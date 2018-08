Kommune erwägt Ersatz für Sporthalle im Sundering

Holger Rabbe hat im Juni Fotos in der Halle gemacht. Unter dem Lichtschacht in einem der Duschräume bildet sich Schimmel.

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. So können sich die Dinge ändern: Als Ratsherr Holger Rabbe in einer öffentlichen Sitzung im Dezember 2017 gravierende Mängel in der Sporthalle im Barnstorfer Sundering beklagt, bekommt er eine ernüchternde Antwort. Die Verwaltungsspitze weist auf einen schon seit Jahren bestehenden Beschluss des Samtgemeinderates hin, dass das kommunale Gebäude aus finanziellen Gründen nicht saniert werden soll. Nun, einige Monate später, stellt sich die Situation anders dar. Plötzlich ist sogar von Neubau die Rede.

Grund für den Sinneswandel ist ein neues Förderprogramm des Bundes zur Sanierung kommunaler Einrichtungen. Darauf habe der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund Anfang dieses Monats hingewiesen, wie Detlef Moss als Allgemeiner Vertreter des Samtgemeindebürgermeisters in dieser Woche in der Sitzung des Samtgemeinderates mitteilte. Aufgrund der Dringlichkeit wurde das Thema kurzerhand auf die Tagesordnung gehoben und überraschte damit einige Ratsvertreter.

Bisher hatte sich die Samtgemeinde Barnstorf als Träger der Sporthalle in Sanierungsfragen zurückgehalten. „Es sind nur die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten auszuführen“, heißt es in dem Beschluss aus dem Jahr 2010. Grundlage der Entscheidung war damals ein Gutachten des Ingenieurbüros Keese aus Wagenfeld. Demzufolge hätte sich der Sanierungsaufwand auf mindestens 690 000 Euro belaufen. Aufgrund der Kostensteigerung dürfte die Summe inzwischen weit mehr als 800 000 Euro betragen, schätzt die Verwaltung.

Das neue Förderprogramm für kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur offeriert Möglichkeiten, die über eine Sanierung hinaus gehen und einen Ersatzbau für die Sundering-Halle möglich machen könnten. Im Fördertopf befinden sich 100 Millionen Euro, „von denen wir gerne etwas abbekommen würden“, so Moss. Der Bundesanteil soll in der Regel zwischen einer und vier Millionen Euro liegen. Die Förderquote beträgt 45 Prozent. Den Rest müsste die Kommune aus eigener Tasche finanzieren.

Nach Angaben der Verwaltung sind interessierte Kommunen aufgerufen, dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung bis zum 31. August eine entsprechende Projektskizze zu unterbreiten. Das Auswahlverfahren ist in zwei Phasen untergliedert: Nach Einreichung der Vorschläge erfolgt zum Jahresende die Auswahl der Projekte durch eine Jury. Erst danach steht die Beantragung der Fördermittel an. Die Kommunen müssen also jetzt keine endgültige Entscheidung treffen, sondern haben auch nach Einreichung der geforderten Skizze noch die Möglichkeit, von dem Projekt zurückzutreten.

Im Rathaus gibt es bereits Ideen für die Projektskizze. Als Ersatz für die Sporthalle im Sundering könnte ein großzügiger Anbau an die Vereinssporthalle an der Walsener Straße erfolgen. Damit würden sich die dortigen Kapazitäten verdoppeln. Das alte Gebäude im Sundering würde abgerissen. Nötig wären an dieser Stelle sanitäre Anlagen und Umkleiden für die Vereine, die das Stadion und die angrenzenden Sportplätze nutzen.

Die Gesamtkosten hat das Ingenieurbüro Keese auf 2,4 Millionen Euro geschätzt. Abzüglich der Fördermittel bliebe ein Betrag von gut 1,3 Millionen Euro, der vermutlich durch Kredite abgedeckt werden müsste. Aber die Zahlen sind zunächst nur Schätzungen. Klarheit würde eine Feinplanung bringen, die nach Angaben der Verwaltung auch mit Vereinen und Schule abgestimmt werden müsste. Die endgültige Entscheidung läge dann beim Samtgemeinderat.

„Wir machen nichts verkehrt“

In der jüngsten Sitzung waren sich die Fraktionen einig, dass sich die Kommune um die Zuschüsse für einen Neubau bemühen solle. „Wir machen nichts verkehrt“, begrüßte CDU-Fraktionssprecher Ludolf Roshop die Antragstellung. „45 Prozent Förderanteil ist ein Hammer“, sagte SPD-Fraktionschef Fredy Albrecht. Er wies darauf hin, dass eine Sanierung der Halle ähnliche Kosten verursachen würde. Es wäre fatal, wenn die Kommune nicht an dem Bewerbungsverfahren teilnehmen würde.

FDP-Ratsherr Wilhelm Dieke wies darauf hin, dass es zunächst nur um den Förderantrag gehe. Unabhängig davon machte er aber auch deutlich, dass das Thema Sanierung noch lange nicht vom Tisch sei: „Es muss in den nächsten Jahren etwas passieren.“ Grünen-Vertreter Klaus-Joachim Schmelz drückte auf die Euphoriebremse: Wenn die finanzielle Lage schlecht sein sollte, dann könne die Kommune das Projekt nicht realisieren. Deswegen müsse die Politik jetzt schon deutlich machen, „dass wir notfalls Nein sagen müssen.“