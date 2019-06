Landärzte übergeben Lebenswerk

Barnstorf - Von Eva-Maria Konkel. In vielen ländlichen Regionen herrscht Ärztemangel. Häufig finden sich keine Nachfolger, wenn Allgemeinmediziner aus Altersgründen ihre Praxis aufgeben. Anders ist die Situation in der Gemeinschaftspraxis Bauer in Barnstorf. Dr. Klaus und Dr. Caritas Bauer sind froh, ihr Lebenswerk in vertrauenswürdige Hände übergeben zu können. Farid Mokhamed, der bereits seit zweieinhalb Jahren fester Bestandteil des Teams ist, wird die etablierte Praxis zum 1. Juli übernehmen.

Die Praxis an der Friedrich-Plate-Straße in Barnstorf besteht bereits seit 35 Jahren. Hier hat das Ärzte-Ehepaar am 15. Januar 1984 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Der Entschluss, als Hausarzt arbeiten zu wollen, kam damals nicht aus heiterem Himmel, sondern war gut vorbereitet. „Wir haben uns eine bestmögliche Ausbildung für den Beruf des Landarztes gesucht“, erklärt das Ehepaar rückblickend.

Die beiden Mediziner hatten sich damals bewusst für kleinere Krankenhäuser wie Diepholz und Vechta entschieden, um dort in der Urologie, Gynäkologie, Pädiatrie, Chirurgie und Inneren Medizin die wesentlichen Grundlagen für den Beruf des Landarztes zu erlernen. Es folgte eine einjährige Tätigkeit in der Landarztpraxis von Dr. Ernst Völkening in Lemförde. „Von einem erfahrenen Landarzt lernt man einfach die wesentlichen Dinge“, sagt Caritas Bauer.

„Weil wir uns in der Samtgemeinde Barnstorf schon damals sehr wohl gefühlt haben, entschlossen wir uns hier zur Praxisgründung“, fügt Klaus Bauer hinzu. Er und seine Frau haben sich im Laufe der Jahrzehnte einen großen Patientenstamm aufgebaut. Ein Leitmotiv hat die beiden Barnstorfer während ihrer langjährigen Tätigkeit stets begleitet: „Die Medizin wird zur Arznei, nur wenn ist das Herz dabei.“

In der täglichen Arbeit geht es aber auch darum, die eigene Gesundheit von Leib und Seele nicht aus den Augen zu verlieren. „Unsere Patienten haben ein Recht auf einen gesunden Hausarzt“, unterstreicht das Ehepaar. „Die Achtsamkeit ist wichtig, damit die Freude an der Arbeit nicht verloren geht.“ Diesen Rat geben die beiden 68-jährigen Hausärzte auch gerne an ihren Nachfolger Farid Mokhamed weiter.

Der 38-jährige Mediziner stammt ursprünglich aus Aleppo in Syrien. Sein Studium hat er in der Ukraine absolviert, wo er nach dem Staatsexamen mehrere Jahre in verschiedenen Kliniken, unter anderem in den Bereichen Chirurgie, Anästhesie und Allgemeinmedizin, beschäftigt war. Schließlich führte der Weg nach Deutschland. Er war ein Jahr in der Inneren Medizin des Krankenhauses Damme tätig. Es folgten drei Jahre in der Inneren Medizin des Krankenhauses Diepholz.

Seit Anfang 2017 unterstützt der Facharzt für Allgemeinmedizin, der Vater von drei Kindern ist und fünf Sprachen beherrscht, die Gemeinschaftspraxis in Barnstorf. Aufgrund seiner Erfahrungen in der Inneren Medizin hat die Praxis vor einem halben Jahr ein neues, hochauflösendes Ultraschallgerät angeschafft, um den gesamten Bauchraum und die Schilddrüse der Patienten untersuchen zu können.

Einen Dank richtet das Ehepaar Bauer an das Praxisteam für die Unterstützung in den vergangenen 35 Jahren. „Ohne unsere Helferinnen wäre diese spannende und intensive Arbeit als Landarzt nicht möglich gewesen. Nicht zuletzt die Freude an der Arbeit und der Humor haben in unserer Praxis eine große Rolle gespielt. Eine besondere Bedeutung für uns war und ist auch die außerordentlich kollegiale und freundliche Zusammenarbeit mit den anderen Kollegen am Ort“, betonen die beiden Ärzte.

Ganz müssen die Patienten aber noch nicht auf Klaus und Caritas Bauer verzichten. Sie werden in der nächsten Zeit noch stundenweise als angestellte Ärzte in der Praxis arbeiten. Somit besteht auch weiterhin nach Terminabsprache die Möglichkeit einer Akupunkturbehandlung. „Mittelfristig wäre es schön, wenn noch ein zusätzlicher angestellter Arzt oder eine Ärztin ins Team käme“, so der Wunsch aller Beteiligten.