Geänderte Struktur bei der Solawi am Großen Meer: Kompetenzteam startet durch

+ © Konkel Das Team der Solawi am Großen Meer hat sich in Teilen neu strukturiert. Sebastian Moritz (kniend, mit Tochter) orientiert sich neu. Paul Kirchner, Alf Hoffmann, Elisabeth Schwabe-Borggrefe, Petra Kalusche, Regine Althaus und Christiane Knopp (v.li.) machen geschlossen weiter. © Konkel

Bei der Solidarische Landwirtschaft am Großen Meer in Holte gibt es einen leichten Strukturwandel. Sebastian Moritz hört aus persönlichen Gründen als Gemüsegärtner auf, dafür stößt Landwirt Alf Hoffmann zum Team dazu.

Barnstorf – Veränderung geht immer mit dem Abschied von alten Gewohnheiten oder auch Personen einher. Bei der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) am Großen Meer in Holte trifft aktuell beides zu: Sebastian Moritz, der als Gemüsegärtner vier Jahre lang hauptsächlich für die Planung und Durchführung des Gemüseanbaus verantwortlich war, verlässt aus familiären Gründen den Standort Holte. Da diese Entscheidung aber nicht urplötzlich kam, blieb für das restliche Team genügend Zeit, sich nach Alternativen umzusehen – mit Erfolg.

„Wir haben die Struktur verändert. Das, was an Verantwortung in den vergangenen Jahren hauptsächlich bei mir lag, haben wir auf mehrere Schultern verteilt und somit ein Kompetenzteam gebildet“, sagt Moritz. Er mache sich um die Zukunft der Solawi am Großen Meer keine Sorgen, sagt er, denn zum einen habe man aus den eigenen Reihen einen erfahrenen Landwirt für diese Aufgabe gewinnen können, der in vielen Bereichen ein großes Know-how mitbringe und auf ein Team treffe, das schon einige Jahre im Gemüseanbau tätig ist. Zudem stehe Sebastian Moritz immer telefonisch beratend zur Verfügung.

Der Neue im Team ist ab Mai Alf Hoffmann aus Eydelstedt. „Ich bin gelernter Landwirt und habe in den vergangenen Jahren bei den Delme-Werkstätten gearbeitet. Dort war eine meiner Aufgaben die Koordination verschiedener Teams. Als eine meiner großen Stärken ist – neben jeder Menge Fachwissen – die Fähigkeit, gelassen zu bleiben, wenn es einmal Schwierigkeiten gibt“, sagt Hoffmann über sich selbst. Auch der Umgang mit den teils – aufgrund des Alters – sehr speziellen Maschinenparks sei für ihn „kein Problem“.

„Der Gemeinschaftsgedanke, der hier vorherrscht, ist ein Schatz“, sagt Sebastian Moritz über das Team am Großen Meer und verweist auf die zuverlässige Power der Menschen, die sich in der Solawi engagieren.

Schon jetzt sind die Teilbereiche aufgeteilt, die allerdings immer wieder ineinandergreifen, erklärt er. Daher gibt es jede Woche eine Teamsitzung, bei der die einzelnen Gruppen – Gewächshaus, Freiland mit Technik und Maschinen, Pflanzen und Pflege sowie Planung und Organisation – die jeweiligen Aspekte zur Planung einbringen. „Da sich die praktische Arbeit oftmals überschneidet, ist eine Absprache unabdingbar. Daher haben wir jetzt eine Gärtnersoftware eingeführt“, sagt Elisabeth Schwabe-Borggrefe. „Sebastian hat vieles einfach im Kopf gehabt. Aber uns macht der Computer die Planung jetzt leichter.“

Die Planung und Organisation für das laufende Jahr ist längst abgeschlossen. Sie wurde schon im Oktober 2022 erledigt, da bis Weihnachten alle Bestellungen für Pflanzen und Saatgut erledigt sein mussten. „Daher findet die Bieterrunde auch immer im November statt, um besser planen zu können“, erklärt Sebastian Moritz. In diesem Jahr ist die Solawi mit 107 Ernte-Anteilen gestartet. „Etwas Fluktuation gibt es immer, aber im Laufe des Jahres streben wir wieder 130 Ernte-Anteile an. Daher wird es auch in diesem Jahr wieder Probekisten geben, die gegen eine individuelle Spende zu haben sind.“

Auch wird es wieder das „Schnupperabo“ für 80 Euro geben, bei dem man über den Zeitraum von vier Wochen freitags eine Kiste mit Demeter-zertifizierten Bio-Gemüse bekommt. Das Angebot sei in der Vergangenheit gut angenommen worden. Außerdem biete es einen großen Vorteil: Wer für das laufende Erntejahr bis zum 31. März 2024 Mitglied der Solawi am Großen Meer wird, für den bleibt der Preis gleich und das sei bei den steigenden Lebenshaltungskosten durchaus eine Überlegung wert. Zumal es mehrere Möglichkeiten der Abholung gibt: entweder direkt in Holte oder in einem der vier Depots in Diepholz, Heiligenloh, Asendorf oder Mellinghausen.