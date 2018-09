Legionellen: Duschverbot in der Turnhalle Drebber

Drebber - Im Duschwasser der Sporthalle Drebber ist der Grenzwert für Legionellen überschritten worden. Das geht aus einem Schreiben der Verwaltung an die Nutzer der Sportstätte hervor. Als Konsequenz wurde ein sofortiges Duschverbot ausgesprochen.

Wie es in dem Schreiben der Planungs- und Entwicklungsgesellschaft Barnstorf (PEB) heißt, habe der Landkreis Diepholz mitgeteilt, dass bei einer Untersuchung von Trinkwasserproben der Sporthalle Drebber Überschreitungen „des technischen Maßnahmewertes für Legionellen“ festgestellt worden sei.

Die PEB ist die kommunale Tochtergesellschaft, die sich um die Instandhaltung mehrerer Einrichtungen kümmert, unter anderem um die Grundschulen Barnstorf, Drentwede und Drebber.

„Nicht jeder Kontakt mit legionellenhaltigem Wasser führt zu einer Gesundheitsgefährdung“, schreibt PEB-Geschäftsführer Dr. Oliver Nixdorf. „Erst das Einatmen bakterienhaltigen Wassers als Bioaerosol kann zur Infektion führen.“

Duschverbot als erste Schutzmaßnahme

Daher nun das Duschverbot als erste Schutzmaßnahme zur Gefahrenabwehr. Das Verbot gilt bis auf Weiteres für alle Bereiche des Gebäudes. Die Räume der Schule sind nur insofern davon betroffen, dass es dort lediglich eine Entnahmestelle mit Warmwasser gibt, nämlich im Lehrerzimmer. Kaltwasser kann ohne Einschränkungen verwendet werden, wenn es nicht auf mehr als 25 Grad Celsius erwärmt wurde.

„Legionellen sind Bakterien, die beim Menschen unterschiedliche Krankheitsbilder verursachen, von grippeartigen Beschwerden bis hin zu schweren Lungenentzündungen. Sie sind weltweit verbreiteten Umweltkeime, die in geringer Anzahl natürlicher Bestandteil von Oberflächengewässern und Grundwasser sind“, erklärt Nixdorf. „Die Erreger werden durch zerstäubtes, vernebeltes Wasser übertragen. Die erregerhaltigen Tröpfchen können sich in der Luft verbreiten und eingeatmet werden.“

Daher sollte jede Tätigkeit, bei der Warmwasser fein zerstäubt wird, oder bei der eine Aerosolbildung eintritt, vermieden werden.

„Immungeschwächte Personen, Nutzer mit Lungenvorerkrankungen oder neurologischen Veränderungen, die zu Schluckstörungen führen, sollten umgehend ihren behandelnden Arzt kontaktieren und über den Legionellennachweis informieren“, heißt es in den „Schutzmaßnahmen zur Gefahrenabwehr“, die mit dem Schreiben versandt wurden.

Filtersysteme für die Duschköpfe

Wie Bürgermeister Jürgen Lübbers Freitag auf Nachfrage mitteilte, sei die thermische Desinfizierung des Trinkwasser-Versorgungssystems umgehend veranlasst worden. Außerdem ist geplant, die Duschköpfe mit entsprechenden Filtersystemen auszustatten.

Lübbers vermutet, dass die Infizierung dadurch begünstigt worden, dass die Halle in den Ferien kaum benutzt wurde und so das Wasser in den Leitungen kaum in Bewegung kam.

Die thermische Desinfizierung sei für kommenden Donnerstag vorgesehen, bestätigte Dr. Oliver Nixdorf Freitag Nachmittag.

Wie lange nun nicht mehr geduscht werden kann, lässt sich noch nicht sagen. Sollte der Einbau der speziellen Duschköpfe für das in der Halle verbaute System technisch möglich sein, dann könnte das Duschen nach Freigabe durch das Gesundheitsamt sofort wieder möglich sein, erklärte der PEB-Geschäftsführer. Ohne die Köpfe müsste man nach der thermischen Desinfizierung sieben Tage warten.

sr