Magic und Mieke: Barnstorferin auf Spenden für Ausbildung ihres Assistenzhundes angewiesen

Von: Jannick Ripking

Teilen

Assistenzhund-Azubi Magic wird Mieke Kanning ab August oder September im Alltag und dadurch auch in ihrer Selbstständigkeit unterstützen. Für seine Ausbildung benötigt sie aber Spenden. © Kordula Bredenbals

Anne-Mieke Kanning lebt zu großen Teilen selbstständig, aber eben nicht komplett. Sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen, deshalb fallen ihr besonders die kleinen Dinge im Alltag nicht immer leicht. Ein Assistenzhund soll Abhilfe schaffen. Aber dessen Ausbildung kostet Geld. Deswegen ist die junge Barnstorferin auf Spenden angewiesen

Barnstorf – Wenn etwas auf dem Boden liegt, das dort nicht hingehört, ist es für die allermeisten Menschen eine Selbstverständlichkeit, den Gegenstand aufzuheben und an seinen ursprünglichen Platz zurückzubringen. Für Anne-Mieke Kanning ist es jedoch jedes Mal ein Drahtseilakt. „Ich habe keinen Gleichgewichtssinn erlernt“, erzählt die 23-Jährige. „Wenn ich etwas aufheben will, besteht immer die Gefahr, dass ich nach vorne kippe.“ Die Barnstorferin leidet an einer infantilen Cerebralparese sowie einer spastischen Diplegie mit Hüftdysplasie und ist deswegen auf einen Rollstuhl angewiesen. Bald soll ihr der Assistenzhund Magic den Alltag erleichtern. Er ist allerdings noch in der Ausbildung, die eine Menge Geld kostet. Um sie zu finanzieren, ist Anne-Mieke Kanning auf Spenden angewiesen.

Anne-Mieke Kanning: „Nein“ zu weiteren Operationen, „Ja“ zum Leben

Die junge Frau hat in ihrem Leben schon einige Operationen und diverse Rehamaßnahmen hinter sich gebracht. Sie sind der Grund, warum „ich mittlerweile aufstehen und einige Schritte gehen kann“. Aber eben nur ein paar. Den Großteil ihres Alltags bewältigt sie im Rollstuhl – für die Barnstorferin kein Drama. „Ich komme im Rollstuhl gut klar“, sagt Anne-Mieke Kanning, die in ihrem Freundeskreis meist nur Mieke genannt wird, während sie erwähnt, dass sie noch weitere Operationen in Angriff hätte nehmen können, um ihrer Erkrankung entgegenzuwirken. Die Garantie, dass sie einmal ohne Rollstuhl auskommen würde, sei aber nie da gewesen. Deswegen kam sie an einen Punkt, an dem sie weitere Eingriffe ablehnte. „Ich muss doch auch anfangen zu leben“, kommentiert die Barnstorferin. „Ich kann mich doch nicht immer irgendwo in einen OP-Saal legen. Beine kannst du ersetzen, die Jugend nicht.“

Infantile Cerebralparese und spastische Diplegie mit Hüftdysplasie Anne-Mieke Kanning leidet seit ihrer Geburt an einer infantile Cerebralparese und einer spastischen Diplegie mit Hüftdysplasie. Die gebürtige Stemwederin geht offen mit ihrer Erkrankung um.

„Ich bin neun Wochen zu früh geboren“, erzählt sie. Als die heute 23-Jährige zur Welt kam, musste sie von einem Krankenhaus in ein anderes gebracht werden. „Auf dem Weg kam es dann bei mir vermutlich zu einem Sauerstoffmangel.“ Die Folge: eine frühkindliche Hirnfehlbildung. „Dadurch habe ich eine zu hohe Muskelspannung und verkürzte Sehnen und Muskeln.“ Auch ihre Hüfte ist in einer permanenten Fehlstellung.

Sie weiß, dass ihre Beeinträchtigung für Außenstehende nicht immer leicht nachzuvollziehen ist. Also bedient sie sich beim Erklären eines Vergleichs: „Es fühlt sich in etwa so an wie ein dauerhafter Wadenkrampf – in meiner kompletten rechten Seite.“ Mieke Kanning sagt: „Ich erkläre das immer so. Dann können die Leute auch etwas damit anfangen, weil einen Krampf hat jeder schon gehabt.“

Mieke Kanning ist trotz mehrerer Operationen und diverser Aufenthalte in Rehazentren auf einen Rollstuhl angewiesen. Dennoch lebt sie ein in weiten Teilen eigenständiges Leben. Das hat sie durch die Operationen, aber auch „durch harte Arbeit und die Unterstützung von Familie und Freunden“ erreicht.

