Zur Krönung fließen Schweiß und Tränen

Diepholz - Von Anke Wiechering. Es war ein heißes Wochenende für die Grünröcke und ihre Gäste auf den Junkernhäusern. Bei hochsommerlichen Temperaturen feierte der Schützenverein Diepholz von 1953 sein traditionelles Schützenfest. Dass sich bei der Hitze so manche Schweißperle auf der Stirn bildete, war verständlich. Aber es sollten auch Tränen fließen, denn für die scheidenden Königspaare ging eine ereignisreiche Amtszeit zu Ende.

Krönungsoffizier Uwe Schwegmann, der zum ersten Mal in die großen Fußstapfen seines Vorgängers Heinz Riehn trat, schritt am Samstagabend zur Tat und gab die neuen Würdenträger bekannt. Den Königsthron bestieg Claus I. Walter mit seiner Gattin Sabine. Sie nahmen den Platz von Andreas und Katja Schumann ein. Bei der Jugend blieb das Zepter fest in weiblicher Hand. Lea Möckel trat die Nachfolge von Emilie Sonnak an. Ihr zur Seite steht als Prinz Florian Wilker. Für Jungschützenkönigin Liv Schreiber fand sich kein Nachfolger.

Bevor die Insignien die Besitzer wechselten, hielt der Krönungsoffizier eine amüsante Rückschau auf das vergangene Königsjahr. Dabei verhehlte er nicht, dass die Adjutanten manchmal etwas „arbeitsscheu“ gewesen seien. Eigentlich hätte Andreas I. Schumann keine Helfer gebraucht, zumal der König ein Allroundgenie und immer als Erster an der Theke sei.

Den Dank an das scheidende Königspaar unterstrichen die Schützen und Besucher mit tosendem Applaus. Gut, dass Majestät in der Stunde des Abschieds ein großes Taschentuch dabei hatte, um die Tränen zu trocknen. Seine Frau Katja nahm ihn tröstend in den Arm, was Schwegmann sogleich mit den Worten kommentierte: „Katja, mit dir als Majestätin könnten wir das Jahr wiederholen!“

Im Namen der Majestät bedankte sich der Krönungsoffizier bei den Angehörigen des Hofstaates für die hervorragende Unterstützung und für die stete Wegbegleitung der Untertanen, bevor Kette und Krone an das neue Königspaar Claus und Sabine Walter übergingen. Zu ihnen gesellten sich die Adjutanten Jannik Bollmeier, Swen und Pascal De Beule sowie Patrick Völker. Zu Ehrendamen wurden Gaby De Beule, Sinja Walsemann, Nicole Walter und Vizekönigin Karin Posnik berufen.

Daniel Wilker übernahm die Laudatio für die scheidende Jugendkönigin Emilie I. Sonnak, die ebenfalls nach einjähriger Amtszeit das Zepter aus der Hand gab. Zum neuen Hofstaat von Nachfolgerin Lea Möckel und Prinz Florian Wilker gehören die Adjutanten Florian Grönemeyer, Lukas Weise und Daniel Wilker sowie die Ehrendamen Vanessa Rothe und Celine Stegmann.

Die 53er Schützen hatten im zurückliegenden Jahr alle Diepholzer Schützenfeste und weitere Veranstaltungen besucht. Somit war klar, dass sich während des Schützenfestes auch auswärtige Würdenträger samt Untertanen auf den Weg auf den Junkernhäusern machten. Mitglieder des Diepholzer Schützenkorps sowie der Schützenvereine Aschen, Ossenbeck, Heeder-Fladder, Lembruch und Maifeier Sankt Hülfe-Heede genossen das Fest unter den schattigen Bäumen.

DJ Mark Garbade sorgte für Stimmung auf der Tanzfläche. Der neue Festwirt Rolf Hüttemeyer und sein Team löschten den Durst der Besucher, die die laue Sommernacht zum Tag machten. Den Abschluss der dreitägigen Traditionsveranstaltung bildete ein Frühschoppen.