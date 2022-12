Lubing spendet zu Weihnachten an die Tafel und das Jugendzentrum

+ © Jannick Ripking Spender und Beschenkte: (von links) Lubing-Geschäftsführer Markus von der Assen, Jugendzentrums-Erzieherin Bianca Keller, Diakon Jörg Brand, Tafel-Leiterin Ute Strathmann, Lubing-Teamleiter Technik Wolfgang Meyer und Michael Abeln, Technischer Geschäftsführer von Lubing. © Jannick Ripking

Statt die Geschäftspartner mit Präsenten zu beschenken, hat sich die Barnstorfer Firma Lubing dazu entschieden, zu Weihnachten an die Tafel und das Jugendzentrum zu spenden.

Barnstorf – Weihnachten ist die Zeit der Geschenke. Das sieht auch die Firma Lubing so. Statt allerdings Geschäftspartnern Präsente zukommen zu lassen, entscheidet sich das Unternehmen aus Barnstorf wie jedes Jahr dafür, Einrichtungen der Region mit einer Spende zu beglücken. Insgesamt 5 000 Euro stellt Lubing dafür zur Verfügung. In diesem Jahr freuen sich die Tafel Barnstorf, das Jugendzentrum Barnstorf und die Nachwuchsmusiker Hannover über einen weihnachtlichen Geldsegen.

„Unsere Intention dabei ist, dass wir vorzugsweise die Jugend vor Ort unterstützen“, sagt Lubing-Geschäftsführer Markus von der Assen. Dass die Geschäftspartner der Firma nun seit Jahren quasi leer ausgehen, ist dabei laut von der Assen kein Problem. „Ich habe bisher noch von keinem gehört, dass er statt der karitativen Aktion lieber einen Wein bekommen hätte“, sagt er lachend. Michael Abeln, Technischer Geschäftsführer von Lubing meint: „Die Zeiten der großen Geschenke sind sowieso vorbei. Spenden sind heute einfach zeitgemäßer und sinnvoller.“

3 000 von den 5 000 Euro erhält in diesem Jahr die Tafel Barnstorf. Die Einrichtung engagiere sich zwar nicht nur für Kinder, „aber mittlerweile sind ja auch viele Kinder von Hunger und Armut betroffen“, meint von der Assen. „Das ist leider schlimm.“ Ute Strathmann, Leiterin der Barnstorfer Tafel, sagt: „Wir haben 107 registrierte Kinder. Und Kleinkinder unter fünf Jahren werden da nicht mitgezählt.“

Die Spende von Lubing ist nicht zweckgebunden. Deswegen wolle die Tafel das Geld „für das nutzen, was gerade ansteht“, so Strathmann. „Wir haben ja auch laufende Kosten“, erklärt sie. Strom, Gas und Treibstoff für die Tafel-Fahrzeuge werde nicht günstiger. Bis zu 600 Kilometer in der Woche kämen bei den Fahrten zusammen. „Das muss ja auch bezahlt werden.“ Die Spende komme also zu einer guten Zeit. Abeln meint: „Durch die Tafel haben wir eine Win-Win-Situation. Man hilft den Leuten, die bedürftig sind, und sorgt gleichzeitig dafür, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden.“ Strathmann sagt dazu: „Es müsste in Deutschland ein Gesetz geben, das das Wegschmeißen von Lebensmitteln verbietet. Es ist ein Politikum.“

1 500 Euro gehen an das Jugendzentrum Barnstorf. Von diesem Geld möchte die Einrichtung einen sogenannten Plotter anschaffen. „Das ist ein Gerät, mit dem man Vorlagen und Schablonen ausdrucken kann“, erklärt Bianca Keller, Erzieherin des Jugendzentrums. Das Ziel sei dabei, die Kinder wieder für manuelle Arbeiten zu begeistern. „Man arbeitet zwar erst am Computer, aber danach nicht mehr“, sagt Keller. Der Plotter könne für künftige legale Graffiti-Aktionen genutzt werden, erläutert Jörg Brand, Diakon im Jugendzentrum. Er hoffe, dass dadurch bei Kindern und Jugendlichen das Handwerkliche zurückgekehrt. „Da ist viel verloren gegangen“, sagt er. „Gerade seit Corona merkt man das schon extrem.“ Das restliche Geld will das Jugendzentrum in seine mobile Bühne stecken. „Sie ist jetzt schon ganz schön, aber wir wollen sie noch einmal um zwei oder drei Teile erweitern“, erklärt Brand. Markus von der Assen erklärt, weshalb das Jugendzentrum mit der Spende bedacht wurde: „Diese Einrichtung ist auch ein Anlaufpunkt für Jugendliche, wenn sie Probleme haben.“

Zuletzt gehen 500 Euro an die Nachwuchsmusiker Hannover. „Das ist zwar nicht ganz vor Ort“, meint von der Assen, „aber diese Einrichtung setzt sich für die Nachwuchsförderung von besonders begabten Musikern in der Region ein.“