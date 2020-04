Das Lager vorsorglich gut gefüllt

Der Absturz des Ölpreises schreitet von Tag zu Tag voran, was man auch an dieser Grafik ablesen kann, die die Preisveränderung des Rohöls aus der Nordsee darstellt. Fotos: Haab

Drebber - Von Edgar Haab. „Pipelines können nicht einfach abgestellt werden und das geförderte Öl muss verkauft werden, denn die Lager für Öl drohen überzulaufen. Deshalb ist der Preis für Rohöl momentan in den Minusbereich gerutscht und die großen Käufer bekommen Geld dafür, wenn sie Öl abnehmen“, das erklärt Roland Brzezina, Mineralöl-Anbieter aus Drebber.

„Es erreichen mich aktuell Anrufe, in denen Leute fragen, ob sie von mir Geld bekämen, wenn sie mir Treibstoff abnehmen“, umschreibt der Geschäftsführer der familiengeführten Firma „Rolf Brzezina Mineralöle“ an der Bremer Straße in Drebber, die aktuell verzwickte Situation. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen und Grenzschließungen durch die Corona-Pandemie gestaltet sich sein Geschäft mit Kraftstoffen, Schmierstoffen und Heizölen zunehmend schwierig.

Um einen Betriebsausfall, durch eine mögliche Erkrankung einer seiner zehn Mitarbeiter, vorzubeugen, wurde die Hälfte der Belegschaft vorsorglich in das Büro des zweiten Brzezina-Standortes der Dieselstraße in Diepholz verlagert, erklärt der 47-Jährige. Das Unternehmen beliefert neben Privatkunden, auch gewerbliche Einrichtungen sowie Landwirte.

Eines der größten Probleme sei für den Betriebsleiter die Schließung der Außengrenzen, da somit weder ein Import noch ein Export von Ölen zustande kommen kann. Somit sei die Corona-Pandemie Schuld daran, dass der Absatz und somit der Verkauf des geförderten Öls nicht mehr stattfinden kann und sich die Lager in den ölfördernden Ländern immer mehr füllen. Durch das Überangebot an gefördertem Öl und dem geringen Absatzmarkt, kam es laut Brzezina zu dem extremen Preissturz an der Börse. Deshalb sei auch der Treibstoff an den Tankstellen momentan rund 30 Prozent günstiger als normal. „Einen vergleichbaren Preiseinsturz hat es zur Bankenpleite im Jahr 2008 gegeben, als die Wirtschaftsprognose stark absackte“, so Brzezina. Der Geschäftsführer erwarte jedoch nicht, dass die Preise für Kraftstoffe weiter sinken werden, da dies sonst existenzgefährdend für Anbieter wie ihn sei.

„Der wohl einzige Vorteil von Corona ist, dass die Verbraucher günstig tanken können“, witzelt der 47-jährige Geschäftsführer. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen würden die Leute aber auch weniger unterwegs sein und Auto fahren, was Brzezina auch an den Zahlen seiner Tankstellen sieht. „Teilweise kommen an einem Tag nur noch halb so viele Kunden, wie noch vor der Corona-Zeit zum Tanken. Es fehlt der Durchgangstransfer“. Auch ausländische Führer von Kraftfahrzeugen und Lkw seien immer seltener an den Zapfsäulen zu sehen, sagt Brzezina. Der Busverkehr, das Speditionsgewerbe, sowie der Kraftverkehr für Containerlieferungen in der Region liegt aufgrund der Corona-Beschränkungen nahezu still, was sich auch auf den Absatz von Kraftstoffen auswirke. Die Lieferung mit Nachschub sei kein Problem, da es aktuell ein Überangebot an Kraftstoff gebe. Allerdings kann die Lieferzeit für seine Kunden bei Heizöl momentan drei bis vier Wochen betragen, da die Nachfrage aufgrund der geringen Preise sehr hoch sei und man nicht so viele Aufträge auf einmal bewältigen könne. Der Liter Heizöl habe im vergangenen Jahr rund 65 Cent Netto gekostet. Aktuell liegt diese Zahl bei 45 Cent Netto. Mit der Auftragszahl bis Ende März habe das Unternehmen bereits zwei Drittel des sonstigen Jahresabsatzes an Heizöl gedeckt. Notbestellungen bei Leerstand könne das Unternehmen jedoch auch weiterhin schnellstmöglich decken.

„Wir haben schon früh unsere Lagerbestände hochgefahren, da wir nicht wussten, wie es weitergeht. Deshalb ist unser Lager auch jetzt noch gut gefüllt“, sagt Brzezina.

Wie schwierig es ist, momentan Öle aus dem Ausland zu importieren, beschreibt der 47-Jährige an einen seiner Bestellungen: „Wir mussten acht Wochen auf ein Fass Spezialöl aus Kanada warten. Aufgrund der strengen Corona-Beschränkungen sitzt es jetzt an der Grenze zu Deutschland fest und darf nicht geliefert werden“.

„Die Energieversorgung muss weiter gewährleistet sein, sonst läuft bald Garnichts mehr“, betont der Geschäftsführer. Brzezina zeige sich zudem dankbar bei den Kunden für ihre Geduld und das Verständnis in der aktuell schwierigen Zeit.