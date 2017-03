Frühjahrsputz in Eydelstedt: „Leute schmeißen ihren Müll einfach aus dem Fenster“

Die Schützenbrüder Hans-Joachim Bellingradt (l.) und Heinrich Wünning staunten bei der Entsorgung am Container in Eydelstedt nicht schlecht, was sich alles so angesammelt hatte.

Eydelstedt/Drentwede - Von Luka Spahr. Die Reinigungsaktionen der vergangenen Jahre machen sich auf jeden Fall bemerkbar. Darin sind sich die Beteiligten einig. Und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die ihren Abfall in der Landschaft entsorgen, sei es in Form von Flaschen und Dosen am Straßenrand oder auch in größeren Mengen, wie mehrere Säcke Hausmüll, unlängst deponiert hinter einem Wertstoffcontainer am Eydelstedter Sportplatz, belegen.

In den Gemeinden Eydelstedt und Drentwede war am Sonnabend wieder ein kollektiver Frühjahrsputz angesagt. Vereine und Bürger waren aufgerufen, gemeinsam die Wegeränder und Waldabschnitte von Unrat zu befreien. Die Abfall-Wirtschafts-Gesellschaft (AWG) aus Bassum hatte für jede Kommune einen Container und Säcke zur Verfügung gestellt. In Drentwede brachte Gemeinderatsmitglied Frank Uhlhorn gleich noch einen großen Karton Warnwesten mit. Denn: Wer am Straßenrand unterwegs ist, muss auch auf die Sicherheit achten. Auch Handschuhe durften bei der Arbeit nicht fehlen.

Der Frühjahrsputz in Drentwede fand nach dreijähriger Pause nun zum zweiten Mal statt. Bereits damals konnten Unmengen an Müll aufgelesen werden. Sogar alte Fahrräder, Ofenrohre und Matratzen waren dabei, erinnerte sich Bürgermeister Theo Amelung. „Ein Container reichte damals nicht.“ Nun waren die Beteiligten gespannt, ob sich der Container wieder füllen sollte.

Ratsherr Frank Uhlhorn hatte sich für die Einteilung der Helfer bereit erklärt. Sein Plan, der etwa 30 bis 40 helfen Hände vorsah, sollte aufgehen. Alle Vereine aus Drentwede und auch Bockstedt waren am Start. Neben Feuerwehren und Schützenvereinen, Kyffhäusern und Sportverein zogen auch die Rotkreuzler mit, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die Verpflegung zu gewährleisten.

Müllsäcke und wasserfeste Kleidung

Ausgerüstet mit Müllsäcken und wetterfester Kleidung zogen die Helfer durch Straßen und Hölzer. Die Bundesstraße 51 blieb außen vor, da die Straßenmeisterei häufig Reinigungsaktionen entlang der Hauptverkehrsader durchführt. Dort sei auch immer besonders viel Müll am Straßenrand, berichtete Uhlhorn und stellte ernüchternd fest: „Die Leute schmeißen ihren Müll einfach unüberlegt aus dem Fenster.“

Auch Andrea Marose ärgerte sich zuletzt immer wieder über die verschmutzte Landschaft. „Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad nach Barnstorf zur Arbeit und sehe immer den ganzen Müll“, schilderte die Übungsleiterin des TSV Drentwede. Sie hatte daher die Putzaktion im Verein besonders beworben und konnte auch einige Helfer zum Treffpunkt am Feuerwehrhaus mitbringen. „Das ist eine sinnvolle Sache. Da muss man einfach dabei sein“, ergänzte sie.

Bürgermeister Amelung freute sich über die vielen Helfer. Er richtete ein „dickes Dankeschön“ an alle Anwesenden. „Umweltbewusste Drentweder packen mit an“, kommentierte der Gemeindevertreter das Geschehen. Ähnlich zufrieden zeigte sich sein Amtskollege in der Gemeinde Eydelstedt, Friedrich Bokelmann, der wieder fleißig die Werbetrommel in den Ortsteilen gerührt hatte.

Kinder der Grundschule Eydelstedt waren mit gutem Beispiel voran gegangen

Mit insgesamt 18 Personen machten sich Schützenverein und Feuerwehr am Sonnabend in Eydelstedt an die Arbeit. Die Kinder der Grundschule Eydelstedt waren bereits zwei Tage zuvor mit gutem Beispiel voran gegangen und hatten den Ortskern von Verschmutzungen befreit. Nun ging es darum, auch die Außenbezirke zu säubern.

+ Illegale Müllentsorgung hinter einem Wertstoffcontainer am Eydelstedter Sportplatz Was im Container am Haßlau landete, sorgte für Kopfschütteln: Neben unzähligen Flaschen, Fastfood-Verpackungen und Zigarettenschachteln kamen Autoreifen, Fernseher und sogar Mikrowellen zusammen. „Die Straßen sind ja gar nicht das Schlimmste. Aber dass der ganze Müll auch noch in den Wäldern liegt, ist wirklich schlimm“, befand Heinrich Wünning. Katja Sander fand an den Straßenrändern vor allem Zigarettenverpackungen: „Die vergammeln ja nicht einmal richtig.“

Gegen Mittag waren alle Helfer in Drentwede und Eydelstedt wieder bei ihren Ausgangstreffpunkten, um Kraft zu tanken. Die Müllcontainer waren auch dieses Mal wieder gut gefüllt. Und sie hätten wahrscheinlich nicht gereicht, wenn die fleißigen Kräfte auch noch auf den Feldern aktiv geworden wären. Doch ein Beteiligter hatte im Vorfeld augenzwinkernd gewarnt: „Die Folien auf den Spargelfeldern müsst ihr aber liegen lassen!“