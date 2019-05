120 Läufer sprinten für Schaukel und Helme

15. Sponsorenlauf voller Erfolg

+ © Brauns-Bömermann Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers und Melanie Gärtner vom Förderverein gingen mit gutem Beispiel voran. © Brauns-Bömermann

Barnstorf – Das Stadion am Sundering zeigte am Samstagmorgen „Wettkampf-Charakter“ und leuchtete bunt in der Sonne. Die Spannung stieg vor dem Start des 15. Sponsorenlaufs in Barnstorf, den der Förderverein Grundschulkinder in Barnstorf regelmäßig organisiert und der inzwischen zu einer festen Einrichtung geworden ist.