Christian-Hülsmeyer-Schule belegt zweiten Platz im Wettbewerb „Starke Schule“

Preisverleihung in Hannover (v.l.): Ministerin Frauke Heiligenstadt, Axel Witt (Unternehmerverbände Niedersachsen), Schüler Tim Strümpler, Bärbel Höltzen-Schoh (Agentur für Arbeit), Schulleiter Ulrich Zieske, Jean-Sébastien Stengel (Deutsche-Bank-Stiftung) und Ute Riedel (Hertie-Stiftung).

BARNSTORF/HANNOVER - Von Thomas Speckmann. In Hannover fiel gestern Mittag die Entscheidung im bundesweit größten Schulwettbewerb „Starke Schule“. Dabei landete die Christian-Hülsmeyer-Schule aus Barnstorf auf dem zweiten Platz. Für den Sieg reichte es nicht ganz, aber die Delegation um Schulleiter Ulrich Zieske konnte mit dem erhofften Sprung aufs Treppchen am Ende sehr gut leben.

„Der erste Platz wäre natürlich schön gewesen, aber wir können mehr als zufrieden sein“, erklärte Zieske in einer ersten Stellungnahme. Seine Glückwünsche galten den Kollegen der KGS Schneverdingen, die auf dem ersten Platz landete und ein Preisgeld in Höhe von 5 000 Euro abräumte. Die Barnstorfer freuten sich über eine Fördersumme von 3 500 Euro. Für den Drittplatzierten, die Realschule Wallenhorst, gab es 2 000 Euro.

Die Barnstorfer waren mit einer 17-köpfigen Delegation, darunter mehrere Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertreter sowie Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers, nach Hannover gefahren. An der Feierstunde im Kulturzentrum Pavillon nahmen die Vertreter von zehn favorisierten Schulen aus ganz Niedersachsen teil, die sich in einem Auswahlverfahren mit rund 500 Bewerbungen durchgesetzt hatten. Die drei Erstplatzierten bekamen die Gelegenheit, ihre Schulen dem Publikum vorzustellen. Die acht mitgereisten Schüler aus Barnstorf kommentierten dabei einen Film, der zuvor in ihrer Schule gedreht worden war.

„Die ausgezeichneten Schulen leisten hier hervorragende Arbeit“

Die Leistung der Finalisten, insbesondere in der Vorbereitung auf die Berufswelt, wurde laut Pressemitteilung von höchster Stelle gewürdigt. „Die prämierten Schulen gestalten ihre pädagogische Arbeit so, dass alle Jugendlichen ihren Stärken entsprechend gefördert werden. Sie sind nicht nur Lern-, sondern auch Lebensorte“, betonte Niedersachsens Kultusministerin Frauke Heiligenstadt. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels benötige das Land mehr denn je Schulen, die den Heranwachsenden ein möglichst gutes Rüstzeug mitgeben, um später in der Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. „Die ausgezeichneten Schulen leisten hier hervorragende Arbeit“, erklärte Heiligenstadt.

Die Christian-Hülsmeyer-Schule hat mit ihrem systematischen Entwicklungs- und Förderkonzept gepunktet. Dabei spielt nicht nur die Berufsvorbereitung eine wichtige Rolle, wie Zieske erläuterte: „Wir haben ein sehr vielfältiges Angebot in Kooperation mit Berufsbildenden Schulen und Betrieben. Außerdem gibt es ein sehr gutes Netz der sozialen Betreuung. Die Schüler übernehmen bei uns eine Menge Verantwortung.“

Neben dem Geldpreis freute sich der Schulleiter vor allem über die erneute Aufnahme in ein länderübergreifendes Netzwerk. Vier Jahre lang erhalten Lehrkräfte und Schulleitungen hier Zugang zu zahlreichen akkreditierten Fortbildungen zur Unterrichts- und Organisationsentwicklung. Nach Angaben der Veranstalter hat sich das Netzwerk zu einem Forum entwickelt, in dem sich engagierte Pädagogen austauschen, weiterbilden und über Bundeslandgrenzen hinweg zusammen an der „Schule von morgen“ arbeiten.

Vierte Teilnahme an dem Wettbewerb

„Unser Anliegen ist es, gute Schulen zu stärken und dafür zu sorgen, dass sich ihre ausgezeichneten Konzepte weiter verbreiten. Die Preisträger nehmen eine Leuchtturm-Funktion in der deutschen Schullandschaft ein“, erklärte John-Philip Hammersen, Geschäftsführer der Hertie-Stiftung, die den Wettbewerb alle zwei Jahre gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit, der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände und der Deutsche-Bank-Stiftung organisiert.

Zieske dankte Kollegen, Eltern, Schülern, Betrieben und Berufsbildungszentrum Dr. Jürgen Ulderup für die Unterstützung: „Nur durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte dieses tolle Ergebnis erreicht werden.“

Für die Oberschule war es die vierte Teilnahme an dem Wettbewerb. Nach drei Platzierungen in Folge in den „Top 10“ hätte der Schulleiter nichts dagegen, wenn die Oberschule beim nächsten Mal im Finale noch einen Rang nach oben rutschen würde. Dann kämen die Barnstorfer als strahlender Sieger nach Hause und hätten sogar die Chance auf den Bundessieg.