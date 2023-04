Restart der Buez-Gartentage in Barnstorf: Aussteller mit gemischten Gefühlen

Das Wetter spielt beim Erfolg der Buez-Gartentage immer eine Rolle. Das zeigte sich auch am Sonntag, als mehr Besucher zu der Veranstaltung kamen als am regnerischen Samstag. Buez-Leiter Dr. Oliver Nixdorf ist insgesamt zufrieden und mahnt dennoch zur Geduld. Die Gartentage müssen sich durch die Corona-Pause erst wieder etablieren. © Eva-Maria Konkel

Der Restart der Buez-Gartentage ist vollzogen. Die Aussteller blicken mit gemischten Gefühlen auf die Veranstaltung zurück. Die Organisatoren sind insgesamt zufrieden.

Barnstorf – Beim Restart der Buez-Gartentage nach der Corona-Pause gab es Licht und Schatten. Zunächst ist da das Wetter zu nennen, das es allem Anschein nach nicht ganz so gut mit den Organisatoren meinte. „Die Gartentage sind nun einmal sehr stark vom Wetter abhängig und da hatten wir am Samstag einfach Pech“, sagte Dr. Oliver Nixdorf, ehrenamtlicher Leiter des Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrums (Buez). „Es war kalt und nass und hat sicherlich so manchen vom Besuch abgehalten.“ Er verweist zugleich auf die bessere Besucherzahl und Resonanz am trockenen Sonntag.

Auch in der Vorbereitung sah sich das Gartentage-Team mit so manchem Hindernis konfrontiert. Nixdorf: „Wir haben im Vorfeld mit vielen der Aussteller, die vor Corona des Öfteren hier ausgestellt haben, Kontakt aufgenommen, aber es haben doch eine Vielzahl der Anbieter aufgegeben und nehmen ihre Arbeit auch nicht mehr auf.“ Einige Aussteller, die zugesagt hatten, hätten darüber hinaus sehr kurzfristig abgesagt. „Das ist für uns natürlich ärgerlich, aber nicht zu ändern“, kommentiert Nixdorf. Trotz allem seien immer noch 35 Aussteller gekommen – darunter auch Erstaussteller, worüber sich das Team besonders freut.

Die Resonanz der Aussteller fiel in diesem Jahr unterschiedlich aus. Während die einen, wie zum Beispiel Daria Kluger aus Stemwede-Drohne, die mit ihrem Stand „LaCabanita“ Seife, Keramik und Produkte aus dem Mittelmeerraum verkauft und gute Umsätze verzeichnen kann, sind die Tage für Alexandra Winter aus Wildeshausen enttäuschend. „Ich bin das erste und letzte Mal hier“, sagt sie und zeigt mit etwas Wehmut auf ihre selbst genähte Kinderbekleidung, die zwar angeschaut, aber zu wenig gekauft wurde.

Zum ersten und letzten Mal dabei: Alexandra Winter (r.) aus Wildeshausen hat kaum etwas von ihrer selbst genähten Kinderkleidung verkauft. © Eva-Maria Konkel

„Nicht immer passen die Gartentage und die Aussteller zusammen“, gibt Oliver Nixdorf zu. „Wir schreiben in der Regel 400 bis 500 Aussteller an. Wenn wir Glück haben, kommen 10 Prozent zu uns“, erzählt er. „Wir sind natürlich froh, wenn wir auch jüngere Aussteller für unsere Gartentage gewinnen können, die ihre eigenen Ideen künstlerisch umsetzen, denn wir wollen ja ein breites Publikum ansprechen“, ergänzt Jürgen Lübbers.

Vor Corona war alles anders – diese geflügelten Worte gelten auch für die Buez-Gartentage, da sind sich beide einig. „Dieses Event muss sich erst wieder in den Köpfen festsetzen, da müssen wir Geduld haben, können aber im Großen und Ganzen zufrieden sein“, lautet das Fazit von Dr. Oliver Nixdorf.

Der verkaufsoffene Sonntag hingegen sorgte bei den teilnehmenden Geschäftsleuten durchweg zufriedene Gesichter. Bei „Bobrink: Bike and Garden“ tummelten sich schon 15 Minuten nach der Öffnung etliche Kaufinteressenten. „Viele Kunden lassen sich beraten, aber es wird auch gekauft. Wir sind jetzt schon sehr zufrieden,“ sagt Inhaber Torsten Bobrink.

Ähnlich war es auch im Barnstorfer Sporthaus, wo ein reges Treiben in allen Abteilungen herrschte. „Ein verkaufsoffener Sonntag – zwei Mal im Jahr – lohnt sich immer“, sagt Mitinhaber Torsten Spiller, und das, obwohl im Vorfeld gar nicht so viel Werbung gemacht wurde (wir berichteten). Auch bei Sabine Wohlfahrt tummelten sich die Leute schon vor der Öffnung vor ihrem Laden „Top Shop Wohlfahrt“. Sie sagt: „Die Stimmung ist gut, unsere Ware gefällt, was wollen wir mehr, da lohnt es sich auf jeden Fall.“