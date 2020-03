Leitungen werden erneuert

Stadtwerke verlegen neue Stromleitungstrasse an der L 344

+ Kabelbauarbeiten, so wie hier derzeit im Bereich Oldewage, werden an der L344 demnächst auch auf Barnstorfer Gebiet zu sehen sein. Foto: Reckmann

Eydelstedt – Zur Sicherstellung der Versorgung mit Strom und Wasser investieren die Stadtwerke in eine Baumaßnahme im Bereich Donstorf/Eydelstedt. Wie der heimische Energieversorger mitteilt, werden in den kommenden Monaten entlang der Landesstraße L344 zwischen Ortsdurchfahrt Donstorf und Schweringhauser Straße die Wasserversorgungsleitung erneuert und eine neue Stromleitungstrasse verlegt. Dabei werden auch Leerrohre verlegt, die nach Abstimmung mit dem Fachplaner des Landkreises für den Breitbandausbau genutzt werden können. Der Bereich könnte zukünftig auch bei Planungen für einen Radweg einbezogen werden, heißt es weiter in der Mitteilung.