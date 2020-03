Leute machen Kleider

Barnstorf - Von Eva-maria Konkel. „Kleider machen Leute“ ist ein Sprichwort, das alle kennen. Bekleidung kann also ein Statussymbol sein.

Bei der Ausstellung „Ich mache Deine Kleidung! – die starken Frauen aus Südostasien“, die jetzt im Barnstorfer Rathaus in Kooperation mit dem „Treffpunkt Kultur“ eröffnet wurde, kommt dieses Thema in eindringlicher Weise zur Sprache. Die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte Heike Harms aus Twistringen stellte in ihrem Vortrag neun mutige Frauen vor, die sich für bessere Arbeitsbedingungen, Mitspracherecht und mehr Sicherheit am Arbeitsplatz einsetzen und dafür oftmals einen hohen Preis zu zahlen haben.

„Dieses Thema führt uns ganz schnell zu anderen Themen, wie zum Beispiel Globales Denken“, merkte Christiane Roth als Sprecherin der Organisatoren bei ihrer Eröffnungsrede an.

Im Laufe des Vortrags wurde klar, wie verzweigt der Produktionsweg eines Kleidungsstückes ist. Das Ernten der Baumwolle in Usbekistan, das Einfärben in Indien, das Nähen in China, die Veredelung, wie die letzte Ziernaht oder der letzte strassbesetzte Knopf in Europa – und schon könne beispielsweise als Herstellungsland Italien angegeben werden.

Natürlich hat auch schon so mancher einmal darüber nachgedacht, wer denn die Kleidung näht, die wir täglich tragen. Einige haben die schrecklichen Bilder des Brandes der Textilfabrik in Tazreen / Bangladesch mit vielen Verletzten und Toten in den Medien noch vor Augen. Oder die Bilder des Einsturzes der neun Stockwerke hohen Fabrik in Rana Plaza – auch in Bangladesch – bei dem 1 138 Menschen, zum Großteil Frauen, ihr Leben lassen mussten.

Und vielleicht hat daraufhin der eine oder andere mal in seiner Kleidung nachgesehen, wo sie denn genäht wurde und mit Erschrecken festgestellt, dass die teure Jacke, der gute Anzug oder das schöne Kleid auch in Südostasien genäht wurden, obwohl man sich doch bei diesen hochpreisigen Stücken auf der sicheren Seite wähnte.

Begleitet wurde der Vortrag mit Texten von Christiane Palm-Hoffmeister, die in der letzten Zeit schon häufiger in Barnstorf zu Gast war. Mit Witz und Ironie führte sie den Gästen vor Augen, wie oft man vor dem gut gefüllten Kleiderschrank steht und einfach nichts zum Anziehen findet und beleuchtete die Bedeutung von Kleidung von Frauen in der Politik. Wer sich richtig kleidet, halte länger durch. Sie fragte sich in diesem Zusammenhang aber auch, warum Angela Merkel ihre Anzüge immer eine Nummer zu klein trage. Ein bisschen Humor tat der Veranstaltung bei den teilweise beklemmenden Berichten über die Arbeitsbedingungen in den Fabriken, in denen vorwiegend Frauen an den Maschinen sitzen, während die Männer die Führungspositionen besetzen, gut.

Besonders interessant war auch die Beleuchtung der ökologischen Siegel, mit denen man sich ganz gut fühle. Der Oeko-Tex-Standard 100, der oft in Kleidung eines deutschen Doscounters zu finden sei, untersuche ausschließlich die Schadstoffe beim Verkauf, nicht bei der Produktion.

Die Schadstoffe werden vor dem Export ausgewaschen, verschmutzen aber die Umwelt im Produktionsland, hieß es bei der Eröffnung.

„Deshalb Augen auf beim Kleiderkauf“, war die Botschaft des Abends mit der anschließenden Frage: „Was können wir überhaupt noch kaufen?“