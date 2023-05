Erstes Maibaumfest in Drebber: Organisatoren ziehen positives Fazit

Von: Jannick Ripking

Noch steht der geschmückte Baum für dieses Jahr, aber Dominik Heuer (l.) und Reimund Alsdorf blicken schon zuversichtlich auf das kommende Maibaumfest in Drebber. © Ripking

Dass gleich die erste Auflage des Drebberaner Maibaumfestes ein solch großer Erfolg wird, hatten selbst die optimistischten Organisatoren nicht gedacht. Schützenjugend und Feuerwehr freuen sich schon jetzt auf das nächste Maibaumfest im kommenden Jahr.

Drebber – Unübersehbar steht er noch in der Nähe des Kreisels in Drebber, der 13,5 Meter hohe Maibaum. „Wir bauen ihn Mitte Juni ab“, sagt Dominik Heuer stellvertretend für die Jugend aller Schützenvereine in der Gemeinde. Sie hatte den Baum am letzten Apriltag vor dem Feuerwehrhaus aufgebaut und gemeinsam mit der Feuerwehr zum ersten öffentlichen Maibaumfest eingeladen. Gute drei Wochen später ist es Zeit für ein Fazit, und das fällt positiv aus – sogar positiver als die Organisatoren sich hätten träumen lassen.

„Der Platz ist teilweise fast aus allen Nähten geplatzt“, sagt Heuer. „Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass über den Tag verteilt 500 bis 600 Besucher da waren.“ Diese Zahl überraschte sogar Reimund Alsdorf, der das Fest als ehemaliger Ortsbrandmeister von Drebber initiiert hatte. „Ich bin ja immer sehr optimistisch“, erzählt er. „Aber selbst ich bin nur von 350 Gästen ausgegangen.“ Heuer dazu: „Wenn man mich im Vorfeld gefragt hätte, wie viele Menschen kommen, hätte ich 150 gesagt.“

Vor dem ersten Maibaumfest in Drebber herrschte noch Skepsis, wie die Veranstaltung angenommen wird (wir berichteten). Umso größer sind nun die Erleichterung und die Freude über den gelungenen Auftakt. „Wir wollen, dass aus dem Fest eine echte Tradition in Drebber wird“, sagt Heuer zuversichtlich. Dass es gleich zu Beginn so gut lief, „lag an mehreren Faktoren“, erklärt Alsdorf. „Das Wetter war genial und die Leute waren wohl auch einfach neugierig“, zählt er auf. Heuer ergänzt: „Der Wochentag – es war ein Sonntag – wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben.“

Als die Schützenjugend den Maibaum aufstellte, füllten die Besucher den Platz vor dem Feuerwehrhaus Drebber. © Feuerwehr

Damit kommen die Organisatoren allerdings an einen Punkt, der für das nächste Maibaumfest noch zu klären sein wird. Der 30. April 2024 ist kein Sonntag, sondern ein Dienstag. Es gibt Befürworter für einen festen Termin vor dem Tag der Arbeit am 1. Mai, es gibt allerdings auch die Überlegung, das Drebberaner Maibaumfest immer auf einen Tag am Wochenende zu legen. „Es gibt Argumente für beide Seiten“, sagt Reimund Alsdorf. „Wenn wir es immer am 30. April machen, hätten wir zwar einen festen Termin, wir müssten aber mit dem Programm später starten, wenn das Datum auf einen Tag in der Woche fällt. Manche arbeiten ja auch noch.“

Am grundsätzlichen Rahmenprogramm wollen die Beteiligten nicht groß feilen. „Es lief ja alles super“, kommentiert Alsdorf. Dennoch gebe es für die weiteren Jahre noch Optimierungsmöglichkeiten. „Wir wollen zum Beispiel einen Stehtisch unten um den Stamm bauen“, berichtet Dominik Heuer. Das locke die Gäste noch eher zum Maibaum, erhöhe die Geselligkeit „und wir wollen ja auch wieder was zu tun haben“. Reimund Alsdorf fügt hinzu: „Wir denken auch darüber nach, die Wappen der Schützenvereine und der Feuerwehr für den Baum anfertigen zu lassen.“

Auch die Zusammenarbeit habe sich vor, während und nach dem Fest sehen lassen können. „Es hat keiner darauf geachtet, wer im Schützenverein und wer in der Feuerwehr ist“, berichtet Alsdorf und Heuer sagt: „Wir haben uns gegenseitig unterstützt.“ Der Dank der beiden gelte demnach allen, „die beim Maibaumfest mit angepackt und mitgewirkt haben“.

Aber bei all der Euphorie schleicht sich doch noch ein kleiner Kritikpunkt ein. „In diesem Jahr haben nur etwa 15 Jungschützen mitgeholfen“, sagt Heuer. Das sei ein bisschen wenig. „Als Wunsch formuliere ich, dass wir beim nächsten Mal mehr sind, die sich beteiligen.“ Dabei sei es nicht wichtig, ob man tatsächlich Mitglied in einem der Schützenvereine ist: „Alle Jugendlichen, die aus Drebber kommen und Bock auf das Maibaumfest haben, sind herzlich willkommen.“