Mehr als 3 000 Besucher feiern in der guten Stube

Erfrischende Cocktails, leckere Speisen, gute Musik und T-Shirt-Sommerwetter – diese Mischung stimmte und hat mehr als 3 000 Besucher in die gute Stube der Wesergemeinde gelockt. Die Veranstaltungsreihe „Summer in the City“ der Gemeinde legte am Donnerstag eine erfolgreiche Premiere hin. Den Besuchern gefielen die Rhythmen – das Pflaster vor der Bühne avancierte zur Tanzfläche. Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith war bis zum Schluss auf dem Marktplatz und zog gestern ein positives Fazit: „Das Wetter hat uns in die Karten gespielt. Es zeigt sich, dass Weyher Lust haben, solche Events zu besuchen.“

J sie/Foto: Schritt