Kreative Liebesgrüße nach Polen

Hässlicher Bahntunnel in Barnstorf erhält durch Graffiti-Projekt mit Jugendlichen ein freundliches Gesicht

+ Graffiti-Projekt im Bahntunnel am Hunteholz in Barnstorf: Die Gruppe mit Ole Sterzik (Foto oben, 4. von links) und Marvin Kriesmann (2. von links), Liebesgrüße nach Polen (links Foto) und die Arbeit mit Spraydose und Mundschutz (rechts Foto). - Fotos: ko

Barnstorf - Wie oft mögen sich die Spaziergänger und Radfahrer auf ihrer Runde durch das Hunteholz gedacht haben: „Das ist ein Schandfleck, düster, hässlich und dreckig“. Gemeint ist der Bahntunnel in der Nähe des Tennisplatzes am Hunteholz in Barnstorf. Und in der Tat, nicht nur das Bauwerk an sich war etwas furchteinflößend, wie eine Passantin bemerkte, sondern es hatte sich auch immer wieder reichlich Müll angesammelt. Das ist jetzt vorbei.