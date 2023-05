Maikundgebung: Menschen leiden unter hohen Kosten und unattraktiven Arbeitsbedingungen

Von: Eva-Maria Konkel

Die Kundgebung zum 1. Mai auf dem Rathausplatz in Barnstorf war gut besucht. © Konkel

Bei der Maikundgebung auf dem Rathausplatz in Barnstorf forderten die Gewerkschaften mehr Lohn und mehr soziale Gerechtigkeit ‒ vor dem Hintergrund der hohen Inflation mit noch mehr Vehemenz als bisher.

Barnstorf – Strahlender Sonnenschein, eine gut besuchte Veranstaltung, gut gelaunte Redner, aber ernste Themen – so lässt sich die Kundgebung zum 1. Mai in Barnstorf beschreiben. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Vertreter der Gewerkschaften und der Sozialverbände mehr Lohn und mehr Gerechtigkeit fordern. In diesem Jahr haben diese Themen aber eine neue Dimension erreicht, und das versuchten die Vertreter der Organisationen darzulegen.

Besonders eindringlich brachte der 17-jährige Robin Heimbucher als Vertreter der Schüler des Landkreises Diepholz die Probleme der Bildungseinrichtungen auf den Punkt. „Natürlich bemerken wir, dass bei uns deutlich mehr Unterricht ausfällt. Die Lehrer haben kaum noch Zeit, uns den benötigten Schulstoff beizubringen, geschweige denn auf einzelne Schüler einzugehen. Wichtige Fächer wie Deutsch oder Mathematik werden teilweise auf 45 Minuten pro Woche heruntergebrochen, weil die noch verbliebenen Lehrkräfte in mehreren Klassen gleichzeitig unterrichten müssen.“ Trotzdem müssten die vollen Inhalte laut Kerncurriculum beherrscht werden. Das verursache Dauerstress.

Corona habe die Sachlage noch verschärft, sagte Katharina Warrelmann von der Lehrergewerkschaft. „Trotz aller Bemühungen, den Schaden gering zu halten, müssen wir uns der bitteren Erkenntnis stellen, dass viele Schülerinnen und Schüler hinterher hängen, soziale Handycaps haben oder der Schule den Rücken kehren.“ Fakt sei, Erziehung und Wissensvermittlung reiche nicht mehr. „Es braucht Respekt, Fürsorge und Geborgenheit im Lebensraum Schule, ein Lebensraum, der nicht nur Betreuung sein sollte, sondern Kindern und Jugendlichen angemessene Angebote und Projekte anbietet, sodass sie sich entwickeln können.“ Aus der Politik heiße es immer, man nehme das Thema ernst – aber die Kosten. „Wir sagen, ja Bildung kostet, aber keine Bildung kostet auf Dauer mehr.“

Katharina Warrelmann und Robin Heimbucher schilderten die schwierige Situation an Schulen. © Konkel

Die Kosten seien immer ein zentrales Thema und beträfen inzwischen einen Großteil der Gesellschaft, sagte Bruno Hartwig vom SoVD-Kreisverband. Viele Menschen könnten sich durch die Inflation gestiegene Preise für Lebensmittel und Energie kaum noch leisten. Um Härten besser auffangen zu können, forderte er die Einführung einer Erwerbstätigen-Versicherung, bei der alle in eine Kasse einzahlen, also auch Politiker, Beamte und Freiberufler, und erhielt dafür großen Applaus.

Auch der Verdi-Vertreter Markus Westermann warb dringlich für eine leistungsfähige Daseinsvorsorge, mehr soziale Sicherheit und besseren Regeln auf dem Arbeitsmarkt. Der Personalmangel in fast allen Berufen komme nicht von ungefähr, die Zahl der offenen Stellen in Krankenhäusern und Alteneinrichtungen sei mit je 100 000 alarmierend hoch. „Wir müssen Anreize schaffen, und deshalb fordern wir mehr öffentliche Investitionen und höhere Personalausgaben.“

Die Inflation setze vielen Familien mit kleinen und mittleren Einkommen zu. „Die von den Arbeitgebern und der Politik viel beschworene ,Lohn-Preis-Spirale‘ lenkt von den wahren Preistreibern ab. Es sind die mächtigen Unternehmen, die die steigenden importierten Angebotspreise dazu nutzen, ihre Gewinne durch exzessive Preisaufschläge zu steigern“, so Westermann. Daher müsse es Lohnsteigerungen geben, auch mit dem Mittel des Streiks. Die Aussage des Bundesgeschäftsführers des BDA, dass Arbeitnehmer keinen Bock mehr auf Arbeit hätten, sei eine Verkennung des Arbeitsalltages. „Worauf die Beschäftigten keinen Bock haben, sind schlecht bezahlte, ungesunde und befristete Jobs. Und was sie krank macht, das ist die dauerhafte Überlastung und daraus resultiert, dass zu wenig Personal da ist“, argumentierte Westermann. Wer eine Zukunft für sein Unternehmen wolle, müsse Perspektiven für das Personal schaffen und solidarisch sein.

Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm trat ebenfalls ans Mikrofon: „Wenn wir den Herausforderungen unserer Zeit erfolgreich begegnen wollen, brauchen wir Optimismus und Zusammenhalt. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, uns auf unsere Stärken besinnen und uns für gemeinsame Ziele einsetzen. Nur so wird es uns gelingen, unseren Teil zur Gestaltung einer besseren Zukunft beizutragen.“