Markt bekommt neues Gesicht

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. „Schade, schade, das passt leider nicht“, sagt Albert Dormeier nach dem Vermessen des Geländes. Gerne hätte der Schausteller ein zusätzliches großes Fahrgeschäft platziert, doch dafür reicht die Stellfläche rund um das Rathaus nicht aus. Aber das ist kein Grund, um Trübsal zu blasen, denn der erfahrene Schausteller ist fest davon überzeugt, dass der Barnstorfer Frühlingsmarkt mit den anvisierten Neuerungen an Attraktivität gewinnen wird.

Der Schausteller aus Bassum übernimmt erstmals die Organisation des traditionsreichen Volksfestes, das vom 12. bis 14. April wieder tausende Besucher in den Hunte-Flecken locken soll. Im Vergleich zu den Vorjahren wird der Vergnügungsmarkt im Ortskern ein etwas anderes Gesicht bekommen. Neue Angebote, mehr Abwechslung und ein kompaktes Gesamtbild: So stellt sich Dormeier das Konzept für die Zukunft vor.

Der Vertrag ist schon seit einigen Wochen in trockenen Tüchern. Gemeinde und Fördergemeinschaft haben dem Schausteller mit der Durchführung des Marktes beauftragt und die dafür erforderliche Fläche überlassen. Für die Verwaltung ist das eine deutliche Arbeitserleichterung, weiß stellvertretender Fachbereichsleiter Jörg Kohröde. Er braucht sich nicht mehr um die Akquise der Schausteller zu kümmern und kann sich auch die einzelnen Abrechnungen sparen. Das erledigt der Hauptorganisator selbst.

Die Fördergemeinschaft als offizieller Veranstalter des Volksfestes ist ebenfalls froh über die fachmännische Unterstützung. „Der Markt ist in besseren Händen“, sagt Beiratsmitglied Rouven Barmbold. Sein Vorstand habe nicht den richtigen Hebel gefunden. In den eigenen Reihen fehle das Personal, das einen solchen Markt organisieren und begleiten könnte, zumal auch Innovationen gefragt seien. „Man braucht auch den Blick nach vorne“, so Barmbold.

Mit Albert Dormeier haben die Verantwortlichen einen Mann gefunden, der mit den örtlichen Verhältnissen bestens vertraut ist. Seine Schaustellerfamilie sei schon seit mehr als 100 Jahren in Barnstorf tätig, sagt der Betreiber des Rock-Expresses. Er bedauert, dass es den Krammarkt nicht mehr gibt. Hier hat er manche Mark und Euro gemacht. Nun geht es ihm darum, eine Trendwende beim Frühlingsmarkt herbeizuführen, denn diese Veranstaltung hat in den vergangenen Jahren immer seltener die Erwartungen erfüllt.

„Es muss weitergehen. Wir müssen an die Zukunft denken“, sagt Willy Wimmert, der gemeinsam mit Dormeier eine Agentur betreibt, die auch Volksfeste in anderen Städten organisiert. Wenn der Kollege aus Nienburg von Zukunft spricht, denkt er nicht nur an den Markt in Barnstorf, sondern vor allem an die Existenz der Schaustellerfamilien. „Das sind auch unsere Arbeitsplätze“, nickt Dormeier zustimmend mit dem Kopf.

Um dem Markt in Barnstorf zu neuem Schwung zu verhelfen, lässt Dormeier seine Kontakte spielen. „Wir sind gut vernetzt“, sagt der Bassumer. Er hat diverse Kollegen an der Hand, die am zweiten April-Wochenende in den Hunte-Flecken kommen wollen. Mit Autoscooter, Rock-Express und Shaker sind drei größere Fahrgeschäfte eingeplant. Hinzu kommen zwei Kinderkarussells, mehrere Spielbuden sowie verschiedene Imbiss- und Getränkestände, darunter auch eine Hütte mit Terrasse, wo die Besucher verweilen können.

Dormeier ist es wichtig, dass sich Jung und Alt wohlfühlen. Darum spricht er auch lieber von Familienvolksfest, anstatt Begriffe wie Kirmes oder Rummel zu benutzen. Vor diesem Hintergrund steht auch das neue Rahmenprogramm. Für Freitag ist eine Gutschein-Aktion geplant, für Sonnabend ein Feuerwerk und für Sonntag eine zusätzliche Kinderbelustigung. „Es soll ein Familien-Treffpunkt für alle Menschen aus Barnstorf und Umgebung werden“, unterstreicht der Organisator.

An bewährten Angeboten wird derweil nicht gerüttelt. Der verkaufsoffene Sonntag mit dem Straßenflohmarkt, der sich in jüngster Zeit sehr gut entwickelt hat, ist fester Bestandteil des Frühlingsmarktes. Zeitgleich finden wieder die Gartentage im Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum statt. „Das ist eine Ergänzung, keine Konkurrenzveranstaltung“, weiß Dormeier, auch wenn nicht alle Schausteller diese Auffassung teilen würden. „Wir hoffen, dass der Markt gut angenommen wird und alle Besucher zufrieden sind“, so Dormeier.