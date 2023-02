Lehre statt Studium? Wie ein Barnstorfer Unternehmen um seine Arbeitskräfte der Zukunft kämpft

Von: Jan Könemann

Teilen

Auf die interessierten Schüler warteten verschiedene Mitmachaktionen. © Könemann

Das Problem hat das Barnstorfer Unternehmen Lubing gewiss nicht exklusiv: Es geht um die Besetzung freier Auszubildendenstellen. Immer schwerer werde es, junge qualifizierte Menschen für eine Lehre zu begeistern. Um Abhilfe zu schaffen, hat sich die Maschinenfabrik beim „Tag der Ausbildung“ transparent gemacht. Lubing möchte das „Interesse der Schüler wecken“.

Barnstorf – Azubis und Ausbilder, die Rede und Antwort stehen, verschiedene praktische Mitmach- und Vorführaktionen und ein Gewinnspiel on top: Die an einer Ausbildung interessierten Schüler bekamen beim Tag der Ausbildung der Firma Lubing Maschinenfabrik einiges geboten. Der Andrang zu Beginn der Veranstaltung hielt sich noch sehr in Grenzen, aber im Verlaufe des Tages folgten dann immer mehr Interessenten der Einladung auf das Firmengelände.

Es war nach der Premiere im Mai 2022 die zweite Auflage des Tages der Ausbildung, mit dem das Barnstorfer Unternehmen versucht, gerade Jugendliche für ihre Ausbildungsberufe zu begeistern. „Das wird nicht einfacher“, erklärt Jule Maring, Ansprechpartnerin für diese Veranstaltung bei Lubing, den Grund für die Aktion der Firma im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Die Anzahl sowie die Qualität der Bewerbungen sei deutlich zurückgegangen. „Außerdem haben wir das Gefühl, dass immer mehr Augenmerk auf einen möglichst hohen Schulabschluss mit anschließendem Studium gelegt wird und eine Ausbildung immer weniger attraktiv gemacht wird“, sagt Jule Maring.

Damit aber auch in Zukunft noch ausreichend Azubis da sind, habe der Betrieb das Konzept vom Mai 2022 noch einmal überarbeitet und im Vergleich zum Vorjahr mehr Wert auf Übersichtlichkeit und Organisation gelegt. Ziel dieser Anpassung sei gewesen, den jungen Leuten einen noch besseren Einblick in das Unternehmen geben zu können. Außerdem sollten sie möglichst viel von den Ausbildungsorten im Unternehmen sehen, begründet Maring die getroffenen Veränderungen.

Azubis der Firma Lubing führen den Gästen eigene Prüfungsprodukte vor. © Könemann

Die interessierten Schüler wurden zunächst in Empfang genommen und anschließend in kleinen Gruppen auf einen Rundgang durch den Betrieb geführt – immer begleitet von einem Ansprechpartner. In den Produktionshallen warteten neben zwölf aktuellen Azubis, die Fragen zu ihren Ausbildungsberufen beantworteten, auch verschiedene, berufsspezifische Aktionen, die diese sich im Vorfeld überlegt hatten.

Die anwesenden Schüler bekamen für rund drei Stunden unter anderem die Möglichkeit, sich selber Namensschilder aus Metall zu fräsen, sich mit einem Lötkolben auszuprobieren oder eine Abzweigdose selber zu verdrahten. Außerdem wurden den jungen Gästen Prüfungsprodukte vorgeführt, die von den Azubis des Unternehmens selbstständig angefertigt wurden. Zusätzlich hatten die insgesamt rund 40 Interessenten im Rahmen eines Gewinnspiels die Chance auf drei Amazon-Gutscheine im Wert von 50 Euro.

Die Firma beschäftigt aktuell 16 Auszubildende in verschiedensten Berufen. Damit sich diese Zahl in Zukunft nicht verringert, plant das Unternehmen auch für die kommenden Jahre mit dem Konzept „Tag der Ausbildung“. Dieser solle regelmäßig zweimal im Jahr – jeweils nach der Zeugnisvergabe im Januar und nach den Sommerferien – angeboten werden, teilt Maring mit. Ziel sei es „zum einen, den jungen Menschen einen Einblick zu geben, welche Ausbildungsberufe und duale Studiengänge es bei uns überhaupt so gibt“, so Maring. Zum anderen erhoffe sich die Firma, das Interesse der Schüler zu wecken und in Zukunft wieder mehr Bewerbungen für Ausbildungsberufe zu bekommen. „Auch Bewerbungen für ein Praktikum würden uns natürlich freuen“, fügt Maring an.

Die Besucherzahlen seien ähnlich wie im Vorjahr gewesen. Maring bilanziert und blickt bereits auf den nächsten Tag der Ausbildung bei Lubing: „Wir waren mit dem Ablauf sehr zufrieden. Auch mit den Besucherzahlen waren wir wieder zufrieden, freuen uns aber natürlich, wenn es beim nächsten Mal noch ein paar mehr werden.“