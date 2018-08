Mit Kuchen zum Stoppelmarkt

Barnstorfer Abordnung nimmt mit Jan-Spieker-Bahn am großen Festumzug teil

+ Stärkten sich mit frischem Kuchen (v.l.): Friedrich Nordmann, Jörg Kohröde, Theo Amelung, Elke Oelmann und Friedrich Iven.

BARNSTORF - An Proviant sollte es nicht mangeln, als sich die Abordnung der Samtgemeinde Barnstorf gestern Nachmittag auf dem Weg zum Stoppelmarkt machte. Kaufmann Theo Amelung hatte wieder seine Beziehungen spielen lassen. So landeten aus der hauseigenen Backstube mehrere Bleche mit Butter- und Pflaumenkuchen auf der Jan-Spieker-Bahn. Bei einer Kaffeepause in Lutten griffen die knapp 30 Teilnehmer beherzt zu. Die restlichen Stücke wurden dann beim großen Festumzug durch die Vechtaer Innenstadt an die Schaulustigen verteilt.