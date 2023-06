Linedance aus Leidenschaft: Gelungenes Country und Western Festival

Von: Eva-Maria Konkel

Linedance getanzt wurde beim Country und Western Festival auf dem Buez-Gelände natürlich auch. © Eva-Maria Konkel

Country-Musik, Linedance und leckeres Essen waren die Zutaten, die das Country und Western Festival am Buez in Barnstorf zu einem echten Erfolg machten. Die Veranstalter jedenfalls waren sehr zufrieden.

Barnstorf – „Alles hat gepasst“, lautet das Fazit von Jürgen Lübbers. Gemeint ist das „Country und Western Festival“, das am Wochenende auf dem Gelände des Buez in Barnstorf stattgefunden hat. Gerade am Samstag waren sowohl das Café Krümel als auch das Café BUEZ sehr gut besucht, die tanzbegeisterten Linedancer ließen sich von den sehr sommerlichen Temperaturen nicht abschrecken und bevölkerten die Tanzfläche bis in die späten Abendstunden.

Eingeladen hatte die Country- und Western-Tanzgruppe Drebber, die ihre Anfänge 1995 auf einer kleinen Diele mit elf Leuten aus dem Volkstanz beim Heimatverein Drebber nahm. „Damals noch mit Musik vom Kassettenrekorder“, erzählt Lübbers, der erst später dazu kam, und schmunzelt. Angelika und Norbert Klaas hatten den Squaredance während eines längeren beruflichen Aufenthalts in den USA kennen- und liebengelernt und in ihrer Heimat dann die Tanzgruppe gegründet.

„Heute sind wir ein loser Zusammenschluss von gut 30 Mitgliedern, die sich regelmäßig zum Training, allerdings nur noch Linedance, treffen“, so Lübbers. „Beim Linedance braucht man nicht zwingend einen Partner, sondern tanzt als lose Formation in einer Reihe. Die Choreografien übernehmen wir von Künstlern, die unter anderem auch Lernbeispiele auf Youtube einstellen.“ Die Tanzlehrer der Gruppe sind Elisabeth Burczyk und Manfred Coors.

Für die Organisatoren ist Linedance Leidenschaft: Angelika Klaas (v.l.), Sonny B., DJ Ulrich Waschfort, Dr. Oliver Nixdorf, Jürgen Lübbers und Elisabeth Burczyk. © Eva-Maria Konkel

Die Musik auf dem Festival kam einerseits von DJ Ulrich Waschfort aus Lohne, der 2008 selber als Linedancer in Drebber angefangen hat, heute gemeinsam mit seiner Frau Ingrid bei den Rainbow-Line-Dancer aus Lohne tanzt und sich seit einiger Zeit ganz auf Country- und Western-Musik spezialisiert hat. „Mir liegt diese Musik einfach im Blut“, schwärmt er.

Genau so geht es Jutta Nackenhorst und Silvia Nösing aus Lohne, die ebenfalls bei den Rainbow-Line-Dancer tanzen. „Linedance aus Leidenschaft, das ist unser Motto und Lebensgefühl. Linedance ist gut für den Kopf, die Koordination, den Bewegungsapparat und den Kreislauf. Man kommt im wahrsten Sinne des Wortes in Schwung“, sagen sie. Die Tanzfläche war dann auch tatsächlich von nachmittags bis in die späten Abendstunden von Linedancern aus der näheren und weiteren Umgebung gefüllt.

Natürlich darf auf einem Festival die Livemusik nicht fehlen. Dafür sorgte kein geringerer als Sonny B. (Scouse Burns), geboren in Liverpool. Er spielte in jungen Jahren unter anderem im berühmten Cavern Club. In den 60erJahren verschlug es ihn nach Minden, wo er in den 70er- und 80er-Jahren als Sologitarrist bei den Dominos spielte. „Anfang der 90er habe ich beschlossen, meinem Herzen zu folgen und mich nur noch der Country-Musik zu widmen,“ erzählt der rüstige 81-Jährige. Er singt mit Leidenschaft und toller Stimme und begleitet sich selbst auf seiner Gitarre.

Der Sonntag ist mit Hermann Lammers Meyer an der Gitarre ebenfalls gut besetzt. Vor mehr als 50 Jahren hat sich „Hermann the German“ der traditionellen Country-Musik verschrieben und überzeugte sogar schon im „Musikantenstadl“. Der Sohn eines Binnenschiffers aus dem Emsland wurde schon in jungen Jahren durch die dort stationierten amerikanischen Soldaten mit Countrymusik infiziert. „Trotz arger Startschwierigkeiten hat er es geschafft, ein unverzichtbares Element der einheimischen Country Szene zu werden“, ist bei Country.de anlässlich seines 70. Geburtstags im letzten Jahr zu lesen.

Die Aussteller und Caterer, die bei einem Festival nicht fehlen dürfen, waren mit den Umsätzen durchweg zufrieden. Der Whiskeyumsatz im Saloon hätte besser sein können, sagt Stefan Vormschlag, Betreiber des „Refugium“ im Bahnhof, was aber an den hohen Temperaturen gelegen haben mag.

„Wir können zufrieden sein“, lautet das Resümee von Dr. Oliver Nixdorf. „Auch so eine Veranstaltung muss sich erst einmal wieder rumsprechen.“ Aber im Großen und Ganzen könne er sich den Worten von Jürgen Lübbers anschließen: „Alles hat gepasst.“