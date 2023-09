Landkreis Diepholz: Selbsthilfekontaktstelle begrüßt neue Helferin

+ © Florian Adolph Die Vier von der Kibis-Selbsthilfekontaktstelle: (v.l.) Melanie Fischer, die neue Kollegin Nicole Meyer-Thomson, Maren Mimus und Jasmin von Husen-Esche. © Florian Adolph

Selbsthilfe für junge Erwachsene ist der Schwerpunkt von Nicole Meyer-Thomson, der neuen Helferin bei Kibis. Sie soll auch den Diepholzer Nordkreis betreuen.

Landkreis Diepholz – Sie sollen ihre Monster nicht alleine besiegen müssen. Egal, ob bei Krankheit, Behinderung, Sucht oder einem Leiden der seelischen Gesundheit – Selbsthilfegruppen unterstützen die Betroffenen, und den Selbsthilfegruppen hilft die Kontaktstelle Kibis (Kontakt, Information und Beratung im Selbsthilfebereich).

Die Kibis-Kontaktstelle im Landkreis Diepholz, ansässig in Barnstorf, begrüßt nun eine neue Helferin. „Wir haben uns viele Jahre um mehr Personal bemüht. Es freut uns daher sehr, seit dem 1. August Nicole Meyer-Thomson als neue Kollegin zu haben“, sagt Melanie Fischer von der Beratungsstelle.

Selbsthilfe für junge Erwachsene im Landkreis Diepholz

Seit 28 Jahren hilft Kibis bei der Gründung neuer Selbsthilfegruppen, unterstützt und berät bereits bestehende Gruppen, macht auf deren Angebote aufmerksam oder hilft Suchenden, die richtige Gruppe zu finden. Die Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin Meyer-Thomson ist nun die vierte Mitarbeiterin im Bunde. Sie setzt ihren Schwerpunkt auf die Selbsthilfe für junge Erwachsene, etwa im Alter von 18 bis 35 Jahren.

Ihre Arbeit bestehe dabei unter anderem darin, junge Leute für Selbsthilfe zu sensibilisieren. Die jüngere Generation habe oft einen anderen Bedarf und möchte anders angesprochen werden als ältere Menschen. „Es beschäftigen sie andere Themen – dadurch, dass sie noch in der Orientierungsphase und vielleicht noch nicht so verankert sind, und sie keine oder noch kleine Kinder haben. Sie plagen oft Perspektivlosigkeit, seelischer Druck oder Mobbingerfahrungen“, erklärt Meyer-Thomson.

„Wenn dann eine Krankheit auftritt, ist der Austausch unter Betroffenen vielleicht etwas, das sie noch nicht im Blick haben. Aber es wäre sinnvoll, denn Monster besiegt man nicht alleine“, ergänzt Fischer.

Hinter dem Motto „Monster besiegt man nicht alleine“ stehe eine bundesweite Kampagne, die Selbsthilfe für junge Menschen „ins Blickfeld nimmt“, erklärt Fischer.

Fischer: „Junge Menschen melden sich oft bei uns zurück, dass ihnen die Selbsthilfegruppe weiterhilft, dass sie ihnen Halt gibt und sie kompetenter mit ihrer Erkrankung umgehen. Sie bekommen so auch sozialen Anschluss, was wichtig ist bei der jüngeren Generation.“

Betreuung für Selbsthilfegruppen im Nordkreis des Lankreis Diepholz

Nicole Meyer-Thomson soll die Betreuung des Nordkreises übernehmen und dort zwei mal die Woche halbtags anwesend sein, so der Plan. „Wir suchen noch eine Räumlichkeit für eine Außenstelle“, sagt Fischer. „Für die Menschen, beispielsweise aus Stuhr, ist nach Barnstorf zu kommen eine ganz schöne Strecke. Denen möchten wir entgegenkommen. Deshalb wollen wir zentral im Nordkreis, vielleicht in Syke, Angebote und Beratung anbieten“, erklärt Meyer-Thomson. Wer eine Idee habe, wo mögliche Räume für eine Außenstelle in diesen Bereich zu finden sind, möge sich gerne bei Kibis melden.

Nicole Meyer-Thomson und Kibis wollen im ganzen Landkreis, an Orten, wo junge Erwachsene sind, zu finden sein, wie an Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Kliniken, Jugendtreffs und Jugendhilfeeinrichtungen.

Die neue Kibis-Mitarbeiterin ist nach eigener Aussage seit dem Studium in der Kinder- und Jugendhilfe in verschiedenen Bereichen gewesen, wie unter anderem dem Jugendamt, der ambulanten Jugendhilfe, Kinder- und Jugendpsychiatrie Familienhilfe und Erziehungscoaching. „Es hat mich aber gerufen, mal was anderes zu machen“, sagt sie. Bei Kibis zu arbeiten, habe sie angesprochen.

Im Landkreis Diepholz gebe es etwas 70 Selbsthilfegruppen. Neben Gruppen für körperliche und seelische Probleme gibt es auch Angehörigengruppen und solche für soziale Sorgen wie Mobbing oder Trauer. Alleinerziehende Eltern seien auch ein großes Feld.

Weitere Informationen

Sprechzeiten: Montag bis Donnerstag 9 bis 12 Uhr.

Telefon: 05442/80 40 41 31

Internet: www.selbsthilfe-landkreis-diepholz.de

E-Mail: selbsthilfe@igel-barnstorf.de

Weitere Infos gibt es online unter www.schon-mal-an-selbsthilfegruppen-gedacht.de.