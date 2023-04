Drebber: Ortsfeuerwehr und Schützenjugend planen erstes gemeinsames Maibaumfest

Von: Jannick Ripking

Ein Anstrich für den Drebberaner Maibaum: Die Jugend aller Schützenvereine aus der Gemeinde kümmert sich um die Optik. Franziska Dennhardt (v.l.), Dominik Heuer, Timo Hollmeyer, Maximilian Meyer und Marcel Döbbeling tragen Lack auf. © Jannick Ripking

Der Maibaum ersetzt in Drebber das Osterfeuer. Die Ortsfeuerwehr und die Schützenjugend machen gemeinsame Sache und wollen ein neues Dorffest auf die Beine stellen.

Drebber – 13,5 Meter lang und an der dicksten Stelle 40 Zentimeter im Durchmesser. Das sind die Maße des Maibaums, den die Ortsfeuerwehr Drebber gemeinsam mit der Schützenjugend der gesamten Gemeinde für ein Dorffest vorbereitet. „Es ist ja auch ein Baum und kein Ast“, kommentiert Reimund Alsdorf das wuchtige Holz. Der ehemalige Ortsbrandmeister von Drebber ist die treibende Kraft hinter der ersten Drebberaner Maibaumfete am 30. April am Feuerwehrhaus. Sie soll das große öffentliche Osterfeuer ersetzen, das es seit einigen Jahren aus Platzmangel nicht mehr gibt.

Seitdem es das Neubaugebiet neben dem Feuerwehrhaus in Drebber gibt, „können wir die Abstände, die es für ein Osterfeuer braucht, nicht mehr einhalten“, erklärt Alsdorf. Deswegen hatte sich die Ortsfeuerwehr bereits vor einigen Jahren Gedanken über eine Alternative gemacht. „Wir haben das bei einer Versammlung besprochen“, erzählt der ehemalige Ortsbrandmeister. „Es gab da mehrere Vorschläge: Mittsommerfest, Frühlingsfest, Maibaumfest.“ Letztendlich war die Mehrheit für ein Maibaumfest in Drebber.

„Danach haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir es umsetzen wollen“, berichtet Alsdorf. „Es soll eine Dorfveranstaltung werden.“ Also hat die Feuerwehr die Schützenjugend angesprochen und ins Boot geholt. „Alle Schützenvereine sind dabei: Drebber von 1900, Jacobidrebber, Deckau-Specken, Hoopen-Felstehausen und Cornau“, sagt Alsdorf zufrieden.

Die ersten Vorbereitungen liefen sogar schon vor der Corona-Pandemie an. „Den Maibaum haben wir jetzt schon ein paar Jahre“, erzählt Alsdorf. „Ein Forstwirt hat ihn uns zur Verfügung gestellt.“ Die Zusammenarbeit zwischen der Ortsfeuerwehr und der Schützenjugend lief von Beginn an gut. Wegen der vielen Einschränkungen sei das Projekt aber erst einmal zum Stillstand gekommen.

Jetzt, da die vielen Virus-Einschränkungen aufgehoben sind, hat das Thema Maibaumfest in Drebber wieder Fahrt aufgenommen. Die Beteiligten stehen in den Startlöchern und einigten sich auf eine Aufgabenteilung. Alsdorf: „Die Schützenjugend kümmert sich um den Baum und wir als Feuerwehr übernehmen die Bewirtung während der Veranstaltung. Ich hoffe, dass alle gemeinsam weiterhin so gut anpacken.“

Am 30. April startet also das erste Drebberaner Maibaumfest am Feuerwehrhaus. Beginn ist um 16 Uhr. Reimund Alsdorf verspricht ein Rahmenprogramm für junge und alte Besucher: Hüpfburg, Kinderschminken, Sportspiele, Bratwurst und Bier, Katjas Fischwelt, Musik vom DJ und ab 19 Uhr einen Auftritt der Western-Tanzgruppe aus Drebber. „Wir haben also etwas zu bieten“, fasst er zusammen.

Zum Maibaum selbst: „Der bekommt im oberen Bereich einen grünen Kranz – drei Meter im Durchmesser.“ Am Kranz selbst werden farbige Fähnchen hängen. Zu Beginn wird der Baum selbst allerdings gar nicht auf dem Gelände der Feuerwehr zu sehen sein. „Die Schützenjugend bringt ihn erst gegen 18 Uhr her und stellt ihn dann auf“, verrät Alsdorf. Das Ganze soll einen feierlichen Charakter bekommen.

Ob das Maibaumfest einen festen Platz im Kalender von Drebber bekommt, ist noch nicht sicher. „Wir wollen es jetzt erst einmal drei Jahre lang versuchen. Es ist etwas Neues, wir wissen also nicht, wie es angenommen wird“, meint Alsdorf. „Aber wir wollen der Dorfgemeinschaft einfach etwas bieten.“ Deswegen hofft er auf Feedback von den Besuchern: „Gerne auch Kritik. Dadurch können wir die Veranstaltung noch interessanter gestalten. Das Fest organisieren wir ja nicht nur für uns, sondern für alle.“

Mit Blick auf das große Schützenfest der Maifeier in Sankt Hülfe und Heede, das zeitgleich in direkter Nachbarschaft stattfindet, sagt Alsdorf: „Wir wollen niemandem etwas wegnehmen.“ Er sieht beide Veranstaltungen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern erhofft sich sogar Synergien: „Unser Maibaumfest kann ja auch eine Art Übergang sein. Wer später zum Schützenfest gehen will, kann vorher zu uns kommen.“ Außerdem: „Vielleicht macht ja auch die eine oder andere Bollerwagentour, die zum Maifest will, bei uns Halt.“