Und auch im Rollstuhl hat Anne-Mieke Kanning bereits viel erreicht. Sie lebt ein zu großen Teilen selbstständiges Leben. „Das war immer mein Traum“, erzählt sie. Die gebürtige Stemwederin ist auf eine Regelschule gegangen, hat erfolgreich ihre Ausbildung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau abgeschlossen, hat den Führerschein gemacht und ist in Barnstorf in eine eigene Wohnung gezogen. Dennoch: „Ich bin noch viel auf Unterstützung angewiesen – ganz besonders bei den kleinen Dingen im Alltag.“ An dieser Stelle kommt Magic ins Spiel.

Labrador-Rüde Magic soll Leben der Barnstorferin erleichtern

Der eineinhalb Jahre alte Labrador-Rüde soll ihr helfen, Dinge aufzuheben, zu bringen und anzureichen. Auch das Öffnen und Schließen von Türen gehört später zu seinen Aufgaben. „Ich freue mich auf Magic“, sagt Kanning. „Dann habe ich immer jemanden bei mir. Das gibt mir Selbstständigkeit – und meinem Umfeld nimmt es auch ein wenig die Angst um mich.“ Außerdem soll Magic in Zukunft nicht nur ihren Alltag erleichtern, sondern auch eine emotionale Stütze sein: „Ich bekomme regelmäßig Botox-Spritzen, aber ich habe mächtig Panik vor Spritzen. Magic darf später dabei sein. Er gibt mir dadurch Sicherheit.“

Doch bevor Magic endgültig bei Anne-Mieke Kanning einziehen kann, wird noch ein wenig Zeit vergehen, denn er befindet sich noch in der Ausbildung in der Nähe von Paderborn. „Zurzeit fahre ich regelmäßig dort hin, damit wir eine Verbindung aufbauen können“, berichtet sie. Geplant ist, dass Magic seine Ausbildung im August oder September abschließt und zu ihr kommt.

Ausbildung zum Assistenzhund kostet 35.000 Euro

Die Ausbildung des Hundes läuft über den Verein „Hunde für Handicaps“ und kostet in Summe etwa 35.000 Euro. „Das haben die wenigsten Leute auf der hohen Kante“, sagt Anne-Mieke Kanning. Deswegen ist sie auf Spenden angewiesen. Die Spendenabwicklung läuft über den Verein – entweder über ein Formular auf der Homepage oder per Überweisung. Dabei sei wichtig, als Verwendungszweck „Magic und Mieke“ anzugeben, „damit die Spende auch zugeordnet werden kann“. Sollte zu viel Geld durch Spenden zusammenkommen, „geht kein Euro verloren“, versichert sie. „Das Geld teilen wir mit den anderen Teams in Ausbildung.“

Ein Assistenzhund ist für Anne-Mieke Kanning in ihrer Situation genau die richtige Lösung: „Ich weiß, dass Magic nicht alles ersetzen kann, was ein Mensch mir bieten kann“, sagt die junge Frau. „Aber ich fühle mich einfach zu fit für eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Das will ich auch gar nicht.“ Auf die Idee eines Assistenzhunden hat sie eine Ergotherapeutin gebracht. „Da war ich etwa 17 Jahre alt.“ Ein Assistenzhund „ist immer da“, aber er nehme ihr nicht die ihr so wichtige Selbstständigkeit.

Magic und Mieke: Magie vom ersten Tag an

An das erste Treffen mit Magic erinnert sich Anne-Mieke Kanning übrigens noch ganz genau: „Ich wusste gar nicht, dass er mein Assistenzhund werden sollte.“ Eine Hunde-Trainerin des Vereins „Hunde für Handicaps“ habe sie seinerzeit für ein lockeres Vorgespräch besucht. Irgendwann habe sie gesagt, dass sie noch einen Azubi dabei habe. Sie holte Magic aus dem Auto. Der erste Kontakt mit dem „sanften schwarzen Riesen“ habe sich für Anne-Mieke Kanning von Anfang an gut und richtig angefühlt. „Er hat einen super Charakter.“, sagt sie. „Es gab direkt die richtige Magie.“

Aber zu diesem Zeitpunkt dachte die 23-Jährige noch, dass Magic nicht für sie gedacht ist. „Das hat mir die Trainerin verschwiegen, damit ich mich nicht direkt auf diesen Hund einschieße.“ Als sie dann eine Woche später unerwartet zu einen Videoanruf eingeladen wurde, „wurde ich gefragt, ob ich Magic als meinen Assistenzhund haben möchte – natürlich wollte ich.“

Spendenmöglichkeiten Formular: www.hundefuerhandicaps.de IBAN: DE87 3702 4500 0005 550555