somit ist der Kurs kostenlos. Weitere Kooperationspartner sind neben der MIK das MGH im Verein Igel und der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB) in Barnstorf.

Neben der Grundverpflegung bringen die Teilnehmer selbstständig internationale Speisen als Dankeschön mit. Am Ende des Projektes bekommt jeder Teilnehmer ein Zertifikat von der MIK ausgestellt. Für die Kinder gibt es zusätzlich kleine Teilnehmergeschenke.