„Nicht mehr wegzudenken“

Von: Anja Schubert

Eine Woche voller Spaß: Der Bau der Hüttenstadt auf dem Buez-Gelände wie hier im vergangenen Jahr hat einen festen Platz in der Barnstorfer Ferienbetreuung. © Archiv/Haab

Die Ferienbetreuung des Barnstorfer „Lokalen Bündnisses für Familie“ sorgt für ungetrübten Spaß und Entlastung gleichermaßen.

Barnstorf – Das Betreuungs-Angebot des „Lokalen Bündnisses für Familie Barnstorf“ kommt an. Die ersten Aktionen seien erfolgreich gestartet und wie vor der Corona-Pandemie gut angenommen worden, kann Christine Trenkamp, bei der die Fäden zusammenlaufen, freudig vermelden.

„Das Angebot für Kinder von sechs bis zwölf Jahren ist aus unseren Planungen nicht mehr wegzudenken. Es wird nicht nur gut angenommen, sondern auch dringend gebraucht“, sagt die Koordinatorin. Die Eltern seien froh und dankbar, dass mit der Ferienbetreuung ein verlässliches Angebot bereit gestellt würde, das ihnen auch in den Ferien eine Berufstätigkeit ermögliche. „Unser 2005 gegründetes Bündnis steht für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Nicht in jeder Kommune gibt es in den Ferien täglich eine verlässliche Betreuung.“

Auch für die Kinder sei es ein mitreißendes und zugleich wertvolles Angebot. „Wir wollten den Kindern etwas gegen die Langeweile in den Ferien bieten und die Eltern entlasten, damit auch sie die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu kommen“, erläutert Trenkamp weiter.

„Die Kids können sich so auch in den Ferien mit Freunden treffen oder neue Freundschaften knüpfen, wenn die Eltern keine Zeit haben.“ Auch zwei ukrainische Kinder seien bei einer zurückliegenden Aktion in diesem Sommer dabei gewesen, „Für sie hatten sich spontan zwei weitere Kinder bereit erklärt, teilzunehmen, um durch Dolmetschen die Betreuer zu unterstützen.“

Umso schöner sei es, dass man in diesem Jahr mit dem Abflauen der Pandemie endlich wieder „back to the roots“, zurück zu einem Angebot mit der vollen Teilnehmerzahl von 25 beziehungsweise 50 Kindern (Buez-Aktion) und einer Laufzeit von sechs statt vier Wochen gekonnt habe. „Das erleichtert die Verteilung auf die einzelnen Aktionen.“ Auch eine vorrangige Berücksichtung von Kindern berufstätiger Eltern habe man in diesem Jahr außen vor gelassen. „Es gibt kaum noch Eltern, die nicht arbeiten. Daher erscheint uns dieses Kriterium für nicht mehr sinnvoll.“

Gerade jetzt, nach der Pandemie und den Lockdowns, sei es für die Kinder umso wichtiger, wieder ungezwungen in der Gemeinschaft spielen und toben zu können.

„Noch dazu bieten wir bildungsnahe Angebote, mit denen wir das Erlebnis- und Umweltbewusstsein der Kinder spielerisch wecken möchten.“ Das lokale Bündnis für Familie Barnstorf habe in all den Jahren immer viel Wert darauf gelegt, den Kindern das kulturelle Leben der Samtgemeinde Barnstorf näher zu bringen. „Daher ist es schön, dass auch die Vereinswoche nach Corona wieder angelaufen ist, wobei sich in diesem Jahr erst einmal nur die Landfrauen und der Tennisverein eingebracht haben.“ Sie gehe jedoch davon aus, dass mit zunehmender Entspannung in der Pandemiesituation in den kommenden Ferien wieder mehr Vereine mit im Boot seien.

Gestartet werde jeden Tag mit einem gesunden, aber kindgerechten Frühstück. Neben Brot und entsprechenden Belägen würden auch Gemüsesticks und Obst angeboten, die auch während des Tages noch zum Wegknabbern bereitsteht. „Das kommt bei den Kindern gut an“, weiß Trenkamp.

Neben den fest etablierten Angeboten wie dem Hüttendorf im BUEZ, dem Ausflug mit dem Jugendzentrum oder dem Kinderrestaurant im Mehrgenerationenhaus, dürfen sich die Kinder auch in diesem Jahr wieder über neue kreative Angebote und Ideen der Betreuer freuen.“

An einer weiteren neuen Idee wird bereits in ganz anderer Hinsicht gearbeitet. „Ich möchte die Ferienbetreuung gern auch inklusiv ausrichten und bin derzeit dabei, mit Eltern von Kindern mit Handicap ein Konzept zu erarbeiten“, verrät Christine Trenkamp.

Für alle diejenigen, die gerne noch kurzfristig an Aktionen in der zweiten Ferienhälfte teilnehmen möchten, sind bei folgenden Aktionen noch wenige Restplätze verfügbar: Abenteuerland BUEZ (vom 8. bis 12. August oder 15. bis 19. August), School of Talents (22. August) und Barnstorf Rallye (24. August). „Die Anmeldungen müssen jedoch mindestens eine Woche im voraus erfolgen, denn diesen Vorlauf benötigen die Ausrichter für die Planung“, weist Trenkamp darauf hin, nicht mehr lange zu zögern.