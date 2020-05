Von Kurz- bis Langstrecke: Radtouren durch die Samtgemeinde

Barnstorf - Von Jan Scholz. Sonnenschein und angenehme Temperaturen sind für Himmelfahrt vorhergesagt. Das perfekte Wetter für eine Radtour vor der eigenen Haustür. Eine finale Frage steht dann noch aus: Wo soll es eigentlich lang gehen?

Die Nachfrage nach Fahrrädern ist jedenfalls in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Auch nach der Wiedereröffnung der Fahrradhändler ist die Kauflust spürbar. „Man merkt, dass die Leute zu Hause bleiben und ihre Umgebung erkunden wollen“, berichtet Maria Sonnenberg, Inhaberin des Fahrradgeschäfts Sonnenberg an der Schlingstraße in Barnstorf. Neben dem eigentlichen Verkauf sei auch die Anzahl der Reparaturen gestiegen. Der Trend bewege sich klar in Richtung E-Bikes. Radhändler wie Sonnenberg freuen sich über solche Nachrichten nach der zweimonatigen Zwangsschließung aufgrund der Corona-Pandemie. Maria Sonnenberg hat bei der Frage nach der idealen Route für den Ausflug einen Favoriten: „Eine Tour zum Dümmer über all die Nebenstraßen und Feldwege“.

Am einfachsten ist das möglich auf dem „Hunteradweg“. Von Barnstorf über Drebber und Diepholz, nach Lembruch am Dümmer. Die 32,5 Kilometer lange Strecke ist mit grün-weißen Schildern mit der Aufschrift „Hunteweg“ ausgewiesen. Als Ergänzung gibt es einen GPS-Track zum Download im Internet: www.hunte-natur.de.

Neben dem Hunteradweg hat die Samtgemeinde Barnstorf einige weitere Angebote für Radtouren zu bieten. Seit fünf Jahren gibt es die in Kooperation mit der Wintershall entwickelte „Erdölroute“. Streckenstart ist am Wintershall-Gelände an der Rechterner Straße in Barnstorf. Von da aus geht es in Richtung Aldorf, wo sich die erste Bohrstelle der Wintershall befindet. Dem Erdöl auf der Spur geht es weiter in Richtung Schmolte. Von da aus über Wohlstreck zurück in den Flecken. Die Gesamtstrecke beträgt 33,1 Kilometer und ist mit Hinweisschildern am Wegesrand ausgestattet. Über Feld- und Radwege bietet die Strecke eine Rundtour durch die Samtgemeinde. Für mögliche Zwischenstopps ist auf der Strecke gesorgt. Sowohl in Barnstorf als auch nach der Hälfte der Tour in Schmolte befinden sich Cafés, in denen Pausen möglich sind.

Ein spezielles Highlight für Radtouren hat die Samtgemeinde noch zu bieten: „Die Puzzletour“. Durch jede Mitgliedsgemeinde führt ein kleiner Streckenabschnitt, der mit farbigen Schildern ausgewiesen ist. Die Farbe Violett steht für Barnstorf, Orange für Drebber, Grün für Drentwede und Rot für die Gemeinde Eydelstedt. Einen festen Startpunkt gibt es dabei nicht.

Für echte Langstreckenfans gibt es die „Radtour ins Dümmerbecken“, welche eine größere Herausforderung bietet. Die knapp 90 Kilometer lange Strecke führt von Barnstorf über Rehden an den Dümmer. Zurück geht es über Diepholz und Vechta.

Aber: Alle Strecken lassen sich individuell anpassen und auch in einzelnen Etappen fahren.

„Sollte während der Fahrt eine Panne auftreten, stehen in Barnstorf am Rathaus und in Drebber Lufttankstellen zur Verfügung“, sagt die Tourismusbeauftragte der Gemeinde, Yvonne Kuhlmann.

Kartenmaterial und weitere Tipps stellen die Samtgemeinde Barnstorf und die „DümmerWeserLand Touristik“ zur Verfügung. Somit sollte einem Fahrradausflug an Himmelfahrt nichts mehr im Wege stehen.