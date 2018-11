Mehr als 10 000 Euro fließen in die Spielplätze

Taufik El-Gumati und sein Sohn Noah besuchen den Spielplatz an der Eduard-Leede-Straße in Barnstorf. Dort soll mit Mitteln der Kommune ein Bolztor installiert werden. - Foto: Speckmann

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Die Kommune will in diesem Jahr noch einmal in die Haushaltskasse greifen, um insbesondere den jungen Einwohnern eine Freude zu machen. Auf mehreren Spielplätzen in der Samtgemeinde Barnstorf stehen Ersatzbeschaffungen im Gesamtwert von mehr als 10 000 Euro an. Abgängige Geräte sollen zeitnah durch neue Modelle ersetzt werden. Dafür hat sich der Samtgemeindeausschuss ausgesprochen.

Mit dieser Entscheidung folgte das Gremium einer Empfehlung des Kinder-, Jugend-, Sozial- und Schulausschusses, der sich bereits im September mit der Situation auf den Spielplätzen befasst hatte. Ausgangspunkt war eine routinemäßige Kontrolle durch den Technischen Überwachungsverein (TÜV) gewesen. Der Großteil der festgestellten Mängel ließ sich durch den Bauhof beheben. Bei den maroden Spielgeräten stellte sich jedoch die Frage nach einer Ersatzbeschaffung.

Jugendpfleger Ole Sterzik hatte der Politik eine lange Auflistung von Spielgeräten vorgelegt. Diese wurde in der Sitzung des Fachausschusses nach intensiver Beratung auch weitestgehend begrüßt. Der Samtgemeindeausschuss dampfte das Programm jetzt aber an einigen Stellen ein, sodass die Kommune vorerst auf sechs Spielplätzen aktiv wird. Sie befinden sich in den Mitgliedsgemeinden Barnstorf, Drebber und Drentwede.

Laut Fachbereichsleiterin Frauke Brüning werden für den Spielplatz an der Moritz-Wesermann-Straße in Barnstorf eine Schaukel und ein Reck angeschafft. Der Spielplatz an der Eduard-Leede-Straße erhält ein Metalltor, damit die Kinder dort Fußball spielen können. Die jungen Anwohner des Kreuzweges in Drebber dürfen sich auf eine neue Schaukel freuen. Auf dem Spielplatz an der Ringstraße in Cornau wird eine neue Metall-Rutsch-Kombination aufgestellt.

Der Spielplatz in Drentwede war zwar nicht in der Beschlussvorlage aufgeführt. Die Anschaffung eines Federwippgerätes und eines Spielhauses sei aber schon vorab in der Planung gewesen und soll jetzt umgesetzt werden, berichtete Fachbereichsleiterin Frauke Brüning. Außerdem würden auf dem Mehrgenerationenspielplatz an der Dr.-Rudolf-Dunger-Straße in Barnstorf zwei große Bäume als Schattenspender gepflanzt.

Die Entscheidung für den Spielplatz an der Grundschule Drebber habe der Samtgemeindeausschuss bis zur Sitzung im Dezember zurückgestellt, so Brüning weiter. Die Anschaffung solle aber rechtzeitig zur Familienmesse am 23. Juni 2019 in Drebber erfolgen. Im Gespräch ist eine große Kletteranlage, weil an der alten hölzernen Spiellandschaft der Zahn der Zeit nagt. Wie Schulleiter Axel Flügge auf Anfrage erklärt, hat der Schulvorstand bereits eine Vorauswahl getroffen und eine anteilige Kostenübernahme aus dem Schuletat in Aussicht gestellt.

Auf der Skateranlage im Barnstorfer Schulzentrum dürfte sich vorerst nichts tun. Jugendpfleger Sterzik hatte sich zusätzliche Lümmelbänke für die Jugendlichen gewünscht und mit Blick in die Zukunft auch einen Ersatz für die marode Halfpipe angeregt, die bereits vom Bauhof abgebaut und entsorgt wurde. Die Kommune will zunächst abwarten, ob der Bau einer weiteren Sporthalle durch Fördermittel zustande kommt. In diesem Fall müsste das Gelände überplant werden, erläuterte die Fachbereichsleiterin.