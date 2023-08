Kommunale Wärmeplanung in der Samtgemeinde Barnstorf: Bestandsaufnahme läuft

Von: Jan Könemann

Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Partetzke (re.), und Pressesprecherin Natalie Finger (li.) informieren über den aktuellen Stand zur kommunalen Wärmeplanung in der Samtgemeinde Barnstorf. Stadtwerke-Ingenieur Timo Borcherding kümmert sich um die Umsetzung. © Jan Könemann

Die Stadtwerke EVB Huntetal erfassen Daten für die kommunale Wärmeplanung in der Samtgemeinde Barnstorf. 2025 sollen erste Ergebnisse vorgestellt werden, wie eine klimafreundliche Energieversorgung aussehen könnte.

Barnstorf – Das Thema kommunale Wärmeplanung ist aktuell in aller Munde. Die Stadtwerke EVB Huntetal haben mit dem Bau eines Holzhackschnitzelkessels in Diepholz bereits ein Einzelprojekt im Stadtgebiet Diepholz begonnen (wir berichteten). Soweit ist der regionale Energiedienstleister in der Samtgemeinde Barnstorf noch nicht. Aber untätig sind die Stadtwerke nicht.

Bestands- und Potenzialanalyse soll 2025 abgeschlossen sein

„Die Bestandsanalyse für die Samtgemeinde Barnstorf läuft aktuell“, teilt Matthias Partetzke, Geschäftsführer der Stadtwerke EVB Huntetal, im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung mit. Damit liege man im Prozess der kommunalen Wärmeplanung im Soll. Dieser, für alle Gesellschafter-Kommunen einheitliche Zeitplan sieht vor, dass die Bestands- und Potenzialanalyse bis 2025 abgeschlossen sein soll. „Dann wollen wir konkrete Ergebnisse präsentieren“, blickt Partetzke voraus und betont: „Damit sind wir weit vor der Vorgabe. Der Großteil der Stadtwerke in Deutschland ist nicht so weit, wie wir.“

Die Stadtwerke Huntetal wollen ein einheitliches Konzept für alle Kommunen aufstellen, das „alle gesetzlichen Vorgaben integriert.“ Die Umsetzung orientiere sich dann konkret an den Gegebenheiten vor Ort. „Das sieht im Stadtgebiet Diepholz dann natürlich anders aus, als in der Samtgemeinde Barnstorf“, macht der Geschäftsführer deutlich.

Samtgemeinde Barnstorf wird in „Waben“ unterteilt

Dennoch wird es Parallelen geben. „Auch die Samtgemeinde Barnstorf wird in unseren Planungen in ‘Waben’ aufgeteilt“, sagt Partetzke. In wie viele genau, könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Erst nach der Bestands- und Potenzialanalyse könne man festlegen, wie eine klimafreundliche Energieversorgung individuell jeweils aussehen könnte.

In Barnstorf könnte das Freizeitbad Hunteholz eine größere Rolle in den Planungen einnehmen. „Das Freibad verbraucht die meiste Energie im Sommer, die übrigen Haushalte im Winter“, erklärt Partetzke. Hier müsse eine Lösung gefunden werden, die einen Ausgleich zwischen Sommer und Winter schafft. „Das Ziel muss hier sein, einen Wärmeversorger ganzheitlich zu nutzen“, meint der Stadtwerke-Geschäftsführer. Auch das Gebiet im Barnstorfer Zentrum mit dem Rathaus und Hotel Roshop biete sich für eine klimafreundliche Energieversorgung an. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik.

Austausch zwischen Stadtwerken und Samtgemeinde

Mit Timo Borcherding haben die Stadtwerke Huntetal bereits 2022 einen zuständigen Ingenieur eingestellt. Gemeinsam mit den Klimaschutzmanagern der Kommunen wird er die kommunale Energieleitplanung entwickeln. Hier befinde man sich laut Stadtwerke-Pressesprecherin Natalie Finger im „regelmäßigen Austausch“ – auch mit der Samtgemeinde Barnstorf.

Zunächst aber erfassen die Stadtwerke im Zuge der kommunalen Wärmeplanung systematisch Daten. Dazu gehören unter anderem aktuelle Energieverbräuche, dafür eingesetzte Energieträger, Baualtersklassen und vorhandene Heizungsanlagen. „Wir sind noch ganz am Anfang“, ordnet Partetzke ein. Dafür hatte der Geschäftsführer im Juni Kritik von Samtgemeinderatsmitglied Henning Hagedorn (WSB/WGD) einstecken müssen. „Warum wird es jetzt etwas gemacht?“, fragte Hagedorn im Rahmen der Ratssitzung. Doch zurückblicken möchte Matthias Partetzke nicht. „Entscheidend ist, dass wir jetzt etwas machen“, findet er.

Kundendialoge ab Herbst

Ein wichtiger Aspekt dafür sind laut dem Stadtwerke-Geschäftsführer die Bürgerinnen und Bürger. „Wir brauchen die Akzeptanz vor Ort“, stellt Partetzke klar. Um dies zu erreichen, bieten die Stadtwerke Huntetal ab Herbst 2023 regelmäßig Kundendialoge an. „Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit geben, Anregungen und Impulse zu geben“, erklärt Natalie Finger, die für dieses Projekt zuständig ist, die Intention des geplanten Austausches. Dieser Dialog solle in Zukunft ein- bis zweimal im Jahr stattfinden.