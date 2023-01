Personalsituation im Barnstorfer Rathaus: Krankheit belastet die Verwaltung

Von: Jannick Ripking

Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm weist auf die kriegs- und coronabedingten Personalengpässe bei der Verwaltung hin. Um die Situation zu entspannen, hat der Verwaltungschef von der Politik die Zusage bekommen, neue Mitarbeiter einzustellen. © Jannick Ripking

Von Januar bis Oktober 2022 kamen bei der Verwaltung der Samtgemeinde Barnstorf 775 Krankheitstage zusammen. Das sei eine Belastung, erklärt Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm. Doch Besserung ist in Sicht.

Barnstorf – Eine Sache beschäftigt Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm besonders – auch weil das bestehende Problem nicht einfach so aus der Welt geschafft werden kann: die Personalsituation in der Verwaltung. 2022 habe es unverhältnismäßig viele Ausfälle durch Krankheit gegeben. „Das sind immer noch Nachwirkungen der Corona-Krise“, berichtet Grimm. „Bis Oktober hatten wir in der Verwaltung 775 Krankheitstage. Dazu kommen 243 Quarantänetage.“ Danach habe er seine interne Statistik nicht weitergeführt. Bei rund 80 Beschäftigten ergibt das fast 13 Fehltage pro Verwaltungsangestelltem bis Oktober. Grimm: „Bezogen auf eine relativ kleine Dienststelle wie Barnstorf ist das schon sehr belastend.“

Mehr als 1 000 Fehltage bis Oktober 2022

Der Beginn eines recht langen Rattenschwanzes: „Die Krankheitstage führten dann dazu, dass Urlaube nicht genommen werden konnten.“ Doch Urlaub stehe den Mitarbeitern nun einmal zu. Dieser müsse in diesem Jahr sukzessive abgebaut werden. Allerdings kam im vergangenen Jahr ja auch noch der Krieg in der Ukraine dazu – und damit verbunden eine große Flüchtlingswelle. Grimm erklärt: „Wir sind nach wie vor dabei, die Unterbringung der Geflüchteten dezentral zu organisieren.“ Das binde weiteres Verwaltungspersonal und „betrifft sämtliche Strukturen in unserem Haus“.

Viereinhalb weitere Stellen im Rathaus

Ein Lösungsansatz: Stellen schaffen und neue Mitarbeiter beschäftigen. „Ich habe vonseiten der Politik die Zusage bekommen, weiteres Personal einstellen zu können“, so Grimm. „In Summe sprechen wir von viereinhalb Stellen.“ Darüber ist der Samtgemeindebürgermeister froh: „Das ist eine Sache, von der ich ausgehe, dass sie ein wenig Druck vom Kessel nehmen kann.“

Aber: Wenn es um Stellenausschreibungen geht, die explizit eine Verwaltungsausbildung fordern, „wird die Bewerbungslage echt ziemlich knapp“, meint Grimm. Erklären könne sich der Samtgemeindebürgermeister dieses Problem nicht so recht: „Ich wundere mich da manchmal, weil es in der Verwaltung attraktive und adäquat bezahlte Jobs gibt.“ Dazu kämen noch einige Vorteile, die eine Anstellung im öffentlichen Dienst nach sich ziehen. Das sei nicht zuletzt die Zuverlässigkeit seitens des Arbeitgebers, der Kommune.

Samtgemeinde bildet selbst aus

Auch aus diesem Grund ist Alexander Grimm sehr froh darüber, „dass wir hier im Rathaus immer noch selbst ausbilden.“ Das soll auch in Zukunft so bleiben. „Darauf lege ich großen Wert“, meint Grimm. Derzeit arbeiten bei der Samtgemeinde Barnstorf drei Auszubildende und eine Beamtenanwärterin. „Wir versuchen immer, unsere Auszubildenden hier so einzusetzen, dass sie etwas lernen und die anderen Mitarbeiter entlasten“, erklärt er. Darüber hinaus sagt Grimm zu, dass „wir Azubis übernehmen, wenn wir die Möglichkeit dazu haben“.

Verwaltung leistet weiter Zusatzdienste

Trotz aller Engpässe oder Krankheitsfälle will Alexander Grimm nicht auf die freiwillige Zusatzleistung der Autozulassung im Barnstorfer Rathaus verzichten. Das ist eine Aufgabe, die die Kommune vom Landkreis Diepholz übernommen hat. Dazu ist sie nicht verpflichtet. „Das ist ein zusätzlicher Bürgerservice. Wir sind froh darüber, dass wir ihn hier in Barnstorf anbieten können“, so Grimm. Im vergangenen Jahr habe dieser Service zwar zeitweise pausieren müssen, aber das habe spezielle Gründe interne Gründe gehabt. „Diesen Service möchten wir unseren Bürgern weiter bieten.